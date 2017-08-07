نتائج الجولة 37 متوقعة والبحري نجم الأسبوع

الكرخ يعرقل مهمة الجوية ويرجئ حسم اللقب

الناصرية – باسم الركابي

بالتعادل بهدفين انتهت مباراة الكرخ والقوة الجوية التي جرت على ملعب الاول ضمن الجولة ما قبل الاخيرة من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم ليفرط الجوية في اهم فرص مبارياته في الفوز وتحقيق اللقب دون الانتظار للجولة الاخيرة بعدما كان الاخطر والافضل والمسيطر على اغلب وقت المباراة قبل ان تكلفه الاخطاء الدفاعية الغريبة التنازل عن الفوز الذي كان متقدما به حتى الدقيقة 41 عندما فرض لاعب الكرخ اركان عمار التعادل ليفرض التعادل على الجوية الذي فشلت محاولاته المتكررة على مرمى اصحاب الارض لانها افتقدت للتركيز ولايوجدمن ينهيها كما يجب قبل ان يظهر حارس الكرخ بالمستوى المطلوب والتصدي لها وافساد الكرات لتي تناوب علي ضياعها لاعبو الجوية الذين سيطروا على سير اللعب والضغط بقوة خصوصا الشوط الثاني حتى اللحظات الاخيرة بعدما تراجع الكرخ للدفاع والحفاظ على النتيجة المرفوضة من جمهور الجوية الذي تابع سير اللعب على امل ان تكون الكلمة الاخيرة والحسم لفريقهم دون عناء كما كان متوقعا امامهم والمراقبون وتجاوز الكرخ السهل الذي نجح في رفع شعار التحدي والزام الجوية على تقاسم القطتين ويؤجل حسم اللقب الى الجولة الاخيرة بعدما قلب تقدمهم الى تعادل استمر عليه وافشل كل محاولات المتصدر وتطلعات الفوز الذي فشل في تحقيقه ليخرج الكرخ بنتيجة معنوية بعدما فقد البقاء في الدوري وكان اول الهابطين للدرجة الادنى لكن التعادل مع الجوية له طعم امام كل الظروف التي يمر بها وهو القابع في اخر الترتيب والاكثر معانات عندما افتقد للاستقرار وكاد ان يعرقل من مهمة باسم قاسم الذي كان يخطط لحسم اللقب في الجولة المذكورة قبل ان تنقلب الامور ومن الصعب ان يقدم الكرخ نفسه بهذه الحالة وهو الذي استمر معبرا لأقرانه بعدما تلقى 22 خسارة

الفرق الضعيفة

واكثر ما تظهر الفرق الضعيفة بشكل مختلف امام الفرق الجماهيرية والنتيجة التي حققها الكرخ في تأخير الجوية بحسم اللقب التي غيرت من معالم مشاركته التي لم يعر لها احد اهمية لكنه بات اليوم مدار حيث المتابعين لأنه عرقل مهمة الصقور التي لم تحلق كما يجب

ويبدو انها استخفت بالطرف المقابل الذي كاد يكلفهم كامل النقاط رغم تفوقهم بسبب الاخطاء الدفاعية الغريبة التي فرضت تقبل هدف التقدم للكرخ د7 من قبل محمد هادي قبل ان يعادل حمادي احمد بعد دقيقة ليعيد المباراة للبداية وبعدها تقدم بهدف مهند كريم لكن كان رايا لاركان عمار في تغير مسار النتيجة د41 عندما هز شباك لجوية مرة اخرى والمرور بها للنهاية التي احزنت جمهور الجوية الكبير الذي مؤكد رفض النتيجة لانه حضر للاحتفال باللقب مع كل التوقعات تشير الى ان المباراة ستكون تحصيل حاصل في ظل الفوارق القائمة بين الفريقين ولان الجوية متصدر والكرخ متذيل لكن علينا ان نعترف ان مباريات كرة القدم لاتعترف بالأسماء والعناوين ولان اشد المتفائلين بالكرخ ربما يمنحه الخسارة باكثر من هدف قبل ان يفاجا الجميع وقدم مباراة خالف فيها كل التوقعات وحتى نتيجة التعادل كانت تعطي اللقب للجوية لولا الهدف القاتل الذي سجله لاعب الشرطة عبد القادر طارق عزيز في الوقت القاتل بمرمى النجف

ويبدو الجوية الاوفر حظا امام تحقيق فرصة حسم اللقب حتى لو خسر اللقاء الاخير امام لحدود بفارق هدفين بعدما رفع رصيده الى 78 نقطة فيما رفع الكرخ رصيده الى 17 نقطة

فوز الشرطة

وحافظ الشرطة على مكانه الثاني اثر الفوز الذي حققه على النجف بثلاثة اهداف لهدفين التي جرت بملعب الشعب وانتهى شوطها الاول بتقدم المضيف بهدفين لواحد بعدما تقدم النجف عن طريق جبار كريم قبل ان يعيد علي لطيف المباراة للبداية ثم اضاف مروان حسين هدف التقدم الذي خرج به الشرطة متقدما خلال الشوط الاول وفي حالة افضل من خلال التقدم الذي اكثر ما يخدم الفرق لكن الشرطة لم يستغل هذا الوضع والسير في المباراة للنهاية قبل ان يتغير مسار النتيجة عن طريق امير صباح الذي حقق هدف التعادل النتيجة التي تظهر افضل من الخسارة وتمنى النجف ان يعود با لنقطة قبل ان يطرد اللاعب جبار كريم وسط اعتراض الفريق الغير مسوغ والتصرف بالطريقة التي شاهدناها

وكان على لاعبي النجف تقبل الامر كما هو قبل ان يستغل الشرطة النقص العددي ويجهز على امال الضيوف بتسجيل هدف الحسم في الدقيقة الاخيرة من المباراة لينقذ موقف الشرطة واجل تتويج الغريم الجوية

والمهم ان يستمر الفريق في مكانه الحالي بانتظار خدمة ابن جلدته الحدود على ان يتولى مهمة التغلب على الميناء بين جمهوره هكذا يحلم جمهور الشرطة الذي يعلم ان فريقه قدلايبقى في الموقع الثاني امام قوة النفط القادرة على قهر الأمانة كما ان مهمة البصرة تحمل اثار النتيجة السابقة ما يجعل من الميناء العمل على قهر الشرطة وتحقيق الفوز الثالث تواليا في وقت بقي النجف في نفس مكانه التاسع وسينهي به الدوري بعدما فقد السابع بسبب تراجع نتائجه وتلقي الخسارة الرابعة تواليا التي وضعت حدا لمهمة عماد محمد ومن يدري كيف ستنهي الامور التي اختلفت في الفترة الاخيرة

فوز النفط على الجنوب

والنفط هو الاخر استمر في موقعه الثالث بعد فوزه العريض على نفط الجنوب بثلاثة اهداف دون رد تناوب على تسجيلها مازن فياض هدفين ومصطفى جودة ليرفع الفريق رصيده الى 74 نقطة ويأمل في خدمة الميناء في التغلب على الشرطة لان النفط قادر على هزيمة الامانة لانه افضل منه في ظل تراجع الامانة ولان النفط يريدان يخرج بالوصافة لانه قدم موسم مهم قبل ان يفرط بالموقع الاول

ويكون الفريق قد استعاد توازنه بعد تراجع نتيجتيه امام الجوية وكربلاء يخرج بالنتيجة المذكورة التي زادت من تطلعاته في انهاء الدوري في الموقع الثاني الذي سيمنحه مشاركة خارجية ربما عربية بعد خروجه من بطولة الكاس لكن علينا ان نصفق للفريق الذي قدم نفسه بقوة وبامتياز وقدم مجموعة لاعبين يستحقون الاشادة في موسم كان الافضل منذ جميع مشاركاته المؤكد سيبقى على نفس المدرب واللاعبين للموسم المقبل كما يظهر افضل الفرق من حيث موجود اللاعبين الشباب الواعدين الذين تألقوا مع فريقه والمنتخبات التي مثلوها في موسم يحسب للمدرب الذي يعاب عليه كثرة الاعتراضات على قرارات الحكام واطلاق بعض التصريحات النارية لكنه نجح في المهمة من بين المدربين القلائل

فوز الميناء

ونجح الميناء في تحقيق فوزا معنويا عندما تغلب على الطلاب في مواقعهم بهدف اللاعب حسام مالك د 26 من وقت لمباراة التي عاد فيها البصريين بكل الفوائد من حيث الفوز الثاني تواليا وتقديم الاداء وكان الافضل واستحق الفوز بعدما ظهر منسجما وتمكن من ادارة المباراة كما يجب

ومهم ان ينجح الفريق مرتين في تحقيق الفوز ذهابا بعدما قدم المستوى الفني المطلوب ولو كل هذا ياتي متأخرا امام الفريق الذي خرج عن رغبة جمهوره من حيث الموقف في سلم الترتب السادس بعد تراجع نتائجه في المرحلة الثانية وفي اهم جولات الدوري متأثرا في مباريات الذهاب التي اخذت منه الكثير

ويريد الميناء ان يختتم الموسم في الثأر من خسارة الشرطة في المرحلة الاولى ويبدو انه على اتم استعداد على الفوز ولدعم مهمة غازي فهد الذي تنفس الصعداء بعد النتائج الاخيرة حتى يقنع ادارة الميناء في الابقاء عليه للموسم المقبل بعد فترة العمل القصيرة مع الفريق الذي تباينت نتائجه قبل ان ينهي الموسم في الموقع المذكور من جانبه يرى جمهور الطلاب ان موسم فريقهم للنسيان بعد سلسلة نتائج مخيبة قبل ان يستقر وينهي الموسم في الموقع السابع الخارج عن رغبتهم رغم تعاقب ثلاثة مدربين على الفريق الذي فشل مرة اخرى وابتعد عن طموحات الانصار في ان يعود الفريق لحصد الالقاب التي غابت عن خزانته بعدما خيب الآمال على مدى اكثر من عقد من الزمن قبل ان يخرج من الباب الضيق وفي موسم للنسيان وسط مشاكل مالية زادت الطين بلة

نجاح الزوراء

ونجح الزوراء في تحقيق الفوز المتوقع على الحدود بهدفين دون رد سجلهما علاء عبد الزهرة ولؤي صبحي ليرفع رصيده الى 61 نقطة في الموقع الرابع ويامل ان يتعثر النفط امام الامانة ليتقدم لموقعه ولو انه سيخرج الى مهمة لاتبدو سهلة عندما يحل ضيفا على زاخو المتطلع للنتيجة لإنقاذ الموسم في اخر مبارياته لكن الزوراء لا يريد ان يتنازل عن النقاط كاملة وليحل الطوفان بأصحاب الارض لأنه يمر في افضل ايامه بعد سلسلة نتائج مهمة حينما تغلب على السماوة ميسان والكرخ ويريدان يختتم الموسم بفوز معنوي

ومعلوم سيواجه صعوبة في اللقاء المقبل مع ان حسابات عصام حمد توقفت عند الموقع الرابع الخارج عن رغبة الانصار الذين لم يتوقعوا ان الفريق ينحدر الى الموقع المذكور قبل خسارة اللقب لكنه يأمل في مشاركة خارجية عبر الحصول على لقب بطولة الكاس المتوقع ان تستأنف الشهر الحالي بعدان فرط باللقب الذي سيذهب الى الجوية فيما استفاد الحدود من بقية نتائج الفرق القريبة منه ليستمر في مكانه العاشر بعدما تلقى الخسارة الثانية تواليا من الزوراء وسيختتم موسمه في مهمة صعبة عندما يواجه الجوية في اخر مباريات الموسم الذي يكون قد حقق فيه هدف المشاركة التي تظهر مقبلة لفريق زاجه صعوبات قبل ان يقدم شبابه خطوات مقبولة ابقت الفريق في مقعده

نقطة لزاخو

وعاد زاخو بنقطة مهمة استعاد فيه مكانه السابق السابع عشر 23 نقطة ويأمل ان ينقذ موسمه من خلال الحفاظ على الموقع المذكور ومؤكد انه سيلعب بقوة امام الزوراء والعمل على حسم المهمة التي ستنهي قلق الانصار في بقاء الفريق في الدوري بعد موسم صعب امام تراجع النتائج والامر الاهم بقاء زاخو في الدوري

في وقت حافظ لكهرباء على سجل النتائج البعيدة عن الخسارة واستمر في تعزيز رصيده الذي ارتفع الى 37 نقطة بعد سليلة نتائج مهمة زادت من قوة الفريق في البقاء والتحول في مسار المنافسة التي ظهر في المرحلة الثانية افضل بكثير من الاولى

سرور يقود البحري

وقاد اللاعب جابر سرور البحري الى فوز مهمة عندما كسر نتيجة التعادل في الدقيقة الاخيرة من المباراة التي جرت بالبصرة ويخرج بفوز كان احوج اليه ليرفع رصيده الى 30 نقطة قبل ان يخرج في اخر مبارياته لمواجهة نفط الوسط في وقت راجع نتائج الامانة وكانه يكرر سيناريو المرحلة الاولي في نتائج متباينة من فترة لأخرى لمكنه افتقد السيطرة على مبارياته الاخيرة لتراجع الى الموقع الثامن والنتيجة اتت لمصلحة الطلاب الذين بقوا في مكانهم السابع

فوز ونجح نفط ميسان في تحقيق الفوز على كربلاء بهدفين دون رد سجلهما احمد محمد د65 ومصطفى حامد د83 من وقت المباراة التي تاتي ضمن مسلسل النتائج المطلوبة التي حققها الفريق بين انظار جمهوره وهو ينهي الموسم بنتيجة الفوز يفدم هدية متواضعة لهم بعد موسم قدم اللاعين ما لديهم في تحقيق الامر الاهم حيث البقاء في الموقع الحادي عشر 39 نقطة في وقت يكون كربلاء تلقى الخسارة الاربعة عشر في موسم واجه فيه صعوبات حقيقية في المقدمة الازمة المالية التي كادت ان تعصف بالمشاركة التي حققت الهدف الاكبر حيث البقاء بعد الاستفادة من مباريات الارض .