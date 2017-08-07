بائعو الكتب على ضفاف السين يرفضون بيع التذكارات السياحية

شركة‭ ‬فرنسية‭ ‬تقدم‭ ‬طريقة‭ ‬مبتكرة‭ ‬للتنفيس‭ ‬عن‭ ‬الغضب‮ ‬

باريس‭ – ‬الزمان‮ ‬

تحطيم‭ ‬أطباق‭ ‬وتكسير‭ ‬براد‭ ‬أو‭ ‬فرن‭ ‬مايكروويف‭ ‬بعصا‭ ‬للبيسبول‭ ‬للشعور‭ ‬بالراحة‭… ‬بهذه‭ ‬الخطوات‭ ‬تتيح‭ ‬شركة‭ ‬فرنسية‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬تغيير‭ ‬السكن‭ ‬لعملائها‭ ‬التنفيس‭ ‬عن‭ ‬الاحتقان‭ ‬والضغط‭ ‬النفسي‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬مخصصة‭ ‬لهذه‭ ‬الغاية‭. ‬حيث‭ ‬خصصت‭ ‬للزبائن‭ ‬غرفا‭ ‬خاصة‭ ‬لتكسير‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬جميلا‭ ‬ومهما‭ ‬وراء‭ ‬ابواب‭ ‬موصدة‭ ‬للتنفيس‭ ‬عن‭ ‬الغضب‭ ‬والشد‭ ‬العصبي‭ . ‬ويدفع‭ ‬الزبائن‭ ‬اموالا‭ ‬مقابل‭ ‬الخدمات‭ ‬المبنكرة‭ ‬هذه‭ . ‬وفي‭ ‬باريس‭ ‬ايضاً‭ ‬،‭ ‬رفض‭ ‬بائعو‭ ‬الكتب‭ ‬القديمة‭ ‬على‭ ‬ضفتي‭ ‬نهر‭ ‬السين‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬المدرجون‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬للبشرية‭ ‬تغيير‭ ‬مهنتهم‭ ‬لمجرد‭ ‬انها‭ ‬بدأت‭ ‬تكسد‭ ‬او‭ ‬انها‭ ‬تضايق‭ ‬التصميم‭ ‬الحديث‭ ‬لباريس‭ ‬،،‭ ‬يريدون‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ “‬نشر‭ ‬الثقافة‭ ‬الفرنسية‭” ‬رافضين‭ ‬الانجرار‭ ‬الى‭ ‬بيع‭ ‬التذكارات‭ ‬السياحية‭.‬