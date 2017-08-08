الهام شاهين سعيدة بفقدان قليل من وزنها 

القاهرة – الزمان
سافرت الفنانة المصرية إلهام شاهين إلى الساحل الشمالي لقضاء أجازتها الصيفية مع عدد من الأصدقاء.و ظهرت الهام شاهين التي تبدي انزعاجها من وزنها الزائد في منظر اقل وزناً في واحدة من الصور مع المخرجة إيناس الدغيدي والفنان حسين فهمي وشقيقه مصطفى فهمي وزوجته فاتن موسى، وبدت إلهام أكثر جمالا بفستان صيفي مبهج، واختارت لوناجديدا لشعرها.الفنانة المصرية تحضر لفيلم جديد بعنوان «نسيم الحياة» مع هالة خليل، كما تحضر للجزء الثاني من فيلم «يا دنيا يا غرامي» بعد 25 عام على تصويره، واتفقت مع أبطال الفيلم ليلى علوي وهالة صدقي.