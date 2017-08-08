الهام شاهين سعيدة بفقدان قليل من وزنها 

القاهرة‭ – ‬الزمان‮ ‬

‎سافرت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬إلهام‭ ‬شاهين‭ ‬إلى‭ ‬الساحل‭ ‬الشمالي‭ ‬لقضاء‭ ‬أجازتها‭ ‬الصيفية‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأصدقاء‭.‬‎و‭ ‬ظهرت‮ ‬‭ ‬الهام‭ ‬شاهين‭ ‬التي‭ ‬تبدي‭ ‬انزعاجها‭ ‬من‭ ‬وزنها‭ ‬الزائد‭ ‬في‭ ‬منظر‮ ‬‭ ‬اقل‭ ‬وزناً‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬مع‭ ‬المخرجة‭ ‬إيناس‭ ‬الدغيدي‭ ‬والفنان‭ ‬حسين‭ ‬فهمي‭ ‬وشقيقه‭ ‬مصطفى‭ ‬فهمي‭ ‬وزوجته‭ ‬فاتن‭ ‬موسى،‭ ‬وبدت‭ ‬إلهام‭ ‬أكثر‭ ‬جمالا‭ ‬بفستان‭ ‬صيفي‭ ‬مبهج،‭ ‬واختارت‭ ‬لوناجديدا‭ ‬لشعرها‭.‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬تحضر‭ ‬لفيلم‭ ‬جديد‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬نسيم‭ ‬الحياة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬هالة‭ ‬خليل،‭ ‬كما‭ ‬تحضر‭ ‬للجزء‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬يا‭ ‬دنيا‭ ‬يا‭ ‬غرامي‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬25‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬تصويره،‭ ‬واتفقت‭ ‬مع‭ ‬أبطال‭ ‬الفيلم‭ ‬ليلى‭ ‬علوي‭ ‬وهالة‭ ‬صدقي‭.‬