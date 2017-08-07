جدل حول سعر فستان أليسا في آخر حفلاتها

بيروت -الزمان
اثير في الوسط الفني جدل جديد حول فستان ظهرت فيه الفنانة اللبنانية إليسا في فعاليات مهرجان «أعياد بيروت» التي اختتمت بحفل غنائي ضخم حضره حشد من محبيها، غنت فيه النجمة اللبنانية نحو ساعة و45 دقيقة باقة من اجمل أغانيها، بالإضافة لأغاني لكبار النجوم أمثال؛ وردة، فيروز، سلوى القطريبوعبدالحليم حافظ وغيرهم.
إليست تألقت خلال الحفل بفستان قصير براق من دار Balmain ويبلغ ثمن فستان اليسا حواليّ الخمسة آلاف دولار، وأسدلت شعرها البني بشكل مموج أضفى لها مزيد من الجاذبية والأنوثة.
فيما ، تستعد إليسا لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 19 أغسطس المقبل في الساحل الشمالي.
يُذكر أن إليسا طرحت مرخراً كليب أغنية «عكس ايللي شايفنها»، والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان وليد سعد.، والكليب من إخراج إنجي جمال، حيث جسدت الفنانة في أحداث الكليب، دور ممثلة وراقصة لبنانية شهيرة تُدعى دانى بسترس، وهى فنانةانتحرت بإطلاق النار على نفسها حزنا على وفاة ابنها، وذلك فى آواخر التسعينيات.