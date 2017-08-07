البارزاني يكشف عن الأسباب التي دفعت إلى إجراء الإستفتاء

تغيير لـ (الزمان): على الأقليم تأجيل الموعد لحين تسوية الخلافات مع بغداد والجوار

بغداد- شيماء عادل

دعت حركة تغيير الكردستانية الجهات المعنية في الاقليم والاحزاب الكردستانية الى تأجيل موعد الاستفتاء لحين تسوية الاوضاع مع الحكومة المركزية والدول المعارضة على اجرائه , فيما كشف رئيس الاقليم مسعود البارزاني عن الاسباب التي دفعت الى اجراء الاستفتاء ورأي الامريكان به.

وقال عضو الحركة بستون فائق لـ (الزمان) امس ان (الاستقلال حق للشعب الكردي ونحن مع اعلان الدولة ولكن الوقت غير ملائم بسبب وجود اعتراضات وعدم قبول من دول الجوار ورفضهم التام لإقامة دولة كردية في تلك المنطقة اضافة الى عدم استقرار الوضع الداخلي في الاقليم).

مبينا ان (الاقليم يعاني ازمة اقتصادية حادة بالاضافة الى تعطيل لبعض المؤسسات الحكومية التشريعية والمتمثلة بالبرلمان ووجود خلافات بين الاحزاب والكتل الداخلية بالتالي فأن التوقيت غير مناسب داخليا وخارجيا).

داعيا (الجهات المسؤولة في الاقليم والاحزاب الكردية الى تغيير موعد الاستفتاء وتشكيل لجان من اجل تحسين العلاقات مع دول الجوار). وكشف رئيس إلاقليم مسعود البارزاني عن ان سبب الرفض التركي – الإيراني للاستفتاء لوجود الاكراد في بلدانهم. وقال البارزاني في تصريح امس إن (عملية الاستفتاء لن تشكل خطرا على احد ).

مؤكدا ان (الهدف من الاستفتاء حماية الشعب من تكرار الكوارث والمآسي في المستقبل).

وأضاف أنه (لا ينبغي على الدول المحيطة بالإقليم أن تتخوف من الاستفتاء إذ اثبت الإقليم خلال سنوات ماضية أنه عامل استقرار في المنطقة), مبينا أن (علاقات الإقليم الاقتصادية والسياسية في المنطقة ستكون أكثر متانة بعد الاستفتاء).

وأوضح البارزاني أن (الاعتراض الإيراني ـ التركي على إجراء الاستفتاء يعود إلى وجود الاكراد في بلدانهم).

ولادة الاستقلال

مشيرا إلى أن (الولايات المتحدة الأمريكية لم تبد رفضها بل قالت إن الوقت غير مناسب). وكان المتحدث الرسمي بإسم حكومة الاقليم سفين دزيي قد اكد ان ولادة الاستقلال لن تكون دون ألم وحكومة كردستان ستتخذ الإجراءات اللازمة تحسبا لأي طارئ.وقال دزيي في تصريح امس إن (إجراء الإستفتاء فرصة أمام شعب كردستان للتعبير عن تقرير مصيره).

اتخاذ اجراءات

لافتا الى انه (اذا قرر الاقليم تأييد الإستقلال فان ولادة الدولة لن تكون دون ألم وعلينا تقديم التضحية والتحمل من اجل تحقيق الهدف).

واوضح دزي ان (حكومة الإقليم ستبذل الجهود لتحسين اوضاع المواطنين وستتخذ الإجراءات اللازمة تحسبا لأي طارئ).

مؤكدا أن (وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى تعمل على إعادة النظر بشأن قرار إستقطاع جزء من رواتب الموظفين في الاقليم).

وتابع ان (تحسين الرواتب تتوقف على وضع زيادة واردات المالية لكردستان).

فيما رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ان الضغوط الإيرانية والتركية سيكون لها دور في إفشال الاستفتاء .

وقال الصيهود في تصريح امس إن (تقرير المصير يكون للشعوب المستعمرة والشعب الكردي جزء من الدولة العراقية), مشيراً إلى أن (الدستور أعطى كامل الحقوق دون وجود أي نص يتحدث عن تقرير المصير).

وأضاف أن (رفض أمريكا والاتحاد الاوربي لإجراء الاستفتاء ومطالبتهم بالتأجيل إضافة إلى الضغوط الإقليمية من دول مؤثرة كتركيا وإيران سيكون لها الدور المهم في إفشال الاستفتاء).

عادا ان (فكرة الاستفتاء وموعدها صدرت عن شخص غير شرعي وكل مايصدر منه فهو غير معترف به) على حد تعبيره .

مشـــــــــيراً إلى أن (البارزاني يحاول الهروب من مشكلاته الداخلية في الاقليم باتجاه الاستفتاء).