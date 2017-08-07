الإتفاق على عرض مقترح الحكومة بشأن قانون الإنتخابات للتصويت

تيار الحكمة لـ (الزمان): الأكراد شركاء أساسيون ومقترحاتهم محط أنظار البرلمان

بغداد – تمارا عبد الرزاق

أتفق قادة الكتل النيابية على عرض مقترح الحكومة بشأن القاسم الانتخابي الوارد في قانون انتخابات مجالس المحافظات وفقا للاليات الدستورية والقانونية للتصويت عليه في جلسة اليوم الاثنين , فيما اكد تيار الحكمة الوطني ان الاكراد شريك اساسي في مجلس النواب وننفي تهميش ارائه بشأن عدد من القوانين. وقال النائب عن التيار حبيب الطرفي لـ (الزمان) امس انه (ليس كل مايطرح من اراء الكتل النيابية في البرلمان يهمش ولكن بعض الاراء تحتاج الى بلورة من قبل ممثلي اللجان قبل ان يتم التصويت على القوانين).

تهميش الاكراد

نافيا (تهميش الاكراد في مجلس النواب والاشكالية التي حدثت هي على قانون الوكالة التجارية), مؤكدا ان (التحالف الكردستاني شريك اساسي في البرلمان), وبشأن زيارة وفد من اقليم كردستان الى بغداد اوضح ان (هناك وفدا سيزور بغداد دون معرفة اي تفاصيل اخرى عن اسباب الزيارة). وكان النائب عن التحالف الكردستاني عثمان دوسكي قد هاجم البرلمان واتهمه بتهميش الاكراد من خلال تمرير القوانين بالأغلبية . وقال دوسكي في تصريح امس إن (المجلس سجل موقفا تهميشيا للاكراد خلال جلسة الخميس الماضي من خلال تمرير القوانين بالاغلبية دون موافقة النواب الاكراد), لافتا الى ان (سياسة تمرير القوانين بالأغلبية هو خرق واضح للدستور والشراكة التي أثرت سلبا على حقوق الشعب وإهمال حقوق البيشمركة وتطبيق المادة 140من الدستور). وأتفق قادة الكتل النيابية على عرض مقترح الحكومة بشأن القاسم الانتخابي الوارد في قانون الانتخابات للتصويت عليه في جلسة اليوم.

نقاط خلافية

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاجتماع ناقش برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري النقاط الخلافية والسياقات القانونية باعادة التصويت على المواد التي سبق البت بها في القانون), لافتا الى انه (تم الاتفاق على عرض مقترح الحكومة بشان النسبة والقاسم الانتخابي الواردة في قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية وفقا للاليات والسياقات الدستورية والقانونية المعتمدة بشأن طلبات اعادة التصويت على المواد الخلافية، فضلا عن عرض طلبات لاعادة التصويت على المواد الخاصة بعدد اعضاء مجالس المحافظات والشهادة). بدوره , شدد الجبوري خلال الاجتماع على وحدة الموقف بين الكتل واعتماد المرونة في الحوارات من اجل الوصول الى صيغة مقبولة بشأن القانون كما يجب ان تكون النصوص الحساسة في مشروعات القوانين والتي لها انعكاسات على المزاج الشعبي قد اخذت قدرا وافرا من النقاش والحوار, مؤكدا استمرار الحوارات الخاصة بانتخابات محافظة كركوك. من جانبه كشف النائب عن كتلة بدر رزاق محيبس عن وجود مقترح لطرح ثلاثة خيارات للنسب المحددة للقاسم الانتخابي في القانون.وقال محيبس في تصريح امس إن (هناك وجهات نظر بشأن القانون الأولى جاءت من الحكومة بنسبة 1.7 والثانية ما تم التصويت عليه بنسبة 1.9، والثالثة قدمت من بعض الجهات السياسية بنسبة 1.4), وأضاف أن (المقترحات نوقشت بين قيادات الكتل السياسية ورئاسة البرلمان).

واكد النائب عن التحالف الوطني حسن خلاطي اعتماد الكتل النيابية نسبة 1.7 في قانون سانت ليغو المعدل. وقال خلاطي في بيان امس ان (سبب توجه الكتل باعتماد نسبة1.7 بدلا من 1.9 لانه سيكون اكثر واقعية ويسهم بحل الخلافات الموجودة بين الكتل). الى ذلك رفضت كتلة الفضيلة النيابية للنظام الانتخابي الذي طرحته الحكومة . ودعا بيان للكتلة امس الى (اعتماد القاسم الانتخابي 1.4 ورفض النظامين الاخرين كونهما يؤديان الى هدر أصوات الناخبين وتحويلها الى قوائم لم يقصد الناخب اختيارها).