طبيب عراقي يحلل المشاكل الجنسية للنساء ويلوم الاعلام المنحاز للرجال 

بغداد‭ – ‬الزمان‮ ‬

‮ ‬لام‭ ‬طبيب‭ ‬عراقي‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬التي‭ ‬تعنى‭ ‬في‭ ‬برامجها‭ ‬بالحالة‭ ‬الجنسية‭ ‬للرجال‭ ‬وتتجاهل‭ ‬ما‭ ‬تعانيه‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬مشكلات‭ ‬قد‭ ‬تبدو‭ ‬احياناً‭ ‬جدية‭ . ‬وقال‭ ‬الطبيب‭ ‬الاخصائي‭ ‬دكتور‭ ‬مناف‭ ‬الطائي‭ ‬ان الضعف‭ ‬الجنسي‭ ‬لدى‭ ‬النساء‭ ‬غائب‭ ‬عن‭ ‬اغلب‭ ‬القنوات‭ ‬الفضائية‭ ‬والصحف‭ ‬ومعظم‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬والمواقع‭ ‬المفتوحة‭ ‬على‭ ‬النت‭ ‬حيث‭ ‬‮ ‬جميعها تتولى‭ ‬ترويج‭ ‬الحالة‭ ‬الجنسية‭ ‬لدى‭ ‬الرجال‭ ‬فمثلما‭ ‬يكون‭ ‬للزوج‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬كذلك‭ ‬للزوجة‭ ‬حق‭ ‬وهكذا‭ ‬،‭ ‬فمعظم‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬يصبن‭ ‬باحباط‭ ‬ضعف‭ ‬الرغبة‭ ‬الجنسية‭ ‬اتجاه‭ ‬زوجها‭ ‬فان‭ ‬حصلت‭ ‬لديها‭ ‬فان‭ ‬هناك‭ ‬اسباب‭ ‬كثيرة‭ ‬تجعل‭ ‬من‭ ‬الزوج‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬الواقع‭ ‬الذي‭ ‬يراها‭ ‬من‭ ‬زوجته‭ ‬وبالتالي‭ ‬تبدا‭ ‬لدينا‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬وهي‭ ‬مرحله‭ ‬نفور‭ ‬الزوج‭ ‬من‭ ‬زوجته‭ ‬من‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬تفقد‭ ‬المرأة‭ ‬اهتمامها‭ ‬بالجنس‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬للآخر‭. ‬‮ ‬حيث‭ ‬تتأرجح‭ ‬‮ ‬رغبة‭ ‬المرأة‭ ‬الجنسية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬حياتها‭. ‬فقد‭ ‬تزداد‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬رضاها‭ ‬عن‭ ‬العلاقة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬علاقة‭ ‬جنسية‭ ‬جديدة‭. ‬قد‭ ‬تنخفض‭ ‬عندما‭ ‬تقع‭ ‬المرأة‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬عاطفي‭ ‬أو‭ ‬عندما‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬تغييرات‭ ‬هرمونية‭ ‬بسبب‭ ‬الحمل‭ ‬أو‭ ‬انقطاع‭ ‬الطمث‭. ‬و‭ ‬قال‭ ‬الطائي‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭ ) ‬‮ ‬ان أهم‭ ‬ما‭ ‬يميز‭ ‬فتور‭ ‬الرغبة‭ ‬الجنسية‭ ‬للمرأة‭ ‬هو‭ ‬الشعور‭ ‬بعدم‭ ‬الرضا‭ ‬و‭ ‬الضغط‭ ‬النفسي‭. ‬و‭ ‬لذلك‭ ‬اذا‭ ‬لم‭ ‬تشعر‭ ‬المرأة‭ ‬بعدم‭ ‬الرضا‭ ‬و‭ ‬القلق‭ ‬حيال‭ ‬أدائها‭ ‬الجنسي،‭ ‬فغالبًا‭ ‬هي‭ ‬لا‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬الفتور‭ ‬الجنسي‭. ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬رغبتها‭ ‬الجنسية‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يسبب‭ ‬لها‭ ‬انزعاج‭ ‬،‭ ‬فلا‭ ‬تُعد‭ ‬مشكلة‭. ‬واضاف‭ ‬الدكتور‭ ‬الطائي‭ ‬ان هناك‭ ‬حالات‭ ‬تمر‭ ‬المراه‭ ‬بحالة‭ ‬فتور‭ ‬جنسي‭ ‬منهافتور‭ ‬الرغبة‭ ‬الجنسية‭ ‬للمرأة‭ ‬هو‭ ‬اضطراب‭ ‬معقد،‭ ‬قد‭ ‬يحدث‭ ‬لعدة‭ ‬أسباب‭. ‬قد‭ ‬توجد‭ ‬أسباب‭ ‬جسدية‭ ‬مثل‭: ‬تذبذب‭ ‬الهرمونات‭ ‬أو‭ ‬الجراحة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تغير‭ ‬صورة‭ ‬جسم‭ ‬المرأة‭. ‬هناك‭ ‬أيضًا‭ ‬أسباب‭ ‬عاطفية؛‭ ‬فهناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬اللاتي‭ ‬يربطن‭ ‬المشاعر‭ ‬الإيجابية‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬بالمتعة‭ ‬الجنسية،‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬أي‭ ‬تغييرات‭ ‬سلبية‭ ‬في‭ ‬العلاقة‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬نقص‭ ‬أو‭ ‬غياب‭ ‬الرغبة‭ ‬الجنسية‭ ‬فقد‭ ‬تمر‭ ‬الزوجه‭ ‬بحالات‭ ‬كثيرة‭ ‬تجعلها‭ ‬في‭ ‬برود‭ ‬منها‭ ‬د‭ ‬تعاني‭ ‬المرأة‭ ‬من‭ ‬انخفاض‭ ‬رغبتها‭ ‬الجنسية‭ ‬بعد‭ ‬انقطاع‭ ‬الطمث‭ ‬لما‭ ‬يصاحبه‭ ‬من‭ ‬انخفاض‭ ‬هرمون‭ ‬الاستروجين‭ ‬بصورة‭ ‬وهو‭ ‬الهرمون‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬الرغبة‭ ‬الجنسية‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يرتبط‭ ‬التستوستيرون‭ ‬بالأداء‭ ‬الجنسي‭ ‬للرجل،‭ ‬ولكن‭ ‬يؤثر‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬المرأة‭. ‬ولفت‭ ‬الى‭ ‬انه هناك‭ ‬علاجات‭ ‬كثيرة‭ ‬بامكانك‭ ‬مراجعة‭ ‬الطبيب‭ ‬المختص‭ ‬لعلاج‭ ‬حالة‭ ‬البرود‭ ‬الجنسي‭ ‬لدى‭ ‬المرأه‭ ‬اما‭ ‬العلاجات‭ ‬المساعدة‭ ‬ان‭ ‬كانت‭ ‬تشعر‭ ‬الزوجة‭ ‬بالاحراج‭ ‬الذهاب‭ ‬الى‭ ‬الطبيب‭ ‬المختص‭ ‬اذكر‭ ‬لكم‭ ‬منها

نبات‭ ‬البوكو‭ ‬Bucho‭ : ‬نبته‭ ‬لها‭ ‬تاثير‭ ‬واسع‭ ‬وواضح‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬القدرة‭ ‬الجنسية‭ ‬لدى‭ ‬المراة‭ ‬حيث‭ ‬تناول‭ ‬منها‭ ‬يوميا‭ ‬ملعقة‭ ‬صغيرة‭ ‬صباحا‭ ‬نبات‭ ‬النعناع‭ ‬التفاحي‭ ‬واخذت‭ ‬هذه‭ ‬التسمية‭ ‬لان‭ ‬رائحتها‭ ‬مزيج‭ ‬من‭ ‬النعناع‭ ‬والتفاح‭ ‬فهي‭ ‬وصفه‭ ‬لمعالجة‭ ‬الرغبة‭ ‬الجنسية‭ ‬المنخفضة‭ ‬لدى‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬لم‭ ‬يختبرن‭ ‬الإياس‭ ‬أو‭ ‬اللواتي‭ ‬أثرت‭ ‬مضادات‭ ‬أخرى‭ ‬للاكتئاب‭ ‬على‭ ‬رغبتهن‭ ‬الجنسية‭.‬

ونبه‭ ‬الطائي‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬النساء‭ ‬لسن‭ ‬متشابهات‭ ‬وقد‭ ‬تضطرين‭ ‬لتجربة‭ ‬أمور‭ ‬عدة‭ ‬قبل‭ ‬اكتشاف‭ ‬العلاج‭ ‬الذي‭ ‬يلائمك‭. ‬يشاع‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬المكملات‭ ‬الغذائية‭ ‬تحفز‭ ‬الشهوة‭ ‬الجنسية‭ ‬لدى‭ ‬النساء‭ ‬لكن‭ ‬يفتقر‭ ‬معظمها‭ ‬إلى‭ ‬الإثباتات‭ ‬العلمية‭. ‬أعلمي‭ ‬طبيبك‭ ‬بأي‭ ‬مكملات‭ ‬غذائية‭ ‬تتناولينها‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬طبيعية‭ ‬حتى‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬آثار‭ ‬جانبية‭.‬