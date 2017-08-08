وفد كردي الى بغداد لبحث استفتاء الاستقلال وطهران تبلغ الأمم المتحدة رفضها تقسيم العراق

بغداد‭ – ‬طهران‭ – ‬اربيل‭ – ‬الزمان‮ ‬

أقر‭ ‬رئيس‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬امس‭ ‬الاثنين‭ ‬وفد‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للاستفتاء‭ ‬على‭ ‬استقلال‭ ‬كردستان‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬يزور‭ ‬بغداد‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬المقبلين‭ ‬للتفاوض‭ ‬حول‭ ‬الاستفتاء،‭ ‬وطرح‭ ‬رؤية‭ ‬الاقليم‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬العلاقة‭ ‬وآلية‭ ‬معالجة‭ ‬المسائل‭ ‬العالقة‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭. ‬ويتألف‭ ‬الوفد‭ ‬الذي‭ ‬قاطعته‭ ‬حركتا‭ ‬التغيير‭ ‬والاسلامية‭ ‬من‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬الاطراف‭ ‬الكردستانية،‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬يزور‭ ‬بغداد‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬المقبلين،‮ ‬‭ ‬ويضم‭ ‬الوفد‭ ‬نوری‭ ‬شاویس‭ ‬ممثلا‭ ‬عن‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬وعدنان‭ ‬المفتي‭ ‬ممثلا‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وفؤاد‭ ‬حسين‭ ‬رئيس‭ ‬ديوان‭ ‬رئاسة‭ ‬الاقليم،‭ ‬وابراهيم‭ ‬خليل‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاسلامي،‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬الاحزاب‭ ‬التركمانية‭ ‬والمسيحيين‭ ‬في‭ ‬الاقليم،‭ ‬وسيزور‭ ‬الوفد‭ ‬رؤساء‭ ‬الوزراء‭ ‬والجمهورية‭ ‬و‭ ‬البرلمان،‭ ‬ويلتقي‭ ‬بعض‭ ‬الاطراف‭ ‬السياسية‭ ‬النافذة‭. ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك‭ ‬قالت‭ ‬مصادر‭ ‬اعلامية‭ ‬ان‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬قائد‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬الايراني‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬خلال‭ ‬ايام‭ ‬الى‭ ‬اربيل‭ ‬لمقابلة‭ ‬بارزاني‭ ‬وبحث‭ ‬قضية‭ ‬الاستفتاء‭ ‬معه‭ . ‬فيما‭ ‬دعا‭ ‬هوشيار‭ ‬زيباري‭ ‬القيادي‭ ‬الكردي‭ ‬المعروف‭ ‬الشعب‭ ‬في‭ ‬الاقليم‭ ‬لعدم‭ ‬الخوف‭ ‬والتصويت‭ ‬بنعم‭ ‬للاستفتاء‭ ‬وعدم‭ ‬الاصغاء‭ ‬لمن‭ ‬يريد‭ ‬الشر‭ ‬بكردستان‭ ‬ويبث‭ ‬الشائعات‭ .‬واكد‭ ‬المساعد‭ ‬الخاص‭ ‬لرئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬الايراني،‭ ‬الاثنين،‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬ان‭ ‬يدعم‭ ‬الحكومة‭ ‬والشعب‭ ‬فيالعراق‭ ‬ووحدته‭. ‬وخلال‭ ‬استقباله‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬العراق،‭ ‬يان‭ ‬كوبيش،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مراسم‭ ‬أداء‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬اليمين‭ ‬الرئاسية،‭ ‬أشار‭ ‬حسين‭ ‬امير‭ ‬عبداللهيان‭ ‬الى‭ ‬القضايا‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وقال‭: ‬ان‭ ‬دورالمرجعية‭ ‬الدينية‭ ‬والسيد‭ ‬العبادي‭ ‬والحكومة‭ ‬والشعب‭ ‬والبرلمان‭ ‬والقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬والحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬تطهير‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬الارهاب‭ ‬التكفيري‭ ‬يستحق‭ ‬الثناء‭ ‬والتقدير،‮ ‬‭ ‬واضاف‭ ‬امير‭ ‬عبداللهيان،‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬قرار‭ ‬يتخذه‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬إطاره‭ ‬الدستور،‭ ‬هو‭ ‬شأن‭ ‬داخلي‭ ‬عراقي،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الجمهورية‭ ‬الاسلامية‭ ‬الايرانية‭ ‬تعارض‭ ‬تقسيم‭ ‬العراق‭ ‬ودول‭ ‬العالم‭ ‬الاسلامي‭ ‬والمنطقة‭.. ‬نحن‭ ‬نريد‭ ‬العيش‭ ‬السلمي‭ ‬للشعب‭ ‬العراقي‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬السنة‭ ‬والشيعة‭ ‬والكرد‭ ‬والتركمان‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬مفعمة‭ ‬بالسلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬والامن‭ ‬وبحث‭ ‬إبراهيم‭ ‬الجعفري‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقـية‭ ‬ورئيس‭ ‬تـيار‭ ‬الإصلاح‭ ‬الوطني‭ ‬مع‭ ‬نواب‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬مستجدات‭ ‬الأوضاع‭ ‬السياسية‭ ‬والأمنية‭. ‬

‭(‬بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الزمان‭)‬

وأكـَّد‭ ‬الجعفريّ‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬اطلعت‭ ‬الزمان‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬منه‮ ‬‭ ‬أنَّ‭ ‬“العراق‭ ‬استطاع‭ ‬تحرير‭ ‬أراضيه‭ ‬بتضحيات‭ ‬أبنائه‭ ‬في‭ ‬الجيش،‭ ‬والشرطة،‭ ‬والحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬ومقاتِلي‭ ‬العشائر،‭ ‬والبيشمركة،‭ ‬ووقوفهم‭ ‬صفاً‭ ‬واحداً‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬سيادته،‭ ‬وكرامته”‭. ‬

وشدد‭ ‬أنَّ‭ ‬“قوة‭ ‬العراق‭ ‬بوحدة‭ ‬مكوِّناته،‭ ‬وتلاحم‭ ‬قواه‭ ‬السياسيّة،‭ ‬واستمرار‭ ‬الحوار؛‭ ‬لتجاوز‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهه”،‭ ‬موضحاً‭ ‬أنَّ‭ ‬“الاستفتاء‭ ‬المنويَّ‭ ‬إجراؤه‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬لا‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬وحدة‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬خرج‭ ‬توّاً‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬عالمية‭ ‬ضدّ‭ ‬عصابات‭ ‬داعش‭ ‬الإرهابيَّة”‭.‬

وبين‭ ‬أنه‭ ‬“لم‭ ‬يسمع‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬بلد‭ ‬من‭ ‬بلدان‭ ‬العالم‭ ‬دعماً‭ ‬لخطوة‭ ‬الاستفتاء،‭ ‬وأنَّ‭ ‬الجميع‭ ‬يؤمن‭ ‬أنَّ‭ ‬وحدة‭ ‬العراق‭ ‬مُهمّة‭ ‬لاستقرار‭ ‬المنطقة،‭ ‬مشدداً‭ ‬أن‭ ‬“الانفصال‭ ‬لا‭ ‬يصب‭ ‬بمصلحة‭ ‬أحد‭ ‬وأننا‭ ‬نحترم‭ ‬رأي‭ ‬المواطن‭ ‬الكردي‭ ‬بشرط‭ ‬أن‭ ‬يكوم‭ ‬ضمن‭ ‬الدستور”‭.‬

من‭ ‬جانبهم‭ ‬أكـَّد‭ ‬أعضاء‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطيِّ‭ ‬الكردستاني‭ ‬على‭ ‬“ضرورة‭ ‬استمرار‭ ‬الحوارات‭ ‬بين‭ ‬الفرقاء‭ ‬السياسيين