حسين فهمي يدفع ثمن زيجة فاشلة

القاهرة‭ – ‬الزمان‮ ‬

‎ألزمت‭ ‬محكمة‭ ‬استئناف‭ ‬الأسرة،‭ ‬المنعقدة‭ ‬بالتجمع‭ ‬الخامس،‭ ‬الفنان‭ ‬المصري‭ ‬حسين‭ ‬فهمي،‭ ‬بدفع‭ ‬29‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬مؤخر‭ ‬صداق‭ ‬للفنانة‭ ‬لقاء‭ ‬سويدان،‭ ‬في‭ ‬الطعن‭ ‬المقدم‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬محكمة‭ ‬أسرة‭ ‬الهرم‭ ‬برفض‭ ‬إلزام‭ ‬طليقها‭ ‬حسين‭ ‬فهمي‭ ‬بدفع‭ ‬قيمة‭ ‬مؤخرصداقها‭ ‬والتي‭ ‬قدرتها‭ ‬بخمسة‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه‭.‬

‎وكانت‭ ‬الفنانة‭ ‬لقاء‭ ‬سويدان‭ ‬أقامت‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬أسرة‭ ‬الهرم‭ ‬وطالبت‭ ‬فيها‭ ‬بإلزام‭ ‬طليقها‭ ‬برد‭ ‬مبلغ‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه‭ ‬قيمة‭ ‬مؤخر‭ ‬صداقها،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬دعواها‭ ‬رفضت‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬اطمئنان‭ ‬المحكمة‭ ‬لشهادة‭ ‬الشهود‭ ‬الذين‭ ‬استعانت‭ ‬بهم‭ ‬الفنانة‭ ‬لإثبات‭ ‬صحة‭ ‬ادعائهاوعدم‭ ‬اعتدادها‭ ‬بالمستند‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬إليها‭ ‬لتقدير‭ ‬قيمة‭ ‬مؤخر‭ ‬صداقها‭.‬