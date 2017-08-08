كوريا الشمالية ترفض حواراً أميركياً مشروطاً بوقف تجاربها

مانيلا‭- ‬لندن‭ – ‬واشنطن‭ -‬الزمان‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬

أكدت‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬الاثنين‭ ‬ان‭ ‬العقوبات‭ ‬الاممية‭ ‬الجديدة‭ ‬لن‭ ‬تمنعها‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬ترسانتها‭ ‬النووية،‭ ‬رافضة‭ ‬حوارا‭ ‬اميركيا‭ ‬مشروطا‭ ‬بوقف‭ ‬برنامجها،‭ ‬متوعدة‭ ‬الاميركيين‭ ‬بالرد‭. ‬وهذه‭ ‬التصريحات‭ ‬هي‭ ‬الرد‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬في‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬السبت‭ ‬باجماع‭ ‬اعضائه‭ ‬الخمسة‭ ‬عشر‭ ‬اقتراحا‭ ‬اميركيا‭ ‬بفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬ضد‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكلف‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬سنويا،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لوقف‭ ‬جهود‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬اون‭ ‬لجعل‭ ‬بلاده‭ ‬قوة‭ ‬نووية‭. ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬ضاعفت‭ ‬الصين،‭ ‬حليفة‭ ‬الشمال‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تتهمها‭ ‬واشنطن‭ ‬بعدم‭ ‬بذل‭ ‬جهود‭ ‬كافية‭ ‬لكبح‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ،‭ ‬الضغوط‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مؤكدة‭ ‬التزامها‭ ‬التطبيق‭ ‬التام‭ ‬للعقوبات‭ ‬الجديدة‭. ‬وصرح‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬ري‭ ‬يونغ‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬اصدره‭ ‬في‭ ‬مانيلا‭ ‬حيث‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬‮«‬منتدى‭ ‬اسيان‭ ‬الاقليمي‮»‬‭ ‬الامني‭ ‬لدول‭ ‬آسيا‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ،‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نطرح‭ ‬تحت‭ ‬أي‭ ‬ظرف‭ ‬كان،‭ ‬برنامجي‭ ‬الاسلحة‭ ‬النووية‭ ‬والصواريخ‭ ‬البالستية‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬كما‭ ‬أننا‭ ‬لن‭ ‬نحيد‭ ‬قيد‭ ‬انملة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تعزيز‭ ‬القوى‭ ‬النووية‭ ‬الذي‭ ‬اخترناه‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬تبطل‭ ‬سياسة‭ ‬العداء‭ ‬والتهديد‭ ‬النووي‭ ‬الاميركية‭ ‬ضد‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الشعبية‭ ‬جذريا‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬توعدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬سابق‭ ‬نشرته‭ ‬وكالتها‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬تدفيعها‭ ‬ثمن‭ ‬جريمتها‭…‬الاف‭ ‬الاضعاف‮»‬،‭ ‬اي‭ ‬اقتراح‭ ‬العقوبات‭.‬

ويشارك‭ ‬الوزير‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬وزيرا‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬الامني‭ ‬بينهم‭ ‬الصيني‭ ‬وانغ‭ ‬يي‭ ‬والاميركي‭ ‬ريكس‭ ‬تيلرسون‭.‬

وكان‭ ‬تيلرسون‭ ‬اكد‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬مانيلا‭ ‬ان‭ ‬واشنطن‭ ‬لن‭ ‬تدرس‭ ‬اجراء‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬الا‭ ‬اذا‭ ‬اوقفت‭ ‬الاخيرة‭ ‬برنامجها‭ ‬الصاروخي‭ ‬البالستي‭. ‬وقال‭ ‬تيلرسون‭ ‬ان‭ ‬‮«‬افضل‭ ‬اشارة‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬ترسلها‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬الى‭ ‬انها‭ ‬مستعدة‭ ‬للحوار‭ ‬هي‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬هذه‭ ‬الصواريخ‮»‬‭.‬

الا‭ ‬ان‭ ‬تيلرسون‭ ‬اشار‭ ‬الى‭ ‬احتمال‭ ‬جلوس‭ ‬مبعوثين‭ ‬اميركيين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬ما‭ ‬للتفاوض‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬المعزول‭ ‬لتفادي‭ ‬التهديد‭ ‬المتزايد‭ ‬بالحرب‭. ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يحدد‭ ‬اطارا‭ ‬زمنيا‭ ‬لامكانية‭ ‬اجراء‭ ‬حوار‭ ‬كهذا‭ ‬او‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬لامتناع‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬عن‭ ‬القيام‭ ‬بهذه‭ ‬التجارب‭.‬

وتابع‭ ‬تيلرسون‭ ‬‮«‬لن‭ ‬اذكر‭ ‬عددا‭ ‬محددا‭ ‬من‭ ‬الايام‭ ‬او‭ ‬الاسابيع‭. ‬الامر‭ ‬يتعلق‭ ‬بروحية‭ ‬هذه‭ ‬المفاوضات‭. ‬يمكنهم‭ ‬ابداء‭ ‬استعدادهم‭ ‬للجلوس‭ (‬على‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات‭) ‬بذهنية‭ ‬تحقيق‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المحادثات‭ ‬عبر‭ ‬عدم‭ ‬اجرائهم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الصاروخية‮»‬‭. ‬وتأتي‭ ‬القرارات‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬تجربتي‭ ‬اطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬بالستية‭ ‬عابرة‭ ‬للقارات‭ ‬اجرتهما‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬تباهى‭ ‬على‭ ‬اثرهما‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬بقدرة‭ ‬بلاده‭ ‬على‭ ‬استهداف‭ ‬اي‭ ‬منطقة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬سعى‭ ‬تيلرسون‭ ‬الذي‭ ‬اجرى‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬مانيلا‭ ‬محادثات‭ ‬منفصلة‭ ‬مع‭ ‬وزيري‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬والصيني‭ ‬وانغ‭ ‬يي‭ ‬الى‭ ‬تأكيد‭ ‬وجود‭ ‬موقف‭ ‬موحد‭ ‬ضد‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭.‬

وقال‭ ‬تيلرسون‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬جدا‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬خلاف‭ ‬في‭ ‬الاسرة‭ ‬الدولية‭ ‬بشأن‭ ‬المطلوب‭ ‬من‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية،‭ ‬وهو‭ ‬ان‭ ‬عليها‭ ‬اتخاذ‭ ‬اجراءات‭ ‬لتحقيق‭ ‬كل‭ ‬الاهداف‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬الكورية‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‮»‬‭.‬

وحذر‭ ‬وانغ‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬ان‭ ‬بلاده‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬أهم‭ ‬شركائها‭ ‬التجاريين‭ ‬مصممة‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬العقوبات‭.‬

وقال‭ ‬لصحافيين‭ ‬بحسب‭ ‬ترجمة‭ ‬لأقواله‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الصين‭ ‬ستطبق‭ ‬بالتأكيد‭ ‬القرار‭ ‬الجديد‭ ‬100‭ ‬بالمئة،‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬وصارم‮»‬‭.‬

وطالت‭ ‬تصريحات‭ ‬الشمال‭ ‬النارية‭ ‬الاثنين‭ ‬بكين‭ ‬وموسكو‭ ‬اللتين‭ ‬وفرتا‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬غطاء‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬للدولة‭ ‬الشيوعية‭.‬

وتوعدت‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬‮«‬حازت‭ ‬تقدير‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭ ‬على‭ ‬تأييدها‭ ‬للقرار‭ ‬‮«‬بالمحاسبة‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬ترامب‭ ‬رحب‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬تعليق‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬بالتصويت‭ ‬بالاجماع‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬مؤكدا‭ ‬انه‭ ‬‮«‬يقدر‮»‬‭ ‬لروسيا‭ ‬والصين‭ ‬دعمهما‭ ‬لمشروع‭ ‬القرار‭ ‬الاميركي‭ ‬وعدم‭ ‬استخدامهما‭ ‬لحق‭ ‬النقض‭ ‬ضده‭.‬

وسعت‭ ‬سيول‭ ‬الى‭ ‬مد‭ ‬يد‭ ‬الحوار‭ ‬الى‭ ‬الشمال،‭ ‬فصافحت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬كانغ‭ ‬كيونغ‭ ‬وا‭ ‬نظيرها‭ ‬الشمالي‭ ‬ري‭ ‬يونغ‭ ‬هو‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬نادر‭ ‬قبيل‭ ‬عشاء‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬منتدى‭ ‬رابطة‭ ‬دول‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬اسيا‭ (‬اسيان‭).‬

ودعت‭ ‬الوزيرة‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬الى‭ ‬قبول‭ ‬دعوة‭ ‬الى‭ ‬اجراء‭ ‬حوار‭ ‬بهدف‭ ‬تخفيف‭ ‬حدة‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬الكورية‭ ‬وتنظيم‭ ‬اجتماع‭ ‬للعائلات‭ ‬التي‭ ‬فرقتها‭ ‬الحرب‭ ‬الكورية،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬يونهاب‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭.‬

لكن‭ ‬وبحسب‭ ‬يونهاب،‭ ‬رد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬بأن‭ ‬اقتراحات‭ ‬سيول‭ ‬ليست‭ ‬صادقة‭. ‬وقال‭ ‬انه‭ ‬‮«‬بالنظر‭ ‬الى‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬الذي‭ ‬يتعاون‭ ‬فيه‭ ‬الجنوب‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬زيادة‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬الشمال،‭ ‬فإن‭ ‬مقترحات‭ ‬كهذه‭ ‬تفتقد‭ ‬الى‭ ‬المصداقية‮»‬‭.‬

وافاد‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬اثر‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬بين‭ ‬ترامب‭ ‬ونظيره‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬مون‭ ‬جاي‭-‬إن‭ ‬الاحد‭ ‬بأنّ‭ ‬‮«‬الزعيمين‭ ‬قالا‭ ‬ان‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬تشكل‭ ‬تهديدا‭ ‬مباشرا‭ ‬وجديا‭ ‬ومتناميا‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬واليابان‭ ‬وكذلك‭ ‬لمعظم‭ ‬دول‭ ‬العالم‮»‬‭.‬