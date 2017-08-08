وفد كردي الى بغداد لبحث استفتاء الاستقلال وطهران تبلغ الأمم المتحدة رفضها تقسيم العراق

بغداد – طهران – اربيل – الزمان
أقر رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني خلال اجتماع امس الاثنين وفد اللجنة العليا للاستفتاء على استقلال كردستان الذي من المقرر ان يزور بغداد خلال اليومين المقبلين للتفاوض حول الاستفتاء، وطرح رؤية الاقليم حول مستقبل العلاقة وآلية معالجة المسائل العالقة مع الحكومة الاتحادية. ويتألف الوفد الذي قاطعته حركتا التغيير والاسلامية من ممثلين عن جميع الاطراف الكردستانية، و من المقرر ان يزور بغداد خلال اليومين المقبلين، ويضم الوفد نوری شاویس ممثلا عن الحزب الديمقراطي وعدنان المفتي ممثلا عن الاتحاد الوطني، وفؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة الاقليم، وابراهيم خليل عن الاتحاد الاسلامي، وممثلين عن الاحزاب التركمانية والمسيحيين في الاقليم، وسيزور الوفد رؤساء الوزراء والجمهورية و البرلمان، ويلتقي بعض الاطراف السياسية النافذة. في غضون ذلك قالت مصادر اعلامية ان قاسم سليماني قائد فيلق القدس الايراني في طريقه خلال ايام الى اربيل لمقابلة بارزاني وبحث قضية الاستفتاء معه . فيما دعا هوشيار زيباري القيادي الكردي المعروف الشعب في الاقليم لعدم الخوف والتصويت بنعم للاستفتاء وعدم الاصغاء لمن يريد الشر بكردستان ويبث الشائعات .واكد المساعد الخاص لرئيس البرلمان الايراني، الاثنين، أن على المجتمع الدولي ان يدعم الحكومة والشعب فيالعراق ووحدته. وخلال استقباله المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة الامم المتحدة في شؤون العراق، يان كوبيش، على هامش مراسم أداء حسن روحاني اليمين الرئاسية، أشار حسين امير عبداللهيان الى القضايا الاخيرة في العراق، وقال: ان دورالمرجعية الدينية والسيد العبادي والحكومة والشعب والبرلمان والقوات المسلحة والحشد الشعبي في تطهير العراق من وجود الارهاب التكفيري يستحق الثناء والتقدير، واضاف امير عبداللهيان، أن أي قرار يتخذه الشعب العراقي في إطاره الدستور، هو شأن داخلي عراقي، الا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعارض تقسيم العراق ودول العالم الاسلامي والمنطقة.. نحن نريد العيش السلمي للشعب العراقي بمن فيهم السنة والشيعة والكرد والتركمان في أجواء مفعمة بالسلام والاستقرار والامن وبحث إبراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقـية ورئيس تـيار الإصلاح الوطني مع نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية.
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وأكـَّد الجعفريّ في بيان اطلعت الزمان على نسخة منه أنَّ “العراق استطاع تحرير أراضيه بتضحيات أبنائه في الجيش، والشرطة، والحشد الشعبي، ومقاتِلي العشائر، والبيشمركة، ووقوفهم صفاً واحداً في الدفاع عن سيادته، وكرامته”.
وشدد أنَّ “قوة العراق بوحدة مكوِّناته، وتلاحم قواه السياسيّة، واستمرار الحوار؛ لتجاوز التحديات التي تواجهه”، موضحاً أنَّ “الاستفتاء المنويَّ إجراؤه في إقليم كردستان لا يصب في مصلحة وحدة العراق الذي خرج توّاً من حرب عالمية ضدّ عصابات داعش الإرهابيَّة”.
وبين أنه “لم يسمع من أي بلد من بلدان العالم دعماً لخطوة الاستفتاء، وأنَّ الجميع يؤمن أنَّ وحدة العراق مُهمّة لاستقرار المنطقة، مشدداً أن “الانفصال لا يصب بمصلحة أحد وأننا نحترم رأي المواطن الكردي بشرط أن يكوم ضمن الدستور”.
من جانبهم أكـَّد أعضاء الحزب الديمقراطيِّ الكردستاني على “ضرورة استمرار الحوارات بين الفرقاء السياسيين