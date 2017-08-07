الأماني وحدها لا تكفي – ناجح صالح

ها أنت جالس تتمنى أن يكون لك قصر منيف وثروة طائلة وزيجة سعيدة ، غير أنه ليس كل ما يتمنى المرء يدركه ،وأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة .

فان شئت أن يكون لك ما تتمنى وشاء أن يكون الحظ معك فقم من مجلسك واسع سعيا متواصلا دون كلل .

ان جهدك هذا لن يضيع سدى ، اذ لا بد أن تتوفر له عوامل النجاح لتفوز آخر الأمر .

ان الموسرين الذين جمعوا ثرواتهم – باستثناء فئة اللصوص – بدأ بعضهم من الصفر فكانوا عصاميين ، لم يضيعوا أوقاتهم بلا جدوى ، بل حرصوا أن تكون لكل ساعة من ساعات أوقاتهم نظاما لا يحيدون عنه ، متى يعملون ومتى يسكنون للراحة .

ان في سيرة هؤلاء الذين جمعوا الثروات ، ترى العجب في حياتهم ، كـــــــــــيف وقفوا على أقدامهم ، وكيف صمدوا بوجه العواصف ، لا تلين لهم قناة حتى توجــــــــت أتعابهم بالثمرات اليانعة .

غير أن السؤال الذي يطرح نفسه ترى هل كان هؤلاء سعداء ؟ وهل عرفوا حق المال الذي جمعوه ؟ وهل كان لهم وقت من التأمل في معنى وجودهم ؟

ان كانت لهم رؤية واضحة للحياة ولم يسرفوا على أنفسهم فلا بأس ، أما اذا تقاعسوا في تأدية ما وجب عليهم فقد ظلموا أنفسهم .

.ان الأماني هي أحلام مشروعة غير أننا اذا فرطنا فيها فلا مقام لنا ولا تكون لحياتنا قيمة تذكر وسيكون الاحباط هو الذي فرض نفسه .

وقد قيل ( أن القناعة كنز لا يفنى ) غير أن القناعة ليست الركون في الزاويـــــــــة المظلمة وانتــــــــظار ما يأتي به الغد دون أن نحرك ساكنا .

ربما تكون القناعة مغايرة للطمع لكن الطموح هو ما يبرر أن نحمل على عاتقنا مسؤولية اعالة أنفسنا وممن هم في كنفنا ، اذ لا حيلة لنا الا أن نتحدى الصعاب ونشق طريقنا بعزيمة وارادة .

ان الأماني وحدها لا تكفي للعيش وسط حياة قاسية بما فيها من متطلبات ومتغيرات .

فاذا لم يحالفك الحظ وبقيت فقيرا رغم كل ما تبذله من جهود فكن عفيفا ولتكن ثيابك نظيفة ، وقبل ذلك كله أن تكون في قلبك مساحة من النقاء .

أما اذا حالفك الحظ في مسيرة الحياة وأصبحت غنيا فلا تتجاهل ما كنت عليه ولا تكن بطرا ثم يعلوك الغرور لتنزلق في أخطاء لا تغتفر .

نحن جميعا لنا أمنيات غير أن أحلى الأمنيات هي أن نرى وطنا عامرا قويا شامخا تعلوه راية الحب والود والصفاء .