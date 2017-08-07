إتلاف المبيدات المنتهية الصلاحية حفاظاً على الثروة النباتية

الزراعة تشرع بتعظيم موارد الدولة دعماً للإقتصاد الوطني

بغداد ــ داليا احمد

بحثت وزارة الزراعة توجهات تعظيم موارد الدولة ودعم وشمول المحاصيل والثروة الحيوانية لرفع اقتصاد البلاد.وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس ان (الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي اكد على دور القطاع الزراعي في تعظيم موارد الدولة وأن العراق بلد زراعيً وهويته زراعية فضلا عن تناوله أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي).

واضاف ان (أبرز خصوصيات القطاع الزراعي منها تعامله مع كائن حي النباتي والحيواني والذي يحتاج إلى مدد زمنية متفاوتة لكي يصل إلى العمر الإنتاجي وارتباطه بظروف بيئية ومتغيرات مناخية غير مضمونة تؤثر على نوعية وكمية الإنتاج فضلاً عن ارتباطه بنشاطات وإنتاج عدد من الوزارات), مشيراً إلى (جملة من الإجراءات التي تبنتها الوزارة لمواجهة التحديات التي واجهت القطاع الزراعي ومنها برنامج تقانات الري الحديثة والبرامج البحثية الزراعية التي تسهم في زيادة الإنتاج كماً ونوعاً وغيرها).

قطاع الدواجن

على صعيد اخر ناقشت دائرة البيطرة أمراض الدواجن وطرق مكافحتها, وبحضور مستشار الوزارة لشؤون الثروة الحيوانية حسين علي سعود و صلاح فاضل مدير عام دائرة البيطرة وحمودي شاكر مدير قسم الإنتاج الحيواني عددا من المواضيع التي تخص قطاع الدواجن, منها أمراض الدواجن وتحديدا مرض أنفلونزا الطيور, وطرق المكافحة, وصناعة اللقاحات, فضلا الى تطوير الملاكات البيطرية من الناحية العلمية والعملية) واشار البيان الى ان (استمرار العمل لإكمال المرحلة الثانية من مشروع لتطوير المختبرات البيطرية وبالتعاون مع الولايات المتحدة الامريكية).

تطوير القطاع

واضاف ان (العمل جار لتأهيل المختبرات البيطرية في المحافظات كافة). وتابع ان (المشروع يهدف الى تطوير القطاع البيطري في العراق من ناحية الفحوصات المختبرية والأمن الحيوي والبايلوجي مما يساعد في سرعة تشخيص الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية وإيجاد العلاج اللازم لها).

واكدت الوزارة دعم وشمول عدد من المحاصيل بجرع سمادي الداب واليوريا. واوضح البيان ان (الوزير فلاح حسن زيدان ناقش في اجتماع لهيئة رأي بالوزارة المواضيع المتعلقة بالخطة الزراعية وعمل الوزارة ،ومنها قرارات تخص دعم بيع سمادي الداب واليوريا الى المزارعين، حيث تمت الموافقة على العديد من القرارات منها بيع سمادي الداب واليوريا باسعار مدعومة دعما للمزارعين فضلا اتخاذ إجراءات سريعة من شانها الحفاظ على الأدوية واللقاحات الموجودة في مخازن دائرة البيطرة من حيث توفير الطاقة الكهربائية ، كما تمت الموافقة على شمول عدد من محاصيل الحبوب بالجرعات السمادية ، وكذلك فيما يخص محصول الذرة الصفراء ، وإجراءات وجه بها السيد الوزير لتقليل الروتين ،

كما تناول المجلس مواضيع تخص تسريع عمل مختبرات فحص وتصديق البذور وتفعيل مختبرات محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى ).

واضاف ان (هيئة الرأي ناقشت موضوع إتلاف المبيدات المنتهية الصلاحية واستحصال الموافقات والتخصيصات بغية إتلافها وموافقة المجلس أيضا على دعم برنامج تنمية زراعة الحنطة للحصول على الأسمدة للموسم المقبل).