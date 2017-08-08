فضيحة‭ ‬البيض‭ ‬تهز‭ ‬خمس‭ ‬دول‭ ‬في‭ ‬أوروبا

بروكسل,(أ ف ب) – أشارت منظمة الزراعة الهولندية الى احتمال التخلص من ملايين من الدجاج في هولندا بسبب مخاوف تتعلق بتلوث البيض، فيما تعهدت بلجيكا الاثنين بالشفافية التامة حول سبب التستر على الفضيحة.
وسحبت محلات السوبرماركت في المانيا وهولندا وبلجيكا والسويد وسويسرا كميات ضخمة من البيض بعد العثور فيها على مادة فيبرونيل وهو مبيد للحشرات استخدم في مزارع الدواجن الهولندية في معالجة القمل الاحمر. وقالت المنظمة أن الامر قد يتطلب اعدام ملايين الدجاج في 159 شركة في البلاد، مشيرة إلى أنه تم التخلص من 300 ألف دجاجة حتى الآن. وصرح متحدث باسم الهيئة في وقت متأخر من الاحد أنه تم التخلص من هذه الاعداد من الدجاج بسبب تلوثها. من ناحيته قال وزير الزراعة البلجيكي دنيس دوكارمي أنه أمر وكالة سلامة الاغذية في البلاد الابلاغ بحلول الثلاثاء عن سبب الفشل في ابلاغ الدول المجاورة بالامر حتى 20 تموز/يوليو رغم معرفتها بأمر التلوث منذ حزيران/يونيو. وقال في بيان انه أبلغ الوكالة باعداد «تقرير حول ما قامت به من إجراءات منذ أول بلاغ تلقته بشأن مشكلة الفيبرونيل».
وبضغط من المانيا وهولندا وعد الوزير ب»الشفافية التامة».
وقال أنه سيتحدث هاتفيا مع نظرائه خلال الايام المقبلة.
وقال أنه تم منع منتجات البيض من 57 منتجا — نحو ربع منتجي البلاد — كاجراء احترازي.
بدأت هذه القضية عندما استعان مربو دواجن هولنديون بشركة متخصصة بالقضاء على الفاش او قمل الدجاج استخدمت مادة الفبرونيل المحظور استخدامها في معالجة الحيوانات التي تباع في متاجر المواد الغذائية. وتم تصدير البيض الملوث بها.
وتقول منظمة الصحة العالمية ان الفبرونيل مادة «متوسط السمية» اذا تناولها الانسان بكميات كبيرة.