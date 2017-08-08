فضيحة‭ ‬البيض‭ ‬تهز‭ ‬خمس‭ ‬دول‭ ‬في‭ ‬أوروبا

بروكسل,‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أشارت‭ ‬منظمة‭ ‬الزراعة‭ ‬الهولندية‭ ‬الى‭ ‬احتمال‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬ملايين‭ ‬من‭ ‬الدجاج‭ ‬في‭ ‬هولندا‭ ‬بسبب‭ ‬مخاوف‭ ‬تتعلق‭ ‬بتلوث‭ ‬البيض،‭ ‬فيما‭ ‬تعهدت‭ ‬بلجيكا‭ ‬الاثنين‭ ‬بالشفافية‭ ‬التامة‭ ‬حول‭ ‬سبب‭ ‬التستر‭ ‬على‭ ‬الفضيحة‭.‬

وسحبت‭ ‬محلات‭ ‬السوبرماركت‭ ‬في‭ ‬المانيا‭ ‬وهولندا‭ ‬وبلجيكا‭ ‬والسويد‭ ‬وسويسرا‭ ‬كميات‭ ‬ضخمة‭ ‬من‭ ‬البيض‭ ‬بعد‭ ‬العثور‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬فيبرونيل‭ ‬وهو‭ ‬مبيد‭ ‬للحشرات‭ ‬استخدم‭ ‬في‭ ‬مزارع‭ ‬الدواجن‭ ‬الهولندية‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬القمل‭ ‬الاحمر‭. ‬وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬أن‭ ‬الامر‭ ‬قد‭ ‬يتطلب‭ ‬اعدام‭ ‬ملايين‭ ‬الدجاج‭ ‬في‭ ‬159‭ ‬شركة‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬دجاجة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬وصرح‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬الاحد‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الاعداد‭ ‬من‭ ‬الدجاج‭ ‬بسبب‭ ‬تلوثها‭. ‬من‭ ‬ناحيته‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الزراعة‭ ‬البلجيكي‭ ‬دنيس‭ ‬دوكارمي‭ ‬أنه‭ ‬أمر‭ ‬وكالة‭ ‬سلامة‭ ‬الاغذية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬الابلاغ‭ ‬بحلول‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬الفشل‭ ‬في‭ ‬ابلاغ‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭ ‬بالامر‭ ‬حتى‭ ‬20‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬رغم‭ ‬معرفتها‭ ‬بأمر‭ ‬التلوث‭ ‬منذ‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬انه‭ ‬أبلغ‭ ‬الوكالة‭ ‬باعداد‭ ‬‮«‬تقرير‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬منذ‭ ‬أول‭ ‬بلاغ‭ ‬تلقته‭ ‬بشأن‭ ‬مشكلة‭ ‬الفيبرونيل‮»‬‭.‬

وبضغط‭ ‬من‭ ‬المانيا‭ ‬وهولندا‭ ‬وعد‭ ‬الوزير‭ ‬ب»الشفافية‭ ‬التامة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬أنه‭ ‬سيتحدث‭ ‬هاتفيا‭ ‬مع‭ ‬نظرائه‭ ‬خلال‭ ‬الايام‭ ‬المقبلة‭.‬

وقال‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬منع‭ ‬منتجات‭ ‬البيض‭ ‬من‭ ‬57‭ ‬منتجا‭ — ‬نحو‭ ‬ربع‭ ‬منتجي‭ ‬البلاد‭ — ‬كاجراء‭ ‬احترازي‭.‬

بدأت‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬عندما‭ ‬استعان‭ ‬مربو‭ ‬دواجن‭ ‬هولنديون‭ ‬بشركة‭ ‬متخصصة‭ ‬بالقضاء‭ ‬على‭ ‬الفاش‭ ‬او‭ ‬قمل‭ ‬الدجاج‭ ‬استخدمت‭ ‬مادة‭ ‬الفبرونيل‭ ‬المحظور‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬الحيوانات‭ ‬التي‭ ‬تباع‭ ‬في‭ ‬متاجر‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭. ‬وتم‭ ‬تصدير‭ ‬البيض‭ ‬الملوث‭ ‬بها‭.‬

وتقول‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬ان‭ ‬الفبرونيل‭ ‬مادة‭ ‬‮«‬متوسط‭ ‬السمية‮»‬‭ ‬اذا‭ ‬تناولها‭ ‬الانسان‭ ‬بكميات‭ ‬كبيرة‭.‬