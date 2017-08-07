التربية تعلن أسماء الطلبة الأوائل في التعليم المهني

إقبال يدعو المكملين إلى تحقيق النجاح في الدور الثاني

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اعلنت المديرية العامة للتعليم المهني نتائج الامتحانات النهائية واسماء الطلبة الاوائل على العراق. وقال الوزير محمد اقبال في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة بذلت جهوداً استثنائية من أجل استكمال واعلان النتائج)، واضاف ان (هناك الية لقبول الطلبة الاوائل في الكليات والمعاهد التقنية والهندسية والتي تبلغ 10 بالمئة من قبول الطلبة لكل قسم من فروع التعليم المهني وطلبة خريجي اقسام الصناعة المقبولين في المعاهد النفطية والتي تبلغ 5 بالمئة من نسبة قبول المعهد)، مباركا (تفوق الطلبة الاوائل ومثابرتهم من اجل رفع اسم العراق عالياً متطلعاً لتطوير واقع التعليم المهني وبالشكل الذي يحقق أهدافه).

طلبة أوائل

وتابع البيان ان (اسماء الطلبة الاوائل في الفروع المهني علا عادل غضبان دخيل الاولى على الفرع الحاسوب وتقنية المعلومات بمجموع 753 وسجاد عباس عطية مشاي الاول على الفرع الصناعي بمجموع 736 من محافظة واسط وميس عماد عبد الرحمن علي الاولى على الفرع التجاري بمجموع 756 محافظة بغداد ومرتضى حسين مراد شاهر الاول على الفرع الزراعي بمجموع 688 من محافظة الديوانية وسهام هادي لفتة هادي الاولى على فرع الفنون التطبيقية بمجموع 764 من الطلبة الخارجي محافظة النجف)، وتابع البيان ان (إقبال هنأ الطلبة الاوائل على العراق لمختلف الفروع لمرحلة السادس الاعدادي بهذه النتائج المتميزة التي حققوها)، واوضح ان (النتائج التي صدرت مثلت نتاجا كبيرا لجهد وبذل الطلبة طوال عام كامل وتغلبهم على مختلف التحديات التي واجهوها)، واضاف اقبال ان (الوزارة عملت بجد وبمهنية عالية من اجل الحفاظ على استحقاق الطلاب بالكامل).

تحقيق نتائج

مشيدا (بمستوى الطلبة والمدارس التي حققت نتائج عالية ومعدلات متميزة)، داعيا (المدارس التي اخفقت في نسب المعدلات للدوار الاول الى بذل الجهود في الامتحانات المقبلة والطلبة المكملين الى الاجتهاد للالتحاق بركب الناجحين). فيما اعلنت أدارة مدرسة الموهوبين في محافظة البصرة عن تحقيقها نسبة نجاح بلغت 100 بالمئة لامتحانات الصف الثالث المتوسط فضلا عن حصول الطالب محمد حسام عبدا لله على المرتبة الأولى على مستوى مدارس الموهوبين في العراق. وقالت مدير المدرسة ابتهال الاسدي في تصريح امس ان (الطالب محمد حسام عبدا لله حصل على المرتبة الأولى على العراق فيما حصل الطالب طارق زياد طارق على المرتبة الثالثة على مستوى مدارس الموهوبين بالنسبة لعموم المحافظات)، وأضافت الاسدي ان (عدد الطلبة الذين أدوا الامتحان للصف الثالث متوسط كان ستة طلاب فقط وقد تحققت النتائج بنسبة 100 بالمئة وبدرجات جيدة جدا)، وأشارت الى ان (النجاح يعد انجازا كبيرا للطلبة والإدارة التدريسية وكافة الملاكات العاملة في المدرسة). وأعلنت مديرية تربية المحافظة أن الطالبة نبأ عبدالله إحتلت المرتبة الأولى على العراق ضمن الأمتحانات العامة للدراسة الأعدادية للفرع الأدبي وبمعدل 96.57 بالمئة. وقال مسؤول اعلام تربية المحافظة باسم القطراني في بيان امس إن (أربع طالبات أخريات جميعهن من مدارس حكومية ضمن العشرة الأوائل على العراق أيضا وهن شهلاء راضي نجم وبمعدل 94 بالمئة وزهراء علي راضي السابعة على العراق وبمعدل 93.71 بالمئة وزهراء أسعد جابر ياسين الثامنة على وبمعدل 93.57 بالمئة وسارة حامد سلمان سالم التاسعة على العراق وبمعدل 93.29بالمئة). من جانب اخر أعلن إقبال ان مستشارية الامن الوطني تثبتت من سلامة موقف 331 من منتسبي تربية محافظة نينوى المباشرين في شهر آيار للعام الجاري. وقال بيان امس ان (إطلاق رواتب منتسبي تربية المحافظة سيتم عاجلاً ومتابعته الملف بشكل شخصي لغاية استكمال الأسماء كافة وتأمين صرف رواتبهم حتى في ايام العطل الرسمية)، وطمأن إقبال المنتسبين كافة الى ان (الوزارة جادة وتبذل قصارى جهدها لإتمام هذه المهمة دون تأخير).

(ان الموقع الالكتروني للجريدة سينشر اسماء منتسبي تربية محافظة نينوى الذين ثبت سلامة موقفهم على الرابط:

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