الشرطة الإتحادية تستطلع أطراف تلعفر تمهيداً لتحرير المدينة

مقتل 170 داعشياً بقصف لطيران الجيش في صلاح الدين

بغداد – محمد الصالحي

بدأت قوات الشرطة الاتحادية باستطلاع المناطق المحيطة بقضاء تلعفر في الموصل تمهيدا لانطلاق عمليات التحرير، فيما بحث وزير الداخلية قاسم الاعرجي مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس توحيد الجهود لتطهير الامناطق المتبقية تحت قبضة تنظيم داعش.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان تلقته (الزمان) ان (قوات الشرطة الاتحادية ستتولى مهمة مسك الارض وحفظ الامن والنظام في الجانب الايمن للموصل وتواصل مهام تطهير المناطق المحررة من مخلفات الدواعش واعادة النازحين الى مناطقهم). واضاف (تم تفكيك عجلتين مفخختين والعثور على 1822 قنبرة هاون مختلفة وسبعة صواريخ و19حزاماً ناسفاً وثماني عبوات ناسفة في الموصل القديمة). لافتا الى (قتل انتحاري جنوب المدينة واعتقال ثلاثة اخرين والاستيلاء على 60 صاروخ كراد و64 صاروخ كاتيوشا و600 كيس تحوي نترات الامونيا و10 قناني فنر و15 برميلا من حامض الكبريتيك، و40 كيس يوريا و8 اكياس مواد متفجرة مخلوطة). الى ذلك قال بيان لمكتب اعلام وزير الداخلية وتلتقه (الزمان) أمس ان (الاعرجي زار هيئة الحشد الشعبي، والتقى بالمهندس).

توحيد جهود

مبينا ان (الاخير رحب بزيارة الوزير ووصفها بالمهمة في إطار توحيد الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار).واضاف انه (تم عقد اجتماع في مقر الهيئة نوقشت خلاله عددا من المواضيع الأمنية).وفي الموصل قال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن قي بيان تلتقه (الزمان) امس ان (ابطال مكافحة سرقة السيارات وبالتعاون مع جهاز المخابرات تمكنوا من ضبط حزام ناسف مع مجموعة من الرمانات اليدوية التي تعود لعصابات داعش الإجرامية خلف كنيسة في منطقة خزرج بالجانب الأيمن لمدينة الموصل).

توجيه ضربات

وفي صلاح الدين قال مصدر امس ان (طيران الجيش وجه ضربات موجعة لتنظيم داعش استهدفت مقرات لتجمع عناصر التنظيم في منطقة التصنيع العسكري بقضاء الشرقاط).وأضاف أن (الضربات أسفرت عن قتل أكثر من 170 إرهابيا وتدمير 5 رشاشات 23ملم، وتدمير 2 عجلة بيك اب يحملان رشاشة إحادية 14.5 ملم، وتدمير 3 شفلات مصفحات، وتدمير 11 عجلة تحمل أسلحة مختلفة، وتدمير 3 رشاشات احادية 14.5 ملم). وفي الانبار قال القيادي في حشد المحافظة قطري العبيدي في تصريح أمس ان (القوات الامنية وبمساندة قوة من عشائر الكرابلة نفذت عملية تعرضيه استهدفت تجمعا لإرهابي داعش في منطقة مفرق قضاء عنه ما ادى مقتل 4 من عصابات داعش بينهم جنسيات عربية واجنبية).واضاف ان (القوات الامنية تمكنت ايضا من تدمير عجلتين مفخختين دون وقوع اي اصابات في صفوف القوات الامنية). مبينا ان (القوات الامنية تقوم بين الحين والاخر بمهاجمة اوكار داعش في مناطق غربي الانبار). ولفت إلى ان (القوات الامنية اتخذت اجراءات امنية مشددة على كافة نقاط التفتيش تحسبا لحدوث هجمات ارهابية). وفي كركوك قال المتحدث باسم مديرية الأسايش في المحافظة النقيب فرهاد حمه علي في تصريح امس ان (قوة من الاسايش نفذت حملة دهم وتفتيش في ناحية ليلان تمكنت خلالها من إلقاء القبض على الإرهابي (ع.م.خ) المطلوب من قبل محكمة تحقيق كركوك حسب المادة 4 إرهاب). وأضاف أن (الإرهابي المذكور كان أحد مقاتلي داعش، وشارك في عدد من المعارك، وبعدها تسلل إلى ناحية ليلان باستخدام هوية مزورة ليعمل مع الخلايا النائمة ويزود مسلحي داعش بالمعلومات). موضحا أن (للإرهابي المذكور شقيقين ينتميان لتنظيم داعش في الحويجة لقي أحدهما مصرعه أثناء قتاله ضد قوات البيشمركة قرب كركوك، والآخر قتل أثناء قصف لطائرات قوات التحالف في الحويجة).