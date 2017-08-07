العراقي للتجارة يهنئ بفوز احد مستثمري شهادة تستاهل

بغداد – شيماء عادل

هنأ المصرف العراقي للتجارة بفوز محمود داود سلمان الجبوري بـعشرة ملايين دينار في السحبة الخامسة لمنتج تستاهل.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المصرف اجرى السحبة الخامسة لشهادة ايداع تستاهل في مقر ادارته العامة وكانت من نصيب الجبوري بـ 10 ملاين دينار بحضور مستشار البنك المركزي وليد عيدي كمراقب عن البنك وعدد من منتسبي المصرف), واشار الى ان (السحبة تمت بأيدي احد المستثمرين بالمنتج من عملاء المصرف لزيادة التفاعل مع العملاء).

وكان المصرف قد اعلن عن اطلاق منتج جديد باسم فرصة من اجل تمويل القطاع الخاص. وقال مدير المصرف فيصل الهيمص ان (المنتج هو عبارة عن شهادة ايداع الهدف منه تشجيع المواطنين على ايداع الاموال في المصارف لغرض الحفاظ عليها من السرقة وكذلك اعادة الثقة من خلال تطبيق القيم والمبادئ التي نعمل بها تتمثل بالمصادقية والشفافية والثقة).

لافتا الى ان (الشهادة تتمثل بايداع 500 الف دينار من اجل اصدارها مما يمكن حامل الشهادة للدخول في سحبة الجوائز الشهرية والتي تبلغ 10 ملايين دينار او سحبة نصف سنوية والبالغة 40 مليون دينار او السنوية وتعد الجائزة الكبرى والتي تبلغ 100 مليون دينار), منوها الى ان (المودع يستطيع استرجاع الشهادة وسحب امواله).

وتابع ان (هناك اجراءات احترازية من قبل فروع المصرف للحفاظ على الشهادة من اية مشكلات تتعلق بسلامتها وتزويرها ولاسيما من خلال اليات متعددة). مبينا ان (الفي و195 شهادة استثمرت من قبل المودعين خلال اسبوع من موعد انطلاقها وهذا انجاز ونتوقع زيادة المعدل).

فروع المصرف

مشيرا الى انه (بامكان المواطنين في المناطق المحررة الاشترك بشهادة الايداع عبر فروع المصرف الاخرى), واكد الهيمص ان (المصرف ومن خلال الافكار الجديدة يحاول الحفاظ على دوره بالقطاع المصرفي من خلال تعاملاته مع دول العالم, وهناك منتجات اخرى كمنتج جديد باسم فرصة لتمويل القطاع الخاص ومنتج اخر باسم خدمة جمار بعد نجاح منتج تستاهل وهي شهادة ايداع تؤهل حاملها للدخول على سحبات شهرية مع الاحتفاظ بمبلغ الشهادة ولاسيما انها حققت وخلال مدة قليلة ما يزيد عن 6 الاف شهادة ايداع والمبلغ المستحصل عليها هي 3 مليارات دينار).

واشار الهيمص الى ان (المصرف يعتزم اطلاق الخدمات الالكترونية في الربع الثالث من العام الجاري واجراء التحديث لجميع الحولات من خلال تحصين نظام مكافحة غسيل الاموال).

يذكر ان المنتج هو احد المنتجات الجديدة الحاصلة على موافقة من البنك ويمكن لأي مواطن ان يشترك بها عن طريق ايداع 500 الف دينار بأحد فروع المصرف للحصول على فرصة ربح جوائز قيمة من خلال سحبات شهرية وواحدة نصف سنوية واخرى سنوية بشروط تم ذكرها سابقا.