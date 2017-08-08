حسين فهمي يدفع ثمن زيجة فاشلة

القاهرة – الزمان
ألزمت محكمة استئناف الأسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الفنان المصري حسين فهمي، بدفع 29 ألف دولار مؤخر صداق للفنانة لقاء سويدان، في الطعن المقدم منها على الحكم الصادر من محكمة أسرة الهرم برفض إلزام طليقها حسين فهمي بدفع قيمة مؤخرصداقها والتي قدرتها بخمسة ملايين جنيه.
وكانت الفنانة لقاء سويدان أقامت دعوى قضائية أمام محكمة أسرة الهرم وطالبت فيها بإلزام طليقها برد مبلغ 5 ملايين جنيه قيمة مؤخر صداقها، إلا أن دعواها رفضت بسبب عدم اطمئنان المحكمة لشهادة الشهود الذين استعانت بهم الفنانة لإثبات صحة ادعائهاوعدم اعتدادها بالمستند الذي قدمته إليها لتقدير قيمة مؤخر صداقها.