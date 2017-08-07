 الجزائر:مصانع السيارات تزدهر والأسعار تلتهب

الجزائر‭-‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬اسعار‭ ‬السيارات‭ ‬وازدهار‭ ‬مصانع‭ ‬تجميعها،‭ ‬قررت‭ ‬السلطات‭ ‬الجزائرية‭ ‬وقف‭ ‬هذا‭ ‬النشاط‭ ‬واعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬شروط‭ ‬عمله،‭ ‬معتبرة‭ ‬ان‭ ‬مصانع‭ ‬التجميع‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬سوى‭ ‬‮«‬استيراد‭ ‬مقنع‮»‬‭ ‬للسيارات‭.‬

وفي‭ ‬27‭ ‬تموز‭/‬يوليو،‭ ‬التحقت‭ ‬المجموعة‭ ‬العملاقة‭ ‬لصناعة‭ ‬السيارات‭ ‬فولكسفاغن‭ ‬بالفرنسية‭ ‬رينو‭ ‬والكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬هيونداي‭ ‬بفتح‭ ‬مصنع‭ ‬لتجميع‭ ‬السيارات‭ ‬بمنطقة‭ ‬غليزان‭ (‬300‭ ‬كلم‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬الجزائر‭). ‬وكان‭ ‬الغائب‭ ‬الاكبر‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬الذي‭ ‬حضره‭ ‬رئيس‭ ‬المجموعة‭ ‬الالمانية‭ ‬هيربرت‭ ‬ديس،‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬الجزائري‭ ‬محجوب‭ ‬بدة‭. ‬وكان‭ ‬الوزير‭ ‬الجزائري‭ ‬وجه‭ ‬انتقادات‭ ‬لاذعة‭ ‬لقطاع‭ ‬السيارات‭ ‬قبل‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬باسابيع‭. ‬وقال‭ ‬انه‭ ‬يريد‭ ‬‮«‬وضع‭ ‬حد‭ ‬لنظام‭ ‬انتاج‭ ‬السيارات‭ ‬الحالي‮»‬‭. ‬والنتيجة‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬قررت‭ ‬الحكومة‭ ‬وقف‭ ‬تقديم‭ ‬الرخص‭ ‬لمشاريع‭ ‬تركيب‭ ‬السيارات‭.‬

وولدت‭ ‬صناعة‭ ‬السيارات‭ ‬بالجزائر‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬انتاج‭ ‬اول‭ ‬سيارة‭ ‬تحمل‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬صنع‭ ‬في‭ ‬الجزائر‮»‬‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬رينو‭.‬

وبانهيار‭ ‬اسعار‭ ‬النفط‭ ‬الذي‭ ‬يوفر‭ ‬95‭%‬‭ ‬من‭ ‬مداخيل‭ ‬العملات‭ ‬الاجنبية‭ ‬صيف‭ ‬2014،‭ ‬تصدرت‭ ‬صناعة‭ ‬السيارات‭ ‬سلم‭ ‬الاولويات‭ ‬بالنسبة‭ ‬للحكومة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تقليص‭ ‬الواردات‭ ‬والزام‭ ‬كل‭ ‬المستوردين‭ ‬بانشاء‭ ‬مصانع‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وبعد‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬قيم‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬محجوب‭ ‬بدة‭ ‬حصيلة‭ ‬المشروع‭ ‬بانها‭ ‬كارثية‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬نقلته‭ ‬صحيفة‭ ‬الوطن‭ ‬مطلع‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬استفاد‭ ‬من‭ ‬مساعدات‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬الدولة،‭ ‬بهدف‭ ‬تقليص‭ ‬فاتورة‭ ‬الاستيراد‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ (…) ‬وحتى‭ ‬التصدير‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬المتوسط‮»‬‭. ‬فقد‭ ‬انخفض‭ ‬مثلا‭ ‬حجم‭ ‬السيارات‭ ‬المستوردة‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬2017‭ ‬بنسبة‭ ‬78‭%‬‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬ارتفع‭ ‬حجم‭ ‬السيارات‭ ‬المفككة‭ ‬لاعادة‭ ‬تجميعها‭ ‬بمصانع‭ ‬جزائرية،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬البلاد‭ ‬تخسر‭ ‬العملة‭ ‬الاجنبية‭ ‬التي‭ ‬ربحتها‭ ‬من‭ ‬وقف‭ ‬استيراد‭ ‬السيارات‭ ‬الكاملة‭.‬

‭- ‬ارتفاع‭ ‬اسعار‭ ‬السيارات‭ -‬

الغريب‭ ‬كما‭ ‬لاحظ‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬ان‭ ‬‮«‬السيارات‭ ‬المجمعة‭ ‬محليا‭ ‬أغلى‭ ‬من‭ ‬المستوردة‭ ‬ومناصب‭ ‬العمل‭ ‬تراجعت‭ (…) ‬زيادة‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬اي‭ ‬مداخيل‭ ‬اضافية‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الضرائب‮»‬‭ ‬لذلك‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬توقيف‭ ‬هذا‭ ‬الاستيراد‭ ‬المقنع‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬فان‭ ‬سيارة‭ ‬‮«‬سيمبول‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تنتجها‭ ‬رينو‭ ‬اغلى‭ ‬بمئة‭ ‬الف‭ ‬دينار‭ (‬800‭ ‬يورو‭) ‬من‭ ‬نظيرتها‭ ‬المستوردة‭ ‬من‭ ‬رومانيا‭ ‬‮«‬داسيا‭ ‬لوغان‮»‬‭. ‬وسيارة‭ ‬‮«‬اي10‮»‬‭ ‬المجمعة‭ ‬محليا‭ ‬اغلى‭ ‬بالفي‭ ‬يورو‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المسوقة‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭.‬

و»السيارات‭ ‬الجديدة‭ ‬غالية‭ ‬لأن‭ ‬العرض‭ ‬قليل‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اوضح‭ ‬اسعد‭ ‬ربراب‭ ‬ريس‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬سيفيتال‮»‬‭ ‬اكبر‭ ‬مجموعة‭ ‬اقتصادية‭ ‬خاصة‭ ‬بالجزائر‭. ‬وكان‭ ‬يستورد‭ ‬سيارات‭ ‬‮«‬هيونداي‮»‬‭ ‬لكنه‭ ‬ليس‭ ‬شريكا‭ ‬للعلامة‭ ‬في‭ ‬مصنع‭ ‬التجميع‭ ‬الذي‭ ‬افتتح‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬بتيارت‭ (‬غرب‭).‬

وبعد‭ ‬ان‭ ‬بلغ‭ ‬حجم‭ ‬السيارات‭ ‬المستوردة‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬في‭ ‬2012‭ (‬605‭ ‬الاف‭ ‬سيارة‭ ‬قيمتها‭ ‬سبعة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭) ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬التراجع‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬بلغ‭ ‬98‭ ‬الف‭ ‬سيارة‭ ‬في‭ ‬2016،‭ ‬باقل‭ ‬من‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬بعد‭ ‬فرض‭ ‬رخص‭ ‬الاستيراد‭ ‬وتحديد‭ ‬عدد‭ ‬السيارات‭ ‬المستوردة‭.‬

ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬الانتاج‭ ‬المحلي‭ ‬من‭ ‬تعويض‭ ‬الاستيراد‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬ندرة‭ ‬السيارات‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬يبلغ‭ ‬فيه‭ ‬الطلب‭ ‬السنوي‭ ‬400‭ ‬الف‭ ‬سيارة‭ ‬بحسب‭ ‬المستشار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬محمد‭ ‬يدادن‭ ‬الذي‭ ‬اعتبر‭ ‬ان‭ ‬‮«‬اسعار‭ ‬السيارات‭ ‬ارتفعت‭ ‬بمعدل‭ ‬40%‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬2014‭ ‬و2017‮»‬‭.‬

وسبب‭ ‬فشل‭ ‬صناعة‭ ‬السيارات‭ ‬بالجزائر‭ ‬بحسب‭ ‬المراقبين‭ ‬هو‭ ‬نظام‭ ‬استيراد‭ ‬سيارات‭ ‬مفككة‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬قطع‭ ‬الغيار‭ ‬ثم‭ ‬اعادة‭ ‬تجميعها‭ ‬بالجزائر‭ ‬اي‭ ‬‮«‬أس‭ ‬كاي‭ ‬دي‮»‬‭ (‬سومي‭ ‬نوك‭ ‬داون‭) ‬اي‭ ‬المنتج‭ ‬المفكك‭ ‬والمكون‭ ‬من‭ ‬مجموعات‭ ‬فرعية‭.‬

‮«‬فالسيارة‭ ‬تصل‭ ‬نصف‭ ‬مكتملة‭ ‬او‭ ‬مكتملة‭ ‬ولا‭ ‬شئ‭ ‬يمكن‭ ‬تجميعه‮»‬‭ ‬كما‭ ‬اوضح‭ ‬محمد‭ ‬بايري‭ ‬لصحيفة‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭.‬

وبايري‭ ‬هو‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬ايفال‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تستورد‭ ‬علامة‭ ‬‮«‬ايفيكو‮»‬‭ ‬الايطالية‭. ‬وقد‭ ‬وعد‭ ‬بان‭ ‬يقوم‭ ‬مصنعه‭ ‬المرتقب‭ ‬افتتاحه‭ ‬قريبا،‭ ‬بتجميع‭ ‬السيارات‭ ‬وفق‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬سي‭ ‬كاي‭ ‬دي‮»‬‭ ‬اي‭ ‬ان‭ ‬تأتي‭ ‬السيارة‭ ‬مفككة‭ ‬كليا‭ ‬ليتم‭ ‬تجميع‭ ‬قطعها‭.‬

وانتشرت‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬صور‭ ‬لمصنع‭ ‬هيونداي‭ ‬تظهر‭ ‬ان‭ ‬السيارات‭ ‬تصل‭ ‬مكتملة‭ ‬ولا‭ ‬تنقصها‭ ‬سوى‭ ‬العجلات‭.‬

لكن‭ ‬لجنة‭ ‬تحقيق‭ ‬ارسلتها‭ ‬الحكومة‭ ‬اعلنت‭ ‬انها‭ ‬لم‭ ‬تسجل‭ ‬اي‭ ‬مخالفة‭ ‬في‭ ‬المصنع،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬بعض‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬تشير‭ ‬الى‭ ‬الروابط‭ ‬بين‭ ‬صاحب‭ ‬المصنع‭ ‬محي‭ ‬الدين‭ ‬طحكوت‭ ‬ووزير‭ ‬الصناعة‭ ‬السابق‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬بوشوارب‭ ‬الذي‭ ‬يتعرض‭ ‬لانتقادات‭ ‬من‭ ‬خليفته‭.‬

كما‭ ‬انتقد‭ ‬المراقبون‭ ‬‮«‬نسبة‭ ‬الاندماج‮»‬‭ ‬الضعيف،‭ ‬اي‭ ‬القطع‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬ينتجها‭ ‬المصنع‭ ‬محليا‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تتعدى‭ ‬15%‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬يفرضه‭ ‬القانون‭.‬

واعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬انه‭ ‬بالموازاة‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬تقديم‭ ‬الرخص‭ ‬لمصانع‭ ‬تجميع‭ ‬السيارات‭ ‬ستعد‭ ‬دفتر‭ ‬شروط‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬‮«‬خلق‭ ‬سوق‭ ‬حقيقية‭ ‬للمناولة‮»‬‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬قطعا‭ ‬مصنعة‭ ‬بالجزائر‭ ‬لمصانع‭ ‬السيارات‭.‬

وقال‭ ‬بايري‭ ‬لصحيفة‭ ‬الوطن‭ ‬‮«‬قفزنا‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬مراحل‭. ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬نبدا‭ ‬بتدريب‭ ‬العمال‭ ‬ثم‭ ‬خلق‭ ‬شبكة‭ ‬لشركات‭ ‬المناولة‭ ‬قبل‭ ‬انشاء‭ ‬مصانع‭ ‬تركيب‭ ‬السيارات‮»‬‭.‬