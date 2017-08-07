بائعو الكتب على ضفاف السين يرفضون بيع التذكارات السياحية

شركة فرنسية تقدم طريقة مبتكرة للتنفيس عن الغضب
باريس – الزمان
تحطيم أطباق وتكسير براد أو فرن مايكروويف بعصا للبيسبول للشعور بالراحة… بهذه الخطوات تتيح شركة فرنسية متخصصة في خدمات تغيير السكن لعملائها التنفيس عن الاحتقان والضغط النفسي في الحياة اليومية في مواقع مخصصة لهذه الغاية. حيث خصصت للزبائن غرفا خاصة لتكسير ما يبدو جميلا ومهما وراء ابواب موصدة للتنفيس عن الغضب والشد العصبي . ويدفع الزبائن اموالا مقابل الخدمات المبنكرة هذه . وفي باريس ايضاً ، رفض بائعو الكتب القديمة على ضفتي نهر السين في باريس المدرجون على قائمة التراث العالمي للبشرية تغيير مهنتهم لمجرد انها بدأت تكسد او انها تضايق التصميم الحديث لباريس ،، يريدون الاستمرار في “نشر الثقافة الفرنسية” رافضين الانجرار الى بيع التذكارات السياحية.