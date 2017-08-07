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نزاهة البصرة تضبط معاملات قروض مخالفة للضوابط

بغداد – صباح الخالدي

كشفت هيئة النزاهة عن ضبط 120 معاملة لقروض منحها فرع مصرف الرشيد في محافظة البصرة خلافًا للضوابط مقابل تسلُّم مبالغ مالية. وقال بيان للهيئة تلقته (الزمان) امس ان مديرية تحقيق النزاهة في البصرة

تمكُّنت من ضبط 120 معاملة لقروض منحها فرع مصرف الرشيد بالمحافظة من دون إجراء الكشف المطلوب على المشاريع المراد الاقتراض من أجلها مقابل تسلُّم مبالغ مالية. وفي تفاصيل عملية الضبط التي نُفّذت بموجب مذكرة قضائية، ان معلومات افادت بقيام مسؤولة شعبة القروض في مصرف الرشيد – فرع السيف بالمحافظة بمنح قروض بدون إجراء الكشف المطلوب على المشاريع التي مُنحت القروض لأجلها مقابل تسلُّمها مبالغ ماليَة، حيث تمَ ضبط 75 معاملة بحوزة مسؤولة شعبة القروض بالمصرف تم صرف مبالغها من دون إجراء الكشف. فيما تمّ الانتقال إلى محل سكن مسؤولة الشعبة بحضور مدير المصرف، وضطت 45 معاملة قروض أخرى قد تمّ صرف مبالغها خلافاً للضوابط. وأفادت البيان بتنظيم محضر ضبط اصولي ليتم عرضه على قاضي التحقيق الذي قرَّر توقيف المتّهمة على ذمـة التحقيق. من جهة اخرى، اكد المركز الإعلامي في هيئة النزاهة ان الأحكام الغيابية الصادرة عن القضاء بحق مدانين بقضايا فساد لا علاقة لهيئة النزاهة بها؛ كون الهيأة تحقق في المعلومات التي تردها، ففي أكثر الأحيان يكون المتهم هارباً أصلاً وقبل وصول ملف القضية من الوزارة أو المؤسسة الحكومية إلى الهيئة.

احالة للقضاء

واوضح البيان الذي تلقته (الزمان) امس ان الهيئة (ملزمة بالتحقيق في القضية التي تردها، ومن ثم إحالتها للقضاء بعد استكمال الإجراءات التحقيقية وتكييف القضية ضمن المادة الحكمية، فهروب المُتَّهم في قضية الفساد لا يبيح للهيئة التوقُّف عن استكمال التحقيق فيها، بل هي ملزمة بالتحقيق في ما يردها من معلومات بغض النظر عن وجود المتهم أو هروبه؛ إعمالاً لمهمتها التحقيقية وإظهاراً للحقيقة وردعاً لكل من تسول له نفسه التجاوز على المال العام أو ابتزاز المواطنين).وبشأن سبب نشر الهيئة أخباراً متعلقة بالقرارات الصادرة بمقتضى الأحكام الغيابية على موقعها الرسمي، اوضح البيان إنَّ هذا العمل(يأتي من باب فضح المفسدين وإطلاع الجمهور على أسماء المدانين بالفساد وطبيعة جرائمهم) .

قرارات غيابية

واشار البيان إلى أن (تلك القرارات الغيابية الصادرة بحق المدانين بقضايا فساد تتضمن فقرات حكمية عدة إضافة إلى فقرتي السجن أو الحبس، منها: وضع إشارة الحجز على أموال المدان المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهة المتضرِرة بإقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي ألحقه المدان بالمال العام، فضلاً عن منعه من السفر الذي قد يكون مانعاً من تجديد المدان لجواز سفره ، إضافة إلى كونه يحد من حركة المدان داخل البلد وخارجه.

الى ذلك، ضيفت لجنة النزاهة النيابية امس مفتش التعليم العالي ووكيل وزير التعليم ومدير عام التعليم الاهلي، بحسب رئيس اللجنة طلال الزوبعي الذي اوضح ان (ذلك جاء لبحث قضايا مهمة في الوزارة).