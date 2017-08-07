إنطلاق أول القوافل البرية وإصابة 12حاجاً

بغداد – الزمان

انطلقت اولى رحلات قوافل الحجيج البرية للديار المقدسة لأداء فريضة الحج، فيما اصيب أكثر من 12 حاجًا في حادث سيـر على طريق كركوك – السليمانية.

وقالت هيئة الحج في بيان تلقته (الزمان) امس ان (اول رحلات القوافل البرية للديار المقدسة انطلقت اليوم عبر منفذ عرعر الحدودي)، مضيفة ان (عدد الحجاج الوافدين جوا بلغ 7108 حجاج توزعوا بواقع 5570 في المدينة المنورة و723 بمكة المكرمة). وفي الشأن نفسه، اصيب 12 حاجاً بجروح متوسطة جراء حادث سير على طريق كركوك السليمانية، بحسب مصدر محلي في كركوك.

واوضح إن (الحادث الذي وقع اليوم كان بين سيارة نوع النترا وحافلة تقل حجيجًا من اهالي كركوك متجهة الى مطار السليمانية ، في قضاء جمجمال )، مؤكدًا أن (الحادث أسفر عن اصابة اكثر من 12 حاجًا جرى نقلهم الى مستشفى بالسليمانية للعلاج).