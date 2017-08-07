خلافات تدفع الأحرار والكردستاني إلى الإنسحاب من الجلسة

البرلمان يصوّت على مقترح الحكومة بشأن الإنتخابات ويقرر دمجها مع النيابية

بغداد – قصي منذر

رفع مجلس النواب جلسته الى الثلاثاء من الاسبوع المقبل بعد انسحاب نواب كتلتي الاحرار والتحالف الكردستاني بسبب الخلافات التي نشبت بشأن التصويت على فقرات قانون انتخابات المحافظات التي تقرر دمجها مع الانتخابات النيابية، وتأجيل استجواب وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي الى الجلسة المقبلة.

وقال النائب عن التحالف الكردستاني نوزاد رسول لـ(الزمان) امس ان (البرلمان انجز خلال جلسة امس برئاسة سليم الجبوري 46 مادة من اصل 53 من قانون انتخابات مجالس المحافظات بالاضافة الى انه قرر ايضا دمج الانتخابات المحلية مع النيابية وإلزام الحكومة بتوفير بيئة ملائمة للانتخابات)، واضاف انه (تقرر تاجيل التصويت على التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بأقليـــــم رقم21 لسنة (2008، واوضح رسول ان (سبب انسحاب نواب التحالف الكردستاني من الجلسة هو نتيجة رفض تطبيق قانون الانتخابات على محافظة كركوك بشكل عام اسوة بباقي المحافظات حيث ما تسعى اليه المكونات الاخرى هو قانون خاص بالمحافظة وهذا ما تم رفضه وتأجيل المادة 37 من القانون الى الجلسات المقبلة)، لافتا الى ان (كتلة الاحرار انسحبت ايضا احتجاجا على التصويت على الفقرة 12 من القانون)، مشيرا الى ان (البرلمان قرر تأجيل استجواب الجميلي الى الجلسة المقبلة التي ارجئت الى الثلاثاء من الاسبوع المقبل بالاضافة الى تحديد موعد لإستجواب وزير الاتصالات حسن راشد). واعلن الجميلي عن استعداده للحضور إلى جلسة الاستجواب حال استكمال إجراءات الاستجواب. بدوره، اكد النائب هيثم الجبوري ان الاحزاب في مجلس النواب اتفقت على قتل الديمقراطية بعد تصويتها على المادة 12 من القانون. وقال الجبوري في تصريح امس ان (احزاب السلطة في البرلمان اتفقت فيما بينها للاستحواذ على العملية السياسية وقتل الديمقراطية بتصويتها على اعتماد نسبة 1.7 في تقسيم مقاعد الاعضاء) على حد تعبيره. وعد رئيس كتلة الوركاء النيابية جوزيف صليوه أن الكتل الكبيرة وجهت ضربة قاضية للديمقراطية والتعددية السياسية في العراق . وقال صليوه في تصريح امس ان (الكتل السياسية وجهت ضربة قاضية للديمقراطية والتعددية السياسية في العراق بعد أن صوتت على النظام الانتخابي)، مبينا أن (الأحزاب الكبيرة فرضت إرادتها على الشعب ومررت هذا النظام الانتخابي) على حد زعمه . مؤكدا (تقديم الطعن لدى المحكمة الاتحادية لمخالفة رئاسة البرلمان النظام الداخلي والدستور الذي نص على عدم تهميش اي مكون كما سنتجه على الحراك الشعبي للضغط على البرلمان لتمرير مطالب الجماهير). وأعلن رئيس كتلة ائتلاف الوطنية النيابية كاظم الشمري عن ان كتلته دعمت نسبة القاسم الانتخابي 1.4 وتقليل العمر اللازم للترشيح من 30 عاماً إلى 28 عاماً في القانون. وقال الشمري في تصريح امس ان (الائتلاف كان يدعم خيار 1.4 مع كتل سياسية أخرى بغية تمريره بالاضافة الى محاولة تقليل عمر المرشح الى 28 عاماً أو أقل فضلا عن أن يكون المرشح حاملاً لشهادة البكلوريوس). وكان حزب الفضيلة قد اكد رفضه للقاسم الانتخابي 1.9 و1.7 لان كلا النظامين يؤديان الى هدر كبير في اصوات الناخبين وتحويلها الى قوائم لم يقصد النائب اختيارها. وحذرت رئيس لجنة الثقافة والاعلام النيابية ميسون الدملوجي من نيات مبيتة لالغاء هوية الثقافة العراقية. واكدت الدملوجي في تصريح امس إن (هناك قضية بالغة الخطورة لابد من التنبيه اليها للاعلام وللاسرة الثقافيـة بوجود قانون وصل الى مرحلـة التصويت يتعلق بدمج والغاء الوزارات)، مشيرة الى انه (من بين تلك الوزارات التي تم دمجها وزارة السياحة والاثار مع وزارة الثقافـة وجاء النص الحكومـي ان يكون اسم الوزارة الجديد الثقافـة والسياحـة والاثار وهو الصحيح لكن تفاجأنا بورود نص جديد بتغيير هذا الاسم الى وزارة السياحة والثقافـة والاثار).