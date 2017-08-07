كربلاء تنقذ امرأة ستينية من بتر ساقها المصاب بالسكري

الصحة لـ (الزمان) : رفع مطالب ذوي المهن الى الجهات ذات العلاقة لحلها

بغداد ــ داليا احمد

اكدت وزارة الصحة والبيئة دعمها لمطالب ذوي المهن الصحية لحين نيل جميع حقوق المنتسبين , مشيرة الى تلك المطالب الى مجلسي النواب والوزراء. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف مطلك لـ (الزمان) أمس ان (الوزيرة عديلة حمود ضيفت المسؤولين في نقابة المهن الصحية وتبنت جميع مطالب المتظاهرين في محافظة ديالى وبادرت برفعها الى الجهات العليا نظرا لانها خارج صلاحيات الوزارة), وأضاف ان (الوزارة بإنتظار تشريع بعض القوانين في مجلس النواب واصدار البعض منها من مجلس الوزراء وتطبيقها لصالح جميع منتسبي الوزارة), لافتا الى ان (جميع الجهود متكاتفة ومتوحدة تضامنا مع المتظاهرين لحين نيل جميع حقوق منتسبي الوزارة من بينهم ذوي المهن الصحية). ونظم العشرات من نقابة المهن الصحية في المحافظة وقفة احتجاجية في احدى المستشفيات الحكومية للمطالبة برفع التسكين والخطورة . وقال مدير اعلام صحة المحافظة فارس العزاوي في تصريح امس ان (العشرات من اعضاء النقابة نظموا وقفة احتجاجية في مستشفى البتول في قضاء بعقوبة مركز المحافظة للمطالبة برفع التسكين عن وظائفهم ورفع نسب الخطورة من 50 بالمئة الى 100 بالمئة وزيادة مقاعدهم في الدراسات العليا فضلا عن مطالب اخرى), لافتا الى ان (الدائرة تعهدت بدعم مطالب المهن الصحية ورفعها الى الوزارة من اجل مناقشتها والاجابة عليها), وتابع العزاوي ان (المهن الصحية تعد العصب الحيوي لجميع المؤسسات الصحية وهي تحظى باهتمام بالغ من قبل دائرة صحة المحافظة). من جهة اخرى اعلنت مستشفى الكفيل التخصصي في محافظة كربلاء التابعة للعتبة العباسية عن انقاذ امرأة تبلغ من العمر 60 عاما من بتر قدمها . وقال الخبير المعالج كامل الزيدي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (فريقا طبيا نجح بمعالجة امرأة تبلغ من العمر 60 عاما مصابة بالقدم السكري وانقذها من بتر قدمها التي تعرضت لجرح في وقت سابق وهي مصابة بداء السكري المزمن), مبينا ان (هذه السيدة هي والدة الشهيد مصطفى العذاري كانت تعاني من التهاب الاصبع الكبير في قدمها، وقد قرر الاطباء الذين عاينوها بتر قدمها لعدم تمكنهم من علاجها), وأضاف ان (المستشفى تبنى علاج والدة الشهيد باستخدام مادة المايكروسين والديرماسين), واوضح الزبيدي ان (قدم المرأة شفيت بعد ان خضعت لعدد من جلسات العلاج وهي تتمتع بصحة جيدة واختفت علامات واثار الجرح من قدمها بشكل نهائي), وتابع ان (المستشفى نجح بمعالجة نحو 500 حالة مهددة بالبتر خلال مدة 8 اشهر), لافتا الى ان (مادة الديرماسين هو محلول العناية بالجروح الطبيعي غير الكيميائي يعتني بالجروح بجميع أشكالها وأنواعها).