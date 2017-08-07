فان ديك يبتعد عن تشيلسي

{ لندن – وكالات: أكدت خسارة تشيلسي، للدرع الخيرية أمام أرسنال، اول امس الأحد، احتياج البلوز لدعم وضم صفقات جديدة قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية. وذكرت صحيفة إيفينينج ستاندرد، أن الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، يرغب في التعاقد مع 4 لاعبين، قبل انتهاء سوق الانتقالات، لضمان الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن كونتي وضع الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع وقائد ساوثهامبتون الإنجليزي، خيار أول لدعم الفريق منذ كانون أول الماضي، ليكون خليفة جون تيري الذي رحل عن ستامفورد بريدج في الصيف الجاري. وأشارت الصحيفة إلى أن ساوثهامبتون متمسك بمبلغ 70 مليون إسترليني للتخلي عن فان ديك، والذي لا يناسب ميزانية كونتي، إذ صرف 130 مليون إسترليني حتى الآن، ولذلك يسعى لخفض المبلغ إلى 50 مليون إسترليني.

وأوضحت الصحيفة أن الأرجنتيني ماوريسيو بليجرينو، المدير الفني للقديسين، أكد أن اللاعب لا يرغب في الاستمرار مع ساوثهامبتون، إلا أنه أقرب إلى ليفربول ولا يرغب في الانضمام لتشيلسي، خاصة بعد التوقيع مع الألماني أنطونيو روديجر من روما الإيطالي.