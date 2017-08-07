الأنواء تتوقع طقساً صحواً والحرارة 49

بغداد – تمارا عبد الرزاق

يستمر تأثير إمتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي على اجواء العراق ليكون الطقس اليوم الثلاثاء في المناطق كافة صحوا حارا مع بعض القطع من الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع في المنطقتين الشمالية والوسطى و تكون مقاربة في المنطقة الجنوبية لليوم السابق . واكدت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل في بيان تلقته (الزمان) أمس (استمرار تأثير أمتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي على اجواء العراق ليكون الطقس اليوم الثلاثاء في المناطق كافة صحوا حارا مع بعض القطع من الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع في المنطقتين الشمالية والوسطى وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية لليوم السابق), واضاف ان (درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والعظمى المتوقعة في مدينة بغداد 49 درجة). واوضح البيان ان (تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي يستمر على اجواء العراق ليكون الطقس ليوم غد الاربعاء في المناطق كافة صحوا حارا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق ) ، وتابع ان (تأثر اجواء العراق بأمتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي يستمر الخميس المقبل ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا حارا ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية عن اليوم السابق). واشار البيان الى ان ارتفاع سرعة الرياح نهاية الاسبوع تتسبب في تصاعد غبار وأتربة تؤثر بشكل سلبي على صحة الكثير من الأشخاص، خاصة لمن يعانون أمراضًا في الجهاز التنفسي والحساسية، إذ تزدحم غرف الإسعاف في المستشفيات بالمراجعين والمرضى بسبب زيادة أعراض أمراض الصدر المزمنة خلال مثل هذه الحالات الجوية.ويؤكد اطباء الامراض الصدرية ان (الغبار يتسبب في تخفيض كفاءة الجهاز التنفسي لدى من يتعرض له ويثير الرشح التحسسي وكذلك الربو القصبي التحسسي، وأمراضًا رئوية مزمنة إذا استمر التعرض له لفترات طويلة وان الأبحاث والدراسات الحديثة المتعلقة بتأثير الغبار تشير ان صحة الإنسان تتعرض الى مخاطر جراء الغبار لا يقتصر على إثارة الإزعاج لدى الانسان فقط، بل يعد مصدرًا كبيرًا للآثار الصحية السيئة