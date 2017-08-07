جدل حول سعر فستان أليسا في آخر حفلاتها

بيروت‭ -‬الزمان‮ ‬

اثير‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬الفني‭ ‬جدل‭ ‬جديد‭ ‬حول‭ ‬فستان‭ ‬ظهرت‭ ‬فيه‮ ‬‭ ‬‎الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬إليسا‮ ‬‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬مهرجان‭ ‬‮«‬أعياد‭ ‬بيروت‮» ‬‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬بحفل‭ ‬غنائي‭ ‬ضخم‭ ‬حضره‭ ‬حشد‭ ‬من‭ ‬محبيها،‭ ‬غنت‭ ‬فيه‭ ‬النجمة‮ ‬‭ ‬اللبنانية‭ ‬نحو‭ ‬ساعة‭ ‬و45‭ ‬دقيقة‭ ‬باقة‭ ‬من‭ ‬اجمل‭ ‬أغانيها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لأغاني‭ ‬لكبار‭ ‬النجوم‭ ‬أمثال؛‭ ‬وردة،‭ ‬فيروز،‭ ‬سلوى‭ ‬القطريبوعبدالحليم‭ ‬حافظ‭ ‬وغيرهم‭.‬

‎إليست‭ ‬تألقت‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬بفستان‭ ‬قصير‭ ‬براق‭ ‬من‭ ‬دار‭ ‬Balmain‭ ‬ويبلغ‭ ‬ثمن‭ ‬فستان‭ ‬اليسا‭ ‬حواليّ‭ ‬الخمسة‭ ‬آلاف‭ ‬دولار،‭ ‬وأسدلت‭ ‬شعرها‭ ‬البني‭ ‬بشكل‭ ‬مموج‭ ‬أضفى‭ ‬لها‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الجاذبية‭ ‬والأنوثة‭.‬

‎فيما‭ ‬،‭ ‬تستعد‭ ‬إليسا‭ ‬لإحياء‭ ‬حفل‭ ‬غنائي‭ ‬ضخم‭ ‬يوم‭ ‬19‭ ‬أغسطس‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الساحل‭ ‬الشمالي‭.‬

‎يُذكر‭ ‬أن‭ ‬إليسا‭ ‬طرحت‭ ‬مرخراً‭ ‬كليب‭ ‬أغنية‭ ‬‮«‬عكس‭ ‬ايللي‭ ‬شايفنها‮»‬،‭ ‬والأغنية‭ ‬من‭ ‬كلمات‭ ‬أمير‭ ‬طعيمة‭ ‬وألحان‭ ‬وليد‭ ‬سعد‭.‬،‭ ‬والكليب‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬إنجي‭ ‬جمال،‭ ‬حيث‭ ‬جسدت‭ ‬الفنانة‭ ‬في‭ ‬أحداث‭ ‬الكليب،‭ ‬دور‭ ‬ممثلة‭ ‬وراقصة‭ ‬لبنانية‭ ‬شهيرة‭ ‬تُدعى‭ ‬دانى‭ ‬بسترس،‭ ‬وهى‭ ‬فنانةانتحرت‭ ‬بإطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬نفسها‭ ‬حزنا‭ ‬على‭ ‬وفاة‭ ‬ابنها،‭ ‬وذلك‭ ‬فى‭ ‬آواخر‭ ‬التسعينيات‭.‬