تحذير من بقاء الوجوه والقوى السياسية دون تغيير

خبراء: نظام سانت ليغو الإنتخابي المعدل قنبلة تفجّر الشارع العراقي

بغداد – احمد جبار غرب

صوّت البرلمان على مشروع قانون مجالس المحافظات بحسب نظام سانت ليغو المعدل 1,9 ألذي اقره البرلمان في عام2013 وطريقة نظام سانت ليغو ابتكرت عام 1910 وهي تقلل من العيوب الناتجة عن عدم التماثل بين عدد الأصوات المعبر عنها وعدد المقاعد المتحصل عليها هذا العيب الذي تستفيد منه الأحزاب الكبيرة على حساب الأحزاب الصغيرة.

وفي مثال الدائرة التي يفترض عدد مقاعدها 6 ستكون القواسم 6 اي بعدد مقاعد الدائرة ، ويكون التوزيع كما يأتي :

الكيان أ – عدد الأصوات 27000 الكيان ب- عدد الأصوات 23000 الكيان: ج- عدد الاصوات: 15000 الكيان: د- عدد الاصوات: 7600 الكيان هـ- عدد الاصوات: 7400 وبالقسمة على العامل القاسم الاول والذي هو (1) يكون الكيان أ هو الاول ويحصل على مقعد واحد والحالة نفسها للكيان ب الذي يحصل على المقعد الثاني والمقعد الثالث للكيان ج والرابع للكيان أ وذلك لأنه بجدول القسمة على 3 يكون الناتج للكيان أ في حين ان الكيانين (د )و (هـ )بجدول القسمة على 1 لم يحصلا إلا على 7600 و 7400 على التوالي والمقعد الخامس للكيان ب الذي بحسب جدول القسمة على 3 حصل على 7666 لكن المقعد السادس يكون من حصة الكيان د، وهكذا سيحصل الكيان أ على مقعدين والكيان ب على مقعدين والكيان ج على مقعد واحد ، والكيان د على مقعد واحد ، في حين لا يحصل الكيان هـ على اي مقعد. وبتوضيح اكثر تفرز الأصوات وتحسب ثم توزع بين الكتل التي نالتها.ويفوز كل مرشح من الكتل فاز بالمعدل المطلوب ، وهو 30 ألف صوت في الانتخابات السابقة كمثال.بعد ذلك تجمع الأصوات الفائضة وتوزع بين الكتل الفائزة بأكبر عدد من الأصوات لتكون من حصة المرشحين في كل كتلة بحسب ترتيبهم في القائمة وليس بحسب ما نالوه فعلا من أصوات .هذه الطريقة أنتجت في الانتخابات السابقة 17 عشر نائبا حقيقيًا فقط فازوا بأصوات منحت لهم من مجموع 325 نائبا، باعتراف أحد المحامين المقربين من دولة القانون وهو طارق حرب والذي كتب (بالرجوع الى قوائم الفائزين في الانتخابات الخاصة بمجلس النواب يوم 2010/3/7 وجدنا ان عدد الفائزين في الانتخابات كانوا 17 نائبا فقط، وهذا يعني ان 308 نواب احتلوا مقاعدهم في مجلس النواب على الرغم من عدم فوزهم في الانتخابات وذلك بسبب عدم حصولهم على الاصوات المطلوبة للفوز وان وصولهم الى مجلس النواب وحصولهم على صفة نائب كانت بسبب حصولهم على اصوات اخرى من الاصوات الممنوحة للكيان السياسي اي ان جلوسهم في المقعد البرلماني وتحت قبة البرلمان لم يكن بسبب الاصوات التي حصلوا عليها وإنما بسبب الاصوات الممنوحة للكيان ) هؤلاء 17 نائبا هم الذين يستحقون الفوز بالأصوات التي نالوها والتي بلغت أو فاقت المعدل ألمطلوب أما الآخرون فقد وزعت عليهم الأصوات التي فاز بها زعماؤهم . مثلا، المالكي فاز بأكثر من 600 ألف صوت في بغداد، وهو يكفيه ثلاثون ألف وهكذا فان أكثر من نصف مليون صوت فائضة عن حاجته وزعت بين مرشحين من قائمته حتى من لم يفز بأكثر من خمسين، أكرر خمسين صوتا، وهذا حدث في جميع القوائم وليس في دولة القانون فقط. وهنا طرحت فكرة اللجوء الى نظام سانت ليغو. وهو نظام لاحتساب الأصوات ابتكر في السويد سنة 1910 للتقليل من العيوب الناتجة عن عدم التماثل بين عدد الأصوات المعبر عنها وعدد المقاعد المتحصل عليها . هذا العيب الذي تستفيد منه الأحزاب الكبيرة على حساب الصغيرة منها ، وقد طبقت هذه الطريقة في صورتها الاولى في النرويج والسويد عام 1951 اذ تستعمل الاعداد الفردية (1، 3 ، 5 ، 7 ،…) كمقسوم عليها…

ولتطبيـــــــق هذه الطريقة على نتائج مجموعة من الكيانات المشــــــــــاركة في انتخابات دائرة عدد مقاعدها افتراضاً 6 مقاعد، تقسم الأصوات الصحيحة لكل كيان على الأرقام الفردية (9,7,5,3,1…الــخ).

هذا النظام الانتخابي الذي اقره مجلس النواب تحاول الطبقة السياسية انتاج نفسها ومحاولة السطو على الاصوات التي لا تستطيع الوصول للقاسم الانتخابي وفي هذا ظلم وإجحاف للقوى السياسية التي تبغي المشاركة الفعلية في الحكم والعمل على التغيير المطلوب وقد اثار جدلا واسعا بين اوساط السياسية المتضررة وأيضا بين اوساط الجماهير التي تريد تغييرا في النظام السياسي من خلال وجوه جديدة ونزيهة يمكن ان تتحمل المسؤولية بعد اخفاقات دامت 14 عاما لم يحصل المواطن العراقي على ما يبتغيه في الحياة الحرة الكريمة .

مساهمة المتقف

ومن هنا نرى اهمية مساهمة المثقف في ابداء رأيه بهذا الشأن ومن هذا المنطلق شرعت باستطلاع لمعرفة رؤى المثقف العراقي لهذا الموضوع لأنه العامل الاكثر وعيا بما يجري في العراق وله تأثير في الرأي العام .والسؤال هل تؤيد نظام سانت ليغو بشكله الراهن وما هي تأثيراته على الواقع السياسي حاضرا ومستقبلا ؟

رائد فهمي/ سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي:

نتابع باهتمام كبير اصرار القوى المتنفذة والمتغطرسة على تمرير قانون مجحف في العديد من مواده لانتخابات مجالس المحافظات والاقضية ، يسعى الى احتكار السلطة وتأييدها ، ومصادرة حق المواطنين في اختيار من يمثلهم في تلك المجالس ، وإغلاق الطريق على مساعي التغيير وابعاد الوجوه الفاشلة والفاسدة ومحاسبتها ، والتقدم بخطوات جادة نحو الاصلاح المرتجى .ان هذا القانون بما حمله من مواد اقصائية يتقاطع كليا مع كل الوعود التي قالت بها القوى المتنفذة وما ادعته من حرص على التغيير وتمكين الشباب من ان يأخذ دوره ، غير آبهة بالتحديات الكبيرة التي يمر بها بلدنا ، مقدمة مصالحها الخاصة والضيقة على المصلحة العامة ، في وقت تمس الحاجة الى اوسع مشاركة وطنية في تحمل المسؤولية وتوسيع دائرة اتخاذ القرار والحؤول دون تكرار الهيمنة والتسلط في الحكم ، وما ترتب على ذلك من انتكاسات وهزائم .

فهذا القانون بما يحمله من نواقص وثغرات جدية ، يعد تراجعا عن قوانين الانتخابات السابقة ، ويجب ان لا يمرر ، وهذا يتطلب دعم وحشد كل الامكانات داخل البرلمان وخارجه ، ولاسيما من تلك القوى والأحزاب التي تعارض بثبات الفساد والمحاصصة والفاشلين وتريد اعلاء شأن المواطنة . ان جميع قوى الخير والإصلاح والتغيير ، والمنظمات المهنية والنقابية ، ومنظمات المجتمع المدني ، مدعوة الى ان تقول كلمتها في لحظات حرجة ، يريد بها المتنفذون مصادرة ارادة شعبنا .التقدير والاعتزاز بجهود الجميع ، لاسيما جهود البرلمانيين والكتل البرلمانية الرافضة لهذا القانون ، والمصرة على اعادة التصويت على المواد الاقصائية فيه ورفضها . كل الدعم والإسناد للجهود والحراك ، وللتظاهرات الحاشدة في بغداد والمحافظات ، الرافضة للفساد والمحاصصة وقانون تلبيدها .

كاظم المقدادي / كاديمي واستاذ الاعلام في جامعة بغداد:

لو عدنا الى اول تجربة انتخابات جرت في العراق بعد سنة 2003 لوجدنا ان انتخابات 2005 التي أنتجت الجمعية الوطنية بنظام انتخابي معقول هو (التمثيل النسبي) ويكون العراق بموجبه دائرة انتخابية واحدة ولكن للأسف هذا النظام اعترضت عليه بعض القوى السياسية الطائفية وقد يشتت هذا النظام الكيانات السياسية في البرلمان لكنه يمنع التكتل الطائفي ربما لهذا السبب ولطبيعة تكوين الأحزاب الدينية الحاكمة توجهت الأنظار الى نظام انتخابي يبقي على الصراع الطائفي الذي ينعش هذه الاحزاب طائفيا..فتوجهوا وبمباركة امريكية الى النظام الانتخابي الحالي ( سانت ليغو1.9) فهذا النظام يسهل على الأحزاب والتيارات الكبيرة الحصول على اكبر عدد من الاصوات، بينما يحرم الأحزاب الصغيرة من التأثير داخل البرلمان مما تضطر الى ان تكون مرهونة بإرادة الكبار..

بمعنى أدق ان الأحزاب الراهنة ستستمر بحكم العراق ..بالوجوه والبرامج نفسها.. وهذا يعني ان المشهد السياسي في العراق سيظل في مياه راكدة وسياسة واحدة..كما حصل مع حكومة المالكي ..

لذا يجب رفض هذا النظام الانتخابي وإسقاطه لكي لا تتعفن السياسة بوجوه وأحزاب فاسدة وفاشلة اختبرها الشعب ولا يريد عودتها الى الحكم..

تدوير وجوه

عزيز خيون/ فنان ومؤسس محترف بغداد المسرحي:

الموافقة على هذا القانون هو إعادة تدوير الوجوه نفسها التي نهبت ومزقت وأهانت هذا الشعب المسكين إنها وسيلة لكي تبتلع الحيتان الكبيرة التي أضاعت مشروعًا مهمًا وفرصة تاريخية أهم لنهوض هذا العراق المبتلى بالطائفية والفساد، كل القوائم الصغيرة وتبقى هي على رقاب المواطنين كي تعبث بأمنهم وتنهب حقوقهم وتمزق لحمتهم وتدخلهم في اتون حروب وإقتتالات متوالية . على الشعب الآن أن ينهض وينتفض ويرغم البرلمان والحكومة على إلغاء هذا القانون رحمة بمستقبل أجيالنا القادمة وخوفا على هذا الوطن من التقسيم والعبث بكل مقدراته . هي محاولة مكشوفة من الطبقة الحاكمة الفاشلة كي تبقى في مراكز القوة والنفوذ وعلينا أن نتحد جميعا ونقف ضد هذا القانون ونضع العملية السياسية على السكة السليمة بوجود عراقيين شرفاء ينتمون لهذا الوطن ويحفظونه ويحققون وجود دولة مدنية ومواطنة حقة كي تسود العدالة الاجتماعية والمساواة وحرية التعبير . علينا ان ننهض لتحقيق كرامة الوطن ووضع الامور في نصابها وليس في جيوب الفاشلين بعيدا عن الطائفية والمحاصصة….

هيفاء الامين / عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي:

قانون سانت ليغو بصيغته الجديدة قانون اقصائي غير ديمقراطي يهدف إلى إقصاء ممثلي الشعب العراقي الرافضين للأسس التي أقيم عليها نظام المحاصصة والفساد . قانونا يمنع تحقيق التغيير الجذري للطبقة السياسية الحالية بل يعيد تدوير النخبة التي فشلت في إدارة شؤون الدولة بمؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية وجميع هيئاتها المستقلة . لذا ادعو القوى السياسية الوطنية والديمقراطية والمدنية والرافضة للنهج السياسي الراهن إلى رص صفوفها وتعليق خلافاتها الجانبية لقيادة الجماهير في تظاهرات واحتجاجات للضغط على البرلمان من أجل إقرار قانون يحقق العدالة في المشاركة السياسية ، ولفضح اداء الطبقة السياسية الحاكمة وتحجيم إعادة انتخابهم .

فساد سياسي

أمير الساعدي / باحث في الشؤون السياسية والستراتيجية:

سانت ليغو المعدل بصيغته الراهنة يؤسس لهيمنة الفساد السياسي والمحاصصة الطائفية من جديد وهو ترجمة لصورة الحيتان التي تأكل الاسماك ألكبيرة والأسماك الكبيرة تأكل الاسماك الصغيرة لأن الحكومة قد ارسلت رغبتها بان يكون النظام بنسبة 1.7 ورغبة الكتل الكبيرة وما تبقى منها بأن تكون النسبة 1.9 ولكن سعي الكتل والأحزاب الصغيرة هو ان تكون بنسبة 1.4 وبهذه الصيغة لن يتبقى للأحزاب المنافسة ولا قوى الشباب الصاعدة من غير غطاء النظام الانتخابي الجديد باحتساب الاصوات التي يمكن ان يعطها الفرصة للوصول الى المشاركة في الحياة السياسية وصنع القرار المحلي للمحافظات والمضي لمغادرة أخطاء الماضي وإعادة بنائها أو في ما بعد لمجلس النواب العراقي.

ننتظر من الاطراف المعترضة والموقعة على عريضة إعادة التصويت على المادة 12 المصوت عليها سابقا من جانب 60 نائبا الفرصة لتصحيح الامر بشأن مصداقية المجلس التشريعي الذي يظهر لنا بأنه يمثل احزابه وكتله وليس المواطن الذي أنتخبه ومغادرة الفساد في تمثيل الشعب العراقي وما دعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر للتظاهرة المليونية إلا رد على تشريع هذا القانون والضغط على السلطتين التنفيذية والتشريعية للمضي بمشروع الاصلاح والتغيير أقلها في مستوياته الاولى وليس العلاج الجذري مثلما نطمح له. فالرجاء أخبرونا من تمثلون ولمن تؤسسون للبناء ام مازلتم في مرحلة اقتسام المغانم الى الآن مثل ما سمعنا على لسان بعض نوابكم وليس ممثلينا..

هيفاء سلمان محمود/باحثة نفسية:

نحن نعلم ان الأحزاب الكبيرة أخذت مساحة واسعة من التمكن في الحكم بمختلف اوجهه ألا ان هذا التوسع لم نجد له أية فائدة او جدوى طوال هذه السنين وجميع أفراد تلك القوى مكررون سواء بالوجوه او المنطلق الفكري او السلوك في الادارة ولن اجد ان تكرار وجودهم يدل على منطلق ديمقراطي او تأييد جماهيري نابع من المواطنة بل من منطلق النفعية او التبعية العمياء او من منطلق الخوف من التغيير …لذا وايمانا بأن الحل الأوحد هو تغيير تلك الوجوه وتجديد الدماء علَ يكون ذلك ذا جدوى في اسعاف البلد من المرض الخطير الذي احل به ولعل نظام سانت ليغو تكون احدى طرق انجاده كون ربما الكيانات الصغيرة معتمدة النوعية لا الكمية في أعضائها …..

لاهاي عبد الحسين / استاذة جامعية:

تعمل المجالس النيابية في البلدان الديمقراطية المتقدمة على تمثيل إرادة ناخبيها من خلال وضع قوانين ميسرة للعملية الانتخابية تساعد الناخبين على التعبير عن مواقفهم وبخاصة المختلفة. الا ان هذا القانون وبالصيغة المعقدة التي وضع فيها والجماعات التي صوتت لصالحه في مجلس النواب يفضح بلا شك الموقف الاستعلائي لهؤلاء ممن لا يحترمون جمهور الناخبين. ثم ان حصر العملية السياسية بجماعات لا تحصى بالإجماع عليها أساسا يقوض اَي أمل بالإصلاح. العملية السياسية التي لا تسمح للمختلف بأن يكون ممثلا إنما هي عملية آيلة للسقوط والفشل.

قانون الانتخابات

صباح محسن كاظم/ ناقد وباحث:

من نافلة القول ، كان الواجب على البرلمان العراقي سن قوانين تخدم الشعب العراقي ومنها قانون الانتخابات وقانون الأحزاب وتنظيم شؤون الحياة التي سئمها شعبنا بسبب هدر الحقوق وأجواء الحروب وقلة الخدمات، من اجل نجاح العملية الديمقراطية ..

لكن الذي حصل هو سن قوانين انتخابية وفق سانت ليغو المبرمج لصالح الحيتان الكبيرة يعني ضياع الأصوات وابتلاع الكتل الصغيرة ، وحصر الاصوات لصالح اللاعب الأكبر . وبذلك عودة الوجوه الكالحة نفسها وهيمنة الكتل والأحزاب ذاتها. وهذا له دلالات تنبيء ببقاء جميع الفاسدين، وتوقف الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

وفي قضية أخرى ناشدت بها مرارا وتكرار اطالب بها كما غيري من العراقيين بإلغاء مجالس المحافظات .ومن يفز بالانتخابات يكون المحافظ ونائبه والبقية مدراء للدوائر فقط حسب الاختصاص ..

اما غير ذلك فسيكون عزوفا كبيرا عن الذهاب لصناديق الاقتراع .نأمل من الحشد الإعلامي والشعبي والمرجعي أن يضغط لصالح إعادة التصويت لقرارات تخدم الناخب والمرشح معا لنجاح التجربة وليس لدفنها حية..