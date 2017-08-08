وظيفة راتبها مليون دولار … في الصين

واشنطن‭- ‬الزمان‮ ‬

تسعى‮ ‬‭ ‬الصين‭ ‬منذ‭ ‬شهور‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬‮«‬عالِم‭ ‬خارق‮»‬،‭ ‬يمكنه‭ ‬قيادة‭ ‬مشروع‭ ‬أكبر‭ ‬تلسكوب‭ ‬راديوي‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬أيّ‭ ‬حياة‭ ‬خارج‭ ‬كوكب‭ ‬الأرض،‭ ‬وذلك‭ ‬براتب‭ ‬سنوي‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬وحسب‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬نيوزويك‮»‬‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وضعت‭ ‬الصين‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الشروط‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬توافرها‭ ‬في‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬سيشغل‭ ‬المنصب،‭ ‬أهمها‭ ‬أن‭ ‬يتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬عملية‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬20‭ ‬سنة‭. ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬مَن‭ ‬سيحصل‭ ‬على‭ ‬الوظيفة،‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬شغل‭ ‬منصباً‭ ‬قيادياً‭ ‬في‭ ‬مشروعات‭ ‬خاصة‭ ‬بالتلسكوب‭ ‬الراديوي،‭ ‬ولديه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬الإدارية‭. ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬أستاذية،‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬أبحاث‭ ‬كبيرة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬جامعة‭. ‬يُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التلسكوب‭ ‬هو‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬إذ‭ ‬يصل‭ ‬قطر‭ ‬دائرة‭ ‬الصحن‭ ‬الخاص‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬500‭ ‬متر‭. ‬وتسعى‭ ‬الصين‭ ‬لأن‭ ‬تكون‭ ‬أو‭ ‬مَن‭ ‬يتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حقيقة‭ ‬وجود‭ ‬حياة‭ ‬خارج‭ ‬كوكب‭ ‬الأرض‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التلسكوب،‭ ‬الذي‭ ‬وُضع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬أيّ‭ ‬قرى‭ ‬أو‭ ‬حياة‭ ‬حولها‭ ‬لمسافة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬5‭ ‬كيلو‭ ‬مترات،‭ ‬لتسهيل‭ ‬مهمته‭ ‬بالتقاطموجات‭ ‬الراديو‭ ‬من‭ ‬الفضاء‭ ‬دون‭ ‬تشويش‭.‬