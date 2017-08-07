أكاليل الفقر

انغمست في زاوية وبعد دراسة مستفيضة وجدتُ أن المسح على رأس الفقير يسبب نوعا من القشعريرة وتهيج خلايا الحرمان وغدة العوز التي تحيط بقوس الدماغ الأمامي مسببةً بذلك انذراف الدموع بشكل كبير.

إن قلبي ليعتصر الماً على قطيع الفقراء والمساكين وهم يفترشون الارصفة لكي يتلاقفوا لقمة العيش ليسدوا به رمقهم امام عيون الساسة والمجتمع. حيث ان الجميع يضن إن محاربة داعش تشكل أولوية قصوى في حين ان محاربة الفقر أجدى من محاربة الإرهاب.

ولا اعلم لماذا يختزل عقلي مقولة سليمان ابن صرد الخُزاعي مخاطباً عامل الزبيريين في الكوفة قائلاً ” خذ هذه الأموال وفرقها على مساكين الكوفة فقد كثر الفقراء بعد الأمام علي (عليه السلام) .

وما أشبه الليلة بالبارحة ” فمجتمعنا اللئيم هو من يخلق الفقر ويقسم المجتمع الى طبقات ويضع الفوارق بينه من جهة ويحتقر المصابين به من جهة اخرى مما يؤدي الى عقد نفسية وأنفكاك في المجتمع وأني اخشى ان يأتي يوم نحارب به الفقراء والمحتاجين بدل من محاربة الفقر. وقد اشار جيم واليس الى طريفة جميله حيث قال ان وسائل الأعلام تظن ان الإجهاض وزواج المثلين هي قضيه دينية … اخلاقية … قضية إيمانية .. لا .. لا ..

الفقر هو قضية دينيه قضية اخلاقية قضية إيمانية. فلم يأتي ذلك من فراغ بل هناك عوامل داخلية له من أهمها طبيعة النظام السياسي والاقتصادي السائد وأسباباً خارجيه كما في احتلال الأمريكي للعراق وبعد حصار دام لأكثر من عقد تسبب في فقر شعب بأكمله رغم ثرواته النفطية.

ولا ابالغ اذا قلت ان من أسباب الفقر الرئيسية هي نحن (المجتمع) نعم نحن حيث اننا أمه تنجب وتتكاثر بحجة انهم يولدون ومعهم رزقهم.. وماهي النتيجة ؟ مزيد من الضحايا والأطفال المشردين جائعين حفاة عراة ينامون على الارصفة .

مصطفى منعـثر