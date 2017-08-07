النقل يتسّلم كاسر الأمواج الشرقي للفاو الكبير

الكهرباء: المرحلة المقبلة تشهد تحسناً في التجهيز بالكرخ

بغداد – تمارا عبد الرزاق

أتهمت وزارة الكهرباء بعض المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات بالضغط على دوائر توزيع الطاقة الكهربائية.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب المدرس في تصريح امس ان (الوزارة تسعى الى تقديم الخدمات للمواطنين وخاصة الإشكالات التي حصلت في جانب الكرخ من بغداد، وهناك خطوط جديدة لنقل الطاقة الكهربائية ستدخل الى الخدمة قريباً من أجل رفد جانب الكرخ بطاقة إضافية بحدود تصل 335 ميغاواط).مشيرا الى ان (بإفتتاح الخطين ستشهد المدة المقبلة ساعات إضافية للكرخ), واضاف ان (الوزارة تتعامل مع الجميع بإيجابية سواء كان نائبا او مسؤولا او مواطنا عندما يتم التأشير على حالة سلبية), موضحا ( وجود من يتعمد إيذاء المواطن فمثلا تم استهداف خط ميرساد الايراني – ديالى الذي يغذي محافظتي بغداد وديالى بطاقة 400 ميغا واط و استهداف خط مسيب جنوب بغداد وهو ينقل الطاقة الى العاصمة والجمعة تم استهداف خط ديالى-المنصورية لان هناك من تضرب مصالحهم بمجرد حل ازمة الطاقة الكهربائية), وتابع المدرس ان (طاقة الإنتاج وصلت الى 15 الفا و700 ميغا واط، وسيصل في الأيام القليلة المقبلة الى 16 الف ميغاواط بالمقابل هناك 60بالمئة حالة هدر لكن الوزارة من خلال مشروع الخدمة والجباية ستنهي هذا الهدر), واضاف ان (مركز السيطرة الذي تم انشاؤه في محافظة بابل بـ67 مليار دينار هو ليس مركزا واحدا بل سبع مراكز للسيطرة في محافظات بابل والبصرة وواسط والانبار ونينوى والنجف لتحقيق عدالة التوزيع أيضا وان بابل تصلها طاقة كهربائية بحدود 900 ميغاواط وساعات التجهيز مرضية بشاهدة رئيس مجلس المحافظة واعضائه).وبشأن الاتهامات المتبادلة بين الحكومات المحلية والوزارة عن التجاوزات والالتزام بالحصص المقررة أوضح المدرس ان(الوزارة هي وزارة خدمية تطبق قرارات مجلسي النواب والوزراء وهكذا حالة موجودة والوزارة تلجا الى الهيئة التنسيقية العليا في مجلس الوزراء لحل هذا الاشكال), واوضح ان (هناك ضغط من قبل عدد من المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات على دوائر التوزيع من اجل التجاوز على الحصص المقررة التي تؤثر بشكل سلبي على حصص بغداد والمحافظات خاصة الفرات الأوسط ولكن بزيادة القدرة الإنتاجية يمكن تجاوزه هذا الامر ), مشيرا الى ان (الوزارة تعد المواطنين خلال المدة المقبلة على ان يكون التجهيز مرضياً للمواطنين ).

هدر كبير

الى ذلك حذر عضو في لجنة الطاقة النيابية جمال المحمداوي من وجود هدر كبير في المال العام يحصل في ميناءي محافظة البصرة النفطي والعمية , فيما تسلم وزير النقل كاظم فنجان الحمامي كاسر الامواج الشرقي لميناء الفاو الكبير.وقال المحمداوي في بيان امس إن (عقد استئجار السكن العائم للعاملين في تصدير النفط بميناء خور العمية تشوبه الكثير من شبهات الفساد كما انه يمثل هدرا كبيرا في المال العام وتبديدا لثروات شركة نفط البصرة) واضاف ان (ميناء العمية يستأجر سكنا عائما لموظفيه بكلفة 55 الف دولار يوميا اي ما يقارب 19مليون دولار سنويا وهو مبلغ ضخم اذا ما قورن بحجم الخدمات المقدمة في هذا السكن ), معربا عن (استغرابه من تبديد هذه الاموال في استئجار سكن للعاملين في الميناء ولم تفكر الشركة ببناء سكن ملائم لموظفيها يكون ملكا لها وتوفر عليها دفع هذه المبالغ الطائلة سنويا), واضاف ان (شركة نفط البصرة كانت تسعى لبناء مساكن للعاملين في الميناء النفطي وهو يعد الميناء الرئيس لتصدير نفط البصرة وتمت احالة المناقصة في العام 2016 الى احدى الشركات لكن التعاقد لم يكتمل لاسباب مختلفة وهم يحاولون الان شراء سكن مشابه لخور العمية الامر الذي يخالف المواصفات المطلوبة لسلامة الارواح البحرية في المنصات النفطية كونه لا يحتوي على مستلزمات الراحة والامان). يذكر أن معظم كميات النفط يتم تصديرها من خلال محافظة البصرة من خلال ميناءي العمية والبصرة فضلا عن منصات عائمة تم انشاؤها مؤخرا .واعلن الحمامي انه سيشهد الاستلام الرسمي لكاسر الامواج الشرقي لميناء الفاو الكبير في المحافظة بطول 8 كيلو مترات والذي تم تزويده بنحو 8 ملايين و500 طن من الحجارة ذات الكثافة العالية. وقال الحمامي امس ان (الوزارة ستفتح العطاءات للشركات التي اقدمت على انشاء ارصفة ميناء الفاو الكبير في الثاني عشر من شهر اب الحالي وبما يسهم في توفير الكثير فرص العمل الميدانية), مشيرا الى (اكمال الشركة المكلفة بانشاء كاسر الامواج الغربي نحو 60 بالمئة منه والذي يبلغ طوله 16 كيلو مترا).

مسافن بحرية

على صعيد متصل اطلع الحمامي على طبيعة عمل قسم المسافن البحرية في الشركة العامة لموانئ العراقية وبرفقته معاون مدير عام الشركة للشؤون البحرية الكابتن نجم عبد الزهرة. ودعا الحمامي إلى (تنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة بهدف تطوير العمل), مشددا على (ضرورة أن يكون المسفن بمصاف مسافن دول الجوار ولاسيما ان العراق كان أول الدول التي امتلكت مسفنا كبيرا في المنطقة آنذاك), واضاف ان ( المحاولات تجري لاعادته إلى سابق عهده),مشددا على ( بذل الجهود وتسخير الامكانات لتقديم الاعمال التي من شأنها تعزيز موقع الموانئ العراقية) .