هل يسجن 12 عاماً وريث مجموعة سامسونغ ؟

سيول‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬طالبت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬الاثنين‭ ‬السجن‭ ‬12‭ ‬عاما‭ ‬لوريث‭ ‬مجموعة‭ ‬سامسونغ‭ ‬العملاقة‭ ‬لضلوعه‭ ‬في‭ ‬فضيحة‭ ‬فساد‭ ‬أدت‭ ‬الى‭ ‬اقالة‭ ‬الرئيسة‭ ‬السابق‭ ‬بارك‭ ‬غيون‭-‬هي‭. ‬وفي‭ ‬الجلسة‭ ‬الأخيرة‭ ‬المخصصة‭ ‬للاستماع‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬محاكمة‭ ‬لي‭ ‬جاي‭-‬يونغ‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ “‬سامسونغ‭ ‬الكترونيكس‭”‬،‭ ‬اعتبر‭ ‬الادعاء‭ ‬ان‭ ‬الأخير‭ “‬المستفيد‭ ‬الأوحد‭” ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬الفضيحة،‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬الى‭ ‬إقالة‭ ‬الرئيسة‭ ‬السابقة‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬دانت‭ ‬المحكمة‭ ‬لي‭ ‬جاي‭-‬يونغ‭ ‬ووافقت‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬الادعاء‭ ‬ستكون‭ ‬عقوبة‭ ‬وريث‭ ‬المجموعة‭ ‬بين‭ ‬أكثر‭ ‬العقوبات‭ ‬تشددا‭ ‬بحق‭ ‬كبار‭ ‬المدراء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬في‭ ‬مجموعات‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬تهيمن‭ ‬على‭ ‬رابع‭ ‬أكبر‭ ‬اقتصاد‭ ‬في‭ ‬آسيا‭.‬ويواجه‭ ‬المتهم‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬أربعة‭ ‬مدراء‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬سامسونغ،‭ ‬كبرى‭ ‬صانعي‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وكبرى‭ ‬شركات‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬تهمة‭ ‬دفع‭ ‬رشى‭ ‬على‭ ‬شكل‭ “‬تبرعات‭” ‬بملايين‭ ‬الدولارات‭ ‬الى‭ ‬صديقة‭ ‬الرئيسة‭ ‬السابقة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬معاملات‭ ‬تفضيلية‭ ‬وتخفيف‭ ‬شروط‭ ‬عملية‭ ‬دمج‭ ‬مثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬في2015‭. ‬وقال‭ ‬الادعاء‭ ‬ان‭ “‬المتهمين‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬وثيقة‭ ‬بالسلطة‭ ‬وسعوا‭ ‬لتحقيق‭ ‬مكاسب‭ ‬شخصية‭”.‬

وطالب‭ ‬الادعاء‭ ‬بالسجن‭ ‬12‭ ‬عاما‭ ‬للمتهم،‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬كذلك‭ ‬تهما‭ ‬بالاختلاس‭ ‬وإخفاء‭ ‬أصول‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬مخالفات‭ ‬أخرى،‭ ‬فيما‭ ‬قد‭ ‬يواجه‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬المتهمين‭ ‬الآخرين‭ ‬أحكاما‭ ‬بالسجن‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬وسبع‭ ‬سنوات

وادلى‭ ‬لي‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬لاول‭ ‬مرة‭ ‬بشهادته،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬له‭ ‬اي‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬سامسونغ‭ ‬وان‭ ‬دوره‭ “‬يقتضي‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬على‭ ‬الاصغاء‭ ‬لمدراء‭ ‬آخرين‭”.‬

ويقول‭ ‬وكلاء‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لي‭ ‬ان‭ ‬الادعاءات‭ ‬ضده‭ ‬غير‭ ‬مبررة‭ ‬وان‭ ‬المتهمين‭ ‬لم‭ ‬يطلبوا‭ ‬اي‭ ‬شيء‭ ‬مقابل‭ ‬الاموال‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التبرع‭ ‬بها‭.‬

ويتوقع‭ ‬صدور‭ ‬الحكم‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬الجاري‭.‬

وتولى‭ ‬لي‭ (‬49‭ ‬عاما‭) ‬عمليا‭ ‬ادارة‭ ‬سامسونغ،‭ ‬التي‭ ‬تعادل‭ ‬مداخيلها‭ ‬حوالى‭ ‬خمس‭ ‬اجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي،‭ ‬منذ‭ ‬المت‭ ‬نوبة‭ ‬قلبية‭ ‬بوالده‭ ‬في‭ ‬2014‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الاتهامات‭ ‬الموجهة‭ ‬له،‭ ‬طلب‭ ‬معاملة‭ ‬تفضيلية‭ ‬من‭ (‬الرئيسة‭ ‬السابقة‭) ‬بارك‭ ‬غيون‭-‬هي‭ ‬للموافقة‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬دمج‭ ‬مثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬بين‭ ‬شركتين‭ ‬تابعتين‭ ‬لسامسونغ‭ ‬في‭ ‬2015،‭ ‬اعتبرت‭ ‬خطوة‭ ‬اساسية‭ ‬لنقل‭ ‬السلطة‭ ‬اليه‭ ‬بشكل‭ ‬سلس‭.”.‬