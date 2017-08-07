حرية التعبير والتظاهر السلمي

التعطيل والتأجيل

ينص الدستور العراقي الصادر في عام 2005 وفي المادة (38) من الفصل الثاني وتحت عنوان (الحريات العامة) على ما يلي :تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والاداب .

اولا ً :حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل .

ثانيا ً :حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر .

ثالثا ً: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون .

تحت خيمة هذا الدستور النافذ الذي تشكلت كل المؤسسات والسلطات والتشريعات والقوانين بموجبه ونظمت الأسس والقواعد للتعامل معها واصدرت الاجراءات الرادعة في حالة التعدي عليها أو التجاوز فيما نجد المادة (38) من الدستور لم تفعل منذ اكثر من 12 عام !!

وظلت حبيسة رفوفا مجلس النواب وفاكهة (الورش والندوات ووسائل الاعلام) من دون تفعيل او تطبيق وعلى اثر ذلك تم ضياع اكثر الحقوق التي نادى بها شعبنا والتي تمس حياته ومستقبله من دون استجابة تذكر بالرغم من كثرة المطالب لكن لا (حياة لمن تنادي)!!

وهنا نسال لماذا كل هذه المماطلة والتسويف لحق صوت عليه الشعب العراقي ويعتبر مكسبا كبيرا على مستوى المنطقة والعالم, في الوقت الذي تم سن القوانين الاخرى ولا ترتقي لاهمية وحساسية قانون الحريات ولا ندري هل هذه الدورات المتكررة في مجلس النواب لم تقرأ الدستور أو انها لم تسمع صيحات وهتافات ومطالب الجماهير؟! ام أن هناك سوء نية وعدم رغبة في إقراره؟!! وحتى لا نكرر الاسئلة وننتظر الاجابة نجد ان الوقت قد تكفل بذلك كون طول المدة التي لم تقر هذا القانون تؤكد ان المادة الدستورية كانت مجرد (ديكور وديباجة) كباقي المواد الاخرى والتي لا يراد لها التطبيق حتى لا تنتظم الامور في هذا البلد أو تستقر على قاعدة صلبة وصحيحة في الوقت الذي جرى تلاقح ثقافي وفكري واجتماعي وسياسي واقتصادي ساهمت فيه كافة الشرائح الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والمنظمات الدولية المختصة كل الاقتراحات والافكار والاراء الناضجة والمهنية وكم من الدراسات والبحوث والمقالات التي تناولت الموضوع بشكل تفصيلي شارك فيه اهل القانون والسياسة والمهتمين بهذا الشان وبالرغم من كل ذلك يكاد يكون قانون الحريات اكثر القوانين التي تعرضت للاهمال والمماطلة والتجاهل!! وامام عرقلة اقرار هذا القانون حدثت تجاوزات وانتهاكات كبيرة وخطيرة بل فتحت شهية الجهات السياسية والامنية لتفسير (الاجراءات) وفق مزاجها السياسي والامني من دون مراعاة روح الدستور الذي تضمنت مواده المادة (38) منه, ولو كان قانونا نافذا وساري المفعول لتخلصنا وتجاوزنا الكثير مما حصل! بل ستجد الجهات المختصة من يعينها على تفسير وتوضيح فقرات القانون للشارع العراقي وخلق ثقافة دستورية عالية المستوى ممكن ان تختصر الكثير من الوقت والجهد قبل ان تفقد السلطة اعصابها وتلجأ للعنف والقمع والاضطهاد!! وامام هذا الحرج الذي تتعرض له الجهات (الامنية) بسبب احجام الطبقة السياسية عن اقرار القانون وكيف جعلت من القوات الامنية مسؤولة عن تنفيذ قوانين سابقة اصدرتها الانظمة القمعية الحاكمة مما يثير الغرابة والتعجب أن تعود هذه الجهات لتنفض الغبار عن قوانين بالية وجامدة كي تعيد لها الحياة للتخلص من الاحراج الذي تسببت به الطبقة السياسية والتي مازالت تتردد وتمتنع عن اقرار القانون!!

وبدورنا كافراد وجهات نناشد السلطة التشريعية التي لم تاخذ موقفا جادا وصريحا في اقرار القانون وقطع النزاع والصراع الحزبي الذي تقاطع مع مصالح وإملاءات من هنا أو هناك وتخشى زعزعت مركزها السياسي أو افلاسها امام الرأي العام و وتناست أنها ممكن أن تكون ضحية للقانون بتجاهل إقراره وهي شريحة وجزء من هذا الوطن ولها الحق في اقرار هذه القانون لتتمتع بمزاياه ومنافعه وسوف تعرف وتقدر مقدار الضرر الذي تسببت في تأخير التصويت على القانون لتصحيح المسارات والاتجاهات المبهمة والغامضة على طرق واساليب التعامل مع التظاهر السلمي وحرية التعبير.

حامد الزيادي – بغداد