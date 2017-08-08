دراسة تشمل 22 بلداً:المستقبل قاتم والعنف يخلق جيلاً ضائعاً من رجال الشرق الأوسط 

ميامي,‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ذكرت‭ ‬دراسة‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬ضحايا‭ ‬الانتحار‭ ‬وجرائم‭ ‬القتل‭ ‬يساوى‭ ‬عشرة‭ ‬اضعاف‭ ‬ضحايا‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬والمناطق‭ ‬المجاورة،‭ ‬ما‭ ‬يخلق‭ ‬‮«‬جيلا‭ ‬ضائعا‮»‬‭ ‬خصوصا‭ ‬من‭ ‬الرجال‭. ‬وافاد‭ ‬تقرير‭ ‬نشرته‭ ‬المجلة‭ ‬الدولية‭ ‬للصحة‭ ‬العامة‭ ‬‮«‬انترناشونال‭ ‬جورنال‭ ‬اوف‭ ‬ببليك‭ ‬هيلث‮»‬‭ ‬أن‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬1,4‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬22‭ ‬بلدا‭ ‬بينها‭ ‬افغانستان‭ ‬وايران‭ ‬والسعودية‭ ‬وباكستان‭ ‬والصومال‭ ‬والسودان‭ ‬وسوريا‭ ‬والامارات‭. ‬وقال‭ ‬التقرير‭ ‬ان‭ ‬الحروب‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط‭ ‬البالغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬600‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬144‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬اخرين‭.‬

وقال‭ ‬معد‭ ‬الدراسة‭ ‬علي‭ ‬مقداد‭ ‬مدير‭ ‬مبادرات‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬مقاييس‭ ‬الصحة‭ ‬والتقييم‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬واشنطن،‭ ‬ان‭ ‬‮«‬العنف‭ ‬المستوطن‭ ‬والمستمر‭ ‬يخلق‭ ‬جيلا‭ ‬ضائعا‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والشبان‮»‬‭.‬

واكد‭ ‬ان‭ ‬‮«‬مستقبل‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬سيكون‭ ‬قاتما‭ ‬اذا‭ ‬لم‭ ‬نجد‭ ‬طريقة‭ ‬لاحلال‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬رصد‭ ‬الباحثون‭ ‬‮«‬زيادة‭ ‬كبيرة‮»‬‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الاصابة‭ ‬بالامراض‭ ‬النفسية‭ ‬والعقلية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط‭ ‬بينها‭ ‬القلق‭ ‬والكآبة،‭ ‬والاضطرابات‭ ‬الثنائية‭ ‬القطب،‭ ‬وانفصام‭ ‬الشخصية‭. ‬ولحظت‭ ‬الدراسة‭ ‬انه‭ ‬‮«‬في‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬انتحروا‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬كما‭ ‬لقي‭ ‬35‭ ‬ألف‭ ‬اخرين‭ ‬حتفهم‭ ‬بسبب‭ ‬العنف‭ ‬بين‭ ‬الاشخاص،‭ ‬وهذه‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭%‬‭ ‬و152‭%‬‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬ال25‭ ‬الماضية‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬انحاء‭ ‬اخرى‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬وخلال‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬الوفيات‭ ‬بسبب‭ ‬الانتحار‭ ‬بنسبة‭ ‬19‭%‬‭ ‬والعنف‭ ‬بين‭ ‬الاشخاص‭ ‬بنسبة‭ ‬12‭%‬‮»‬‭. ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى‭ ‬فهناك‭ ‬نقص‭ ‬شديد‭ ‬في‭ ‬اعداد‭ ‬المتخصصين‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬المرشدون‭ ‬والاطباء‭ ‬النفسيون‭ ‬والاخصائيون‭ ‬النفسيون‭. ‬واشارت‭ ‬الدراسة‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مثل‭ ‬ليبيا‭ ‬والسودان‭ ‬واليمن‭ ‬فإنه‭ ‬لكل‭ ‬100‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬يوجد‭ ‬0,5‭ ‬طبيب‭ ‬نفسي‭. ‬وبالمقارنة‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬يرتفع‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الاوروبية‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬9‭ ‬و40‭ ‬طبيب‭ ‬نفسي‭ ‬لكل‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬مواطن‭.‬

كما‭ ‬رصد‭ ‬الباحثون‭ ‬زيادة‭ ‬بمقدار‭ ‬عشرة‭ ‬اضعاف‭ ‬في‭ ‬الوفيات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بفيروس‭ ‬‮«‬اتش‭ ‬آي‭ ‬في‮»‬‭ ‬المتسبب‭ ‬في‭ ‬مرض‭ ‬الايدز‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬1990‭ ‬و2015‭.‬

ومعظم‭ ‬حالات‭ ‬الوفاة‭ ‬بهذا‭ ‬المرض‭ ‬حدثت‭ ‬في‭ ‬جيبوتي‭ ‬والصومال‭ ‬والسودان‭.‬

وقال‭ ‬شربل‭ ‬البشرواي‭ ‬الاستاذ‭ ‬المساعد‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬مقاييس‭ ‬الصحة‭ ‬والتقييم‭ ‬‮«‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬فان‭ ‬الاشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يصابون‭ ‬بفيروس‭ ‬اتش‭ ‬اي‭ ‬في‭ ‬يموتون‭ ‬اسرع‭ ‬من‭ ‬اقرانهم‭ ‬في‭ ‬باقي‭ ‬دول‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مرضى‭ ‬الايدز‭ ‬لا‭ ‬يتلقون‭ ‬العلاج‭ ‬المناسب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العصر‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬فيه‭ ‬التحكم‭ ‬بالفيروس‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬بواسطة‭ ‬العلاج‭ ‬المناسب‮»‬‭.‬

ويتألف‭ ‬التقرير‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬دراسة‭ ‬وثلاثة‭ ‬مقالات‭.‬

واستمدت‭ ‬الدراسة‭ ‬البيانات‭ ‬من‭ ‬احدث‭ ‬تقديرات‭ ‬دراسة‭ ‬‮«‬العبء‭ ‬العالمي‭ ‬للأمراض‭ ‬والاصابات‭ ‬وعوامل‭ ‬الخطر‮»‬‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬السنوية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2300‭ ‬متعاون‭ ‬في‭ ‬132‭ ‬بلدا‭ ‬يبحثون‭ ‬في‭ ‬العوامل‭ ‬المؤدية‭ ‬الى‭ ‬فقدان‭ ‬الصحة‭ ‬بسبب‭ ‬الامراض‭ ‬الخطيرة‭ ‬والاصابات‭ ‬وعوامل‭ ‬الخطر‭.‬