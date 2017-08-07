البرلمان يتجه لتضييف العبادي والفهداوي لمناقشة أزمة الكهرباء

توجيه حكومي بمخاطبة المحكمة الإتحادية العليا دون الإشارة إلى مجلس القضاء

بغداد – الزمان

أوعزت الامانة العامة لمجلس الوزراء الى المؤسسات الحكومية كافة بتوجيه مخاطباتها الرسمية الى المحكمة الاتحادية العليا من دون الاشارة الى مجلس القضاء الاعلى. وجاء في كتاب للأمانة العامة موجه الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات اطلعت عليه(الزمان) امس انه (يراعى عند قيامكم بمفاتحة المحكمة الاتحادية العليا أن يتم توجيه المراسلات والإ عمامات الى المحمة الاتحادية العليا/ مكتب رئيس المحكمة مباشرة)، داعيًا الى عدم (الاشارة الى مجلس القضاء الاعلى).وكانت رئيس المحكمة مدحت المحمود قد طلب من الامانة العامة لمجلس الوزراء في كتاب رسمي توجيه إعمام بهذا الشأن استنادًا الى صدور قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 ونفاذه الذي تم بموجبه فصل رئاسة مجلس القضاء عن رئاسة المحكمة الاتحادية . واشار الى ان المحكمة الاتحادية هي الهيئة القضائية الأعلى في السلم القضائي بالسلطة القضائية الاتحادية المنصوص عليها في المادتين 87 و89 من الدستور وتمتعها بإستقلال اداري ومالي كاملين وتمارس اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانونها رقم 30 لسنة 2005 الذي يمتد الى انحاء العراق كافة بما في ذلك اقليم كردستان، راجيًا توجيه المراسلات والاعمامات الى المحكمة الاتحادية العليا مباشرة لغرض اجراء اللازم. وفي شأن ذي صلة، اجابت المحكمة الاتحادية في جلستها امس على استفسار بشأن تحريك شكوى بصحة التوقيعات على الاستجواب.

جهات تحقيقية

وقالت في بيان أن (تحريك شكوى أمام الجهات التحقيقية في صحة التوقيعات للموافقة على الاستجواب لا يقوم بحد ذاته بتأخير الاستجواب ما لم تقرر الجهات التحقيقية بقرار مسبب تأخير الاستجواب)، موضحة أن( المادة 61/ سابعاً / ج من الدستور جاءت مطلقة ولم يرد فيها قيد يؤخر عليه الاستجواب).وكانت النائبة عالية نصيف قد عرضت وثيقة تؤكد صحة تواقيع نواب على استجواب وزير التخطيط سلمان الجميلي. وحملت الوثيقة تواقيع النواب فائق الشيخ علي، وحيدر المولى، وهيثم رمضان، وصفاء جار الله وهاشم الموسوي، وعهود الفضلي، وعواطف نعمة، وناهدة حميد.وكان النائب السابق حيدر الملا قد تحدث عن وجود تواقيع مزورة لنواب بشأن استجواب الجميلي، وقال ان هناك طلبًا قضائيًا برفع الحصانة عن نصيف بسبب تزويرها تواقيع نواب. وناشدت نصيف في وقت سابق أعضاء مجلس النواب عدم سحب تواقيعهم من استجواب الجميلي، داعية رئيس المجلس الى قطع الطريق على كل من يحاولون ضرب الدور الرقابي للبرلمان. وقالت في بيان ان الملا يخوض حربًا شرسة للحيلولة دون استجواب الجميلي.من جهة اخرى، افاد عضو مجلس النواب محمد الفوادي بتحديد جلسة خاصة لتضييف رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الكهرباء قاسم الفهداوي للاطلاع على واقع الكهرباء في بغداد.وقال الفوادي في تصريح ان(مديني الشعلة والحرية تتعرضان لانقطاع التيار الكهربائي بشكل غير طبيعي منذ أيار الماضي وهي مشكلة تمتد جذورها التاريخية لأربع او خمس سنوات ، وقد أجرينا مجموعة من الزيارات للمسؤولين في وزارة الكهرباء دون الوصول الى حلول ناجعة)، مضيفًا ان(المتظاهرين حمَلونا رسالة الى رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم ورئيس البرلمان سليم الجبوري ونقلتها تحت قبة البرلمان وقدمنا مقترحات بأن يكون هناك استدعاء لرئيس الوزراء ووزير الكهرباء لتضييفهما داخل البرلمان لمناقشة نقص الطاقة الكهربائية في مناطق بغداد).

قبة البرلمان

وتابع ( سنطالب من داخل قبة البرلمان بإنصاف هذه العوائل من الخصخصة)، لافتًا الى ( وجود تقصير في ما يخص نواب بغداد فهم غير منظمين وقد قدمنا مؤخرًا مقترحًا الى الحكيم وخلال الأيام المقبلة ستكون هناك زيارة لأمينة بغداد ذكرى علوش لمتابعة المشاكل الخدمية والأمنية). وأقترح الفؤادي على العبادي والوزراء (النزول الى الشارع وتشخيص الخلل في العاصمة بغداد).في غضون ذلك، عقدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية امس اجتماعا مع وزير الخارجية ابراهيم الجعفري لمناقشته في موضوع تسفير عدد من ابناء الجالية العراقية من الولايات المتحدة، بالاضافة الى حادثة الهجوم على السفارة العراقية في العاصمة الافغانية كابول الاسبوع الماضي.