عبد الله الثاني وعباس  يبحثان في رام الله بندين أساسيين للعملية السياسية

رام‭ ‬الله‭- ‬عمان‭ -‬الزمان‮ ‬

‮ ‬قام‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬ظهر‭ ‬الاثنين‭ ‬بزيارة‮ ‬‭ ‬استغرقت‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬إلى‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬للضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬التقى‭ ‬خلالها‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬توتر‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭. ‬وغادر‭ ‬العاهل‭ ‬الاردني‭ ‬بعد‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬ظهرا‭ ‬بقليل‭ ‬مقر‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التي‭ ‬وصلها‭ ‬بطائرتين‭ ‬مروحيتين‭ ‬حطتا‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الرئيسية‭ ‬لمقر‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬استقباله‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭.‬

وعلقت‭ ‬في‭ ‬مهبط‭ ‬الطائرات‭ ‬صورة‭ ‬عملاقة‭ ‬للرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬والعاهل‭ ‬الأردني،‭ ‬وخلفهما‭ ‬المسجد‭ ‬الاقصى‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬المحتلة،‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬القدس‭ ‬تنتصر‮»‬‭. ‬وبعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الزيارة،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفلسطيني‭ ‬رياض‭ ‬المالكي‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«‬زيارة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬الى‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬ولقاؤه‭ ‬مع‭ ‬أخيه‭ ‬الرئيس‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الاهمية‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تقييم‭ ‬مشترك‭ ‬للتجربة‭ ‬الاخيرة‭ ‬التي‭ ‬واجهناها‭ ‬معا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالاعتداءات‭ ‬الاسرائيلية‮»‬‭ ‬مؤكدا‭ ‬انالجانبين‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والاردني‭ ‬بحثا‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬المشتركة‭ ‬وعملية‭ ‬السلام‭.‬

واضاف‭ ‬المالكي‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬تحدثنا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالعملية‭ ‬السياسية‭ ‬وما‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ (…) ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬اي‭ ‬عملية‭ ‬سياسية‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تخضع‭ ‬الى‭ ‬بندين‭ ‬اساسين‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬منهما‭: ‬البند‭ ‬الاول‭ ‬وهو‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬اقرار‭ ‬بمبدأ‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وثانيا‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬وقف‭ ‬النشاط‭ ‬الاستيطاني‭ ‬المستفز‭ ‬والذي‭ ‬تطوربشكل‭ ‬كبير‭ ‬لكي‭ ‬يمنع‭ ‬امكانية‭ ‬إقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭. ‬وتأتي‭ ‬زيارة‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬عقب‭ ‬الاحداث‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬المسجد‭ ‬الاقصى‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬اثر‭ ‬نصب‭ ‬إسرائيل‭ ‬بوابات‭ ‬لكشف‭ ‬المعادن‭ ‬وكاميرات‭ ‬مراقبة‭ ‬عند‭ ‬مداخله‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬المحتلة‭. ‬بعدها،‭ ‬قتل‭ ‬ضابط‭ ‬أمن‭ ‬إسرائيلي‭ ‬أردنيين‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬تابع‭ ‬للسفارة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الرابية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬من‭ ‬تموز‭/ ‬يوليو‭ ‬الماضي،‭ ‬وغادر‭ ‬ضابط‭ ‬الأمن‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬صفة‭ ‬دبلوماسي‭ ‬الى‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬استجوابه‭ ‬في‭ ‬الأردن‭.‬

ويضمّ‭ ‬الحرم‭ ‬القدسي‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬وقبة‭ ‬الصخرة،‭ ‬وهو‭ ‬أولى‭ ‬القبلتين‭ ‬وثالث‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬لدى‭ ‬المسلمين،‭ ‬ويقع‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬التي‭ ‬احتلتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬عام‭ ‬1967‭ ‬وضمتها‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬لم‭ ‬يعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا‭. ‬ويكتسي‭ ‬الحرم‭ ‬القدسي‭ ‬أهمية‭ ‬رمزية‭ ‬وسياسية‭ ‬بالغة‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬بشكلخاص‭ ‬والملسمين‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

تصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فرضت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إجراءات‭ ‬أمنية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الحرم‭ ‬القدسي‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬قتل‭ ‬فيه‭ ‬شرطيان‭ ‬إسرائيليان‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭.‬

ألغيت‭ ‬الاجراءات‭ ‬التي‭ ‬تضمنت‭ ‬بوابات‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬المعادن‭ ‬وكاميرات‭ ‬مراقبة‭ ‬بعد‭ ‬أسبوعين‭ ‬شهدت‭ ‬خلالها‭ ‬القدس‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬احتجاجات‭ ‬ومواجهات‭ ‬دامية‭.‬

وأكد‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الاحد‭ ‬ان‭ ‬مستقبل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬‮«‬على‭ ‬المحك‮»‬،‭ ‬وان‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬حل‭ ‬سلمي‭ ‬للنزاع‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والفلسطينيين‭ ‬‮«‬يزداد‭ ‬صعوبة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬انه‭ ‬‮«‬لولا‭ ‬الوصاية‭ ‬الهاشمية‭ ‬وصمود‭ ‬المقدسيين‭ ‬لضاعت‭ ‬المقدسات‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬ونحاول‭ ‬كل‭ ‬جهدنا‭ ‬لتحمل‭ ‬مسؤولياتنا‮»‬‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان»نجاحنا‭ ‬يتطلب‭ ‬الموقف‭ ‬الواحد‭ ‬مع‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تضعف‭ ‬قضيتنا‭ ‬ونتمكن‭ ‬من‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حقوقنا‮»‬‭.‬

ويرتبط‭ ‬الأردن‭ ‬وإسرائيل‭ ‬بمعاهدة‭ ‬سلام‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1994‭ ‬تعترف‭ ‬بموجبها‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬بوصاية‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬الاماكن‭ ‬المقدسة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تتبع‭ ‬إداريا‭ ‬للأردن‭ ‬قبل‭ ‬احتلالها‭ ‬عام‭ ‬1967‭.‬

وجهود‭ ‬السلام‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وإسرائيل‭ ‬متوقفة‭ ‬بالكامل‭ ‬منذ‭ ‬فشل‭ ‬المبادرة‭ ‬الاميركية‭ ‬بشأنها‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬2014‭.‬

وتسعى‭ ‬ادارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬لإحياء‭ ‬مفاوضات‭ ‬السلام،‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬انتقدوا‭ ‬عدم‭ ‬الزام‭ ‬واشنطن‭ ‬إسرائيل‭ ‬بوقف‭ ‬الاستيطان‭.‬

ويشكك‭ ‬كثيرون‭ ‬بامكانية‭ ‬استئناف‭ ‬مفاوضات‭ ‬جدية‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬التي‭ ‬يتزعمها‭ ‬حاليا‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬هي‭ ‬الأكثر‭ ‬يمينية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وتضم‭ ‬مؤيدين‭ ‬للاستيطان‭ ‬دعوا‭ ‬بشكل‭ ‬علني‭ ‬الى‭ ‬إلغاء‭ ‬فكرة‭ ‬قيام‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية،‭ ‬بينما‭ ‬لا‭ ‬يحظى‭ ‬عباس‭ (‬82‭ ‬عاما‭) ‬بشعبية‭ ‬لدى‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

ومن‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬المومني،‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الاعلام‭ ‬والناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬الاردنية،‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬توقيت‭ ‬زيارة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬لرام‭ ‬الله‭ ‬ولقاء‭ ‬الرئيس‭ ‬عباس‭ ‬مهم‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬التفاعلات‭ ‬الاقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬حول‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التي‭ ‬يعتبرها‭ ‬الاردن‭ ‬القضية‭ ‬المركزية‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الأهمية‭ ‬تنبع‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬الزيارة‭ ‬هي‭ ‬للتأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والموقف‭ ‬الواحد‭ ‬بعد‭ ‬الاحداث‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مدينة‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬وضرورة‭ ‬تاكيد‭ ‬الاوضاع‭ ‬التاريخية‭ ‬والقانونية‭ ‬للأماكن‭ ‬المقدسة‭ ‬الاسلامية‭ ‬والمسيحية‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬‮«‬جهود‭ ‬الاردن‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬منطلقالرعاية‭ ‬والوصايا‭ ‬الهاشمية‭ ‬على‭ ‬الأماكن‭ ‬المقدسة‭ ‬الاسلامية‭ ‬والمسيحية‭ ‬في‭ ‬القدس‮»‬‭.‬

ورأى‭ ‬محللون‭ ‬فلسطينيون‭ ‬ان‭ ‬زيارة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مساندة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬التوتر‭ ‬والمواجهات‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭.‬

وقال‭ ‬الكاتب‭ ‬والمحلل‭ ‬السياسي‭ ‬الفلسطيني‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬سويلم‭ ‬انه‭ ‬‮«‬مثلما‭ ‬انزعج‭ ‬الشعب‭ ‬الأردني‭ ‬من‭ ‬حادثة‭ ‬السفارة‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬أيضا‭ ‬أظهر‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬انزعاجا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬طريقة‭ ‬تعامل‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬مع‭ ‬القضية‭. (…) ‬يبدو‭ ‬ان‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬يريد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬ان‭ ‬يؤكد‭ ‬وقوفه‭ ‬مع‭ ‬الشعبالفلسطيني‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬القدس،‭ ‬خاصة‭ ‬وان‭ ‬الأردن‭ ‬يعتبر‭ ‬شريكا‭ ‬ووصيا‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الدينية‭ ‬على‭ ‬الأقصى‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬أستاذ‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬بيرزيت‭ ‬سمير‭ ‬عوض‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬زيارة‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الثاني‭ ‬الى‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬‮«‬‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الأهمية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬قضية‭ ‬السفارة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قيد‭ ‬المساءلة،‭ ‬والملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬يمثل‭ ‬الشعب‭ ‬الأردني‭ ‬لذلك‭ ‬تأتي‭ ‬زيارته‭ ‬الى‭ ‬فلسطين‭ ‬للتأكيد‭ ‬على‭ ‬مساندته‭ ‬والشعب‭ ‬الأردني‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وقيادته‮»‬‭.‬

أوقف‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬عقب‭ ‬أحداث‭ ‬الأقصى‭ ‬التنسيق‭ ‬الأمني‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬منعه،‭ ‬حسب‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬مكتبه،‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬الى‭ ‬خارج‭ ‬الاراضي‭ ‬الفلسطينية‭.‬

وقال‭ ‬عوض‭ ‬‮«‬باعتقادي‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬أيضا‭ ‬تتضمن‭ ‬رسالة‭ ‬باستعداده‭ ‬للمساهمة‭ ‬بفك‭ ‬العزلة‭ ‬عن‭ ‬الرئيس‭ ‬عباس،‭ ‬عقب‭ ‬اتخاذه‭ ‬قرار‭ ‬وقف‭ ‬التنسيق‭ ‬الامني‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‮»‬‭.‬