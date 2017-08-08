إعدام 12 من انصار مرسي متهمين بالقتل

القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‮ ‬

أصدرت‭ ‬محكمة‭ ‬جنايات‭ ‬مصرية‭ ‬الاثنين‭ ‬حكما‭ ‬باعدام‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬أنصار‭ ‬الرئيس‭ ‬المعزول‭ ‬محمد‭ ‬مرسي‭ ‬متهمين‭ ‬بالقتل،‭ ‬وبرأت‭ ‬238‭ ‬متهما‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬في‭ ‬المنيا‭ ‬بجنوب‭ ‬مصر‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬بحسب‭ ‬محامي‭ ‬المتهمين‭.‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬أحمد‭ ‬شريف‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬محكمة‭ ‬جنايات‭ ‬المنيا‭ ‬حكمت‭ ‬‮«‬باعدام‭ ‬12‭ ‬متهما‭ ‬وبالسجن‭ ‬المؤبد‭ (‬25‭ ‬عاما‭) ‬ل‭ ‬140‭ ‬من‭ ‬المتهمين‭ ‬وانقضاء‭ ‬الدعوة‭ ‬الجنائية‭ ‬لأربعة‭ ‬متهمين‭ ‬بسبب‭ ‬الوفاة‭ ‬كما‭ ‬برأت‭ ‬238‭ ‬متهما‮»‬‭.‬

وهذه‭ ‬هي‭ ‬المحاكمة‭ ‬الثانية‭ ‬للمتهمين‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ألغت‭ ‬محكمة‭ ‬النقض‭ ‬المصرية‭ ‬حكما‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2014‭ ‬بإعدام‭ ‬529‭ ‬متهما‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬عشرات‭ ‬تمت‭ ‬محاكمتهم‭ ‬غيابيا‭.‬

ويحق‭ ‬للمتهمين،‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون‭ ‬المصري،‭ ‬الطعن‭ ‬مجددا‭ ‬بهذه‭ ‬الأحكام‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬النقض‭ ‬وهي‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬مصر‭.‬

وكان‭ ‬المتهمون‭ ‬أحيلوا‭ ‬للمحاكمة‭ ‬بتهمة‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬إحراق‭ ‬مركز‭ ‬شرطة‭ ‬بلدة‭ ‬مطاي‭ ‬بالمنيا‭ ‬وقتل‭ ‬نائب‭ ‬مأمور‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬2013،‭ ‬عقب‭ ‬فض‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬لاعتصام‭ ‬الإسلاميين‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬الذي‭ ‬خلف‭ ‬مئات‭ ‬القتلى‭.‬

وبعد‭ ‬أن‭ ‬أطاح‭ ‬الجيش‭ ‬المصري‭ ‬مرسي‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2013‭ ‬إثر‭ ‬تظاهرات‭ ‬حاشدة‭ ‬طالبت‭ ‬برحيله،‭ ‬شنت‭ ‬السلطات‭ ‬حملة‭ ‬قمع‭ ‬واسعة‭ ‬على‭ ‬أنصاره‭ ‬فألقت‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬آلاف‭ ‬منهم‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬محاكماتهم‭ ‬مستمرة‭.‬

وامتدت‭ ‬حملة‭ ‬القمع‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬لتشمل‭ ‬الناشطين‭ ‬المعارضين‭ ‬الليبراليين‭ ‬واليساريين‭ ‬الذين‭ ‬أُلقي‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬العشرات‭ ‬منهم‭ ‬وأحيلوا‭ ‬الى‭ ‬المحاكمة‭ ‬بتهم‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬خصوصا‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تظاهرات‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭ ‬وتكدير‭ ‬السلم‭ ‬العام‭.‬