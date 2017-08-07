طبيب عراقي يحلل المشاكل الجنسية للنساء ويلوم الاعلام المنحاز للرجال 

بغداد – الزمان
لام طبيب عراقي وسائل الاعلام التي تعنى في برامجها بالحالة الجنسية للرجال وتتجاهل ما تعانيه الناس من مشكلات قد تبدو احياناً جدية . وقال الطبيب الاخصائي دكتور مناف الطائي ان الضعف الجنسي لدى النساء غائب عن اغلب القنوات الفضائية والصحف ومعظم وسائل الاعلام والمواقع المفتوحة على النت حيث جميعها تتولى ترويج الحالة الجنسية لدى الرجال فمثلما يكون للزوج من حق كذلك للزوجة حق وهكذا ، فمعظم النساء اللواتي يصبن باحباط ضعف الرغبة الجنسية اتجاه زوجها فان حصلت لديها فان هناك اسباب كثيرة تجعل من الزوج التخلي عن الواقع الذي يراها من زوجته وبالتالي تبدا لدينا مرحلة جديدة وهي مرحله نفور الزوج من زوجته من الطبيعي أن تفقد المرأة اهتمامها بالجنس من وقت للآخر. حيث تتأرجح رغبة المرأة الجنسية على مدار حياتها. فقد تزداد في حالة رضاها عن العلاقة أو في بداية علاقة جنسية جديدة. قد تنخفض عندما تقع المرأة تحت ضغط عاطفي أو عندما تعاني من تغييرات هرمونية بسبب الحمل أو انقطاع الطمث. و قال الطائي في حديثه ل (الزمان ) ان أهم ما يميز فتور الرغبة الجنسية للمرأة هو الشعور بعدم الرضا و الضغط النفسي. و لذلك اذا لم تشعر المرأة بعدم الرضا و القلق حيال أدائها الجنسي، فغالبًا هي لا تعاني من الفتور الجنسي. قد تكون رغبتها الجنسية أقل من غيرها من النساء ولكن هذا لا يسبب لها انزعاج ، فلا تُعد مشكلة. واضاف الدكتور الطائي ان هناك حالات تمر المراه بحالة فتور جنسي منهافتور الرغبة الجنسية للمرأة هو اضطراب معقد، قد يحدث لعدة أسباب. قد توجد أسباب جسدية مثل: تذبذب الهرمونات أو الجراحة التي قد تغير صورة جسم المرأة. هناك أيضًا أسباب عاطفية؛ فهناك الكثير من النساء اللاتي يربطن المشاعر الإيجابية للتواصل مع زوجها بالمتعة الجنسية، لذا فإن أي تغييرات سلبية في العلاقة قد تؤدي إلى نقص أو غياب الرغبة الجنسية فقد تمر الزوجه بحالات كثيرة تجعلها في برود منها د تعاني المرأة من انخفاض رغبتها الجنسية بعد انقطاع الطمث لما يصاحبه من انخفاض هرمون الاستروجين بصورة وهو الهرمون المسؤول عن الرغبة الجنسية عادة ما يرتبط التستوستيرون بالأداء الجنسي للرجل، ولكن يؤثر أيضًا على المرأة. ولفت الى انه هناك علاجات كثيرة بامكانك مراجعة الطبيب المختص لعلاج حالة البرود الجنسي لدى المرأه اما العلاجات المساعدة ان كانت تشعر الزوجة بالاحراج الذهاب الى الطبيب المختص اذكر لكم منها
نبات البوكو Bucho : نبته لها تاثير واسع وواضح في زيادة القدرة الجنسية لدى المراة حيث تناول منها يوميا ملعقة صغيرة صباحا نبات النعناع التفاحي واخذت هذه التسمية لان رائحتها مزيج من النعناع والتفاح فهي وصفه لمعالجة الرغبة الجنسية المنخفضة لدى النساء اللواتي لم يختبرن الإياس أو اللواتي أثرت مضادات أخرى للاكتئاب على رغبتهن الجنسية.
ونبه الطائي الى ان النساء لسن متشابهات وقد تضطرين لتجربة أمور عدة قبل اكتشاف العلاج الذي يلائمك. يشاع أن بعض المكملات الغذائية تحفز الشهوة الجنسية لدى النساء لكن يفتقر معظمها إلى الإثباتات العلمية. أعلمي طبيبك بأي مكملات غذائية تتناولينها حتى لو كانت طبيعية حتى يتمكن من التحقق من أي آثار جانبية.