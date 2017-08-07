وفيات وأضرار بالملايين في موجة حر تضرب أوروبا

روما‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ادت‭ ‬موجة‭ ‬من‭ ‬الحر‭ ‬الشديد‭ ‬تضرب‭ ‬جنوب‭ ‬اوروبا‭ ‬السبت‭ ‬الى‭ ‬مصرع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاشخاص‭ ‬وتسببت‭ ‬باضرار‭ ‬بملايين‭ ‬اليورو‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الزراعة،‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يرى‭ ‬العلماء‭ ‬انه‭ ‬مثال‭ ‬اول‭ ‬لانعكاسات‭ ‬الاحترار‭ ‬المناخي‭ ‬على‭ ‬القارة‭ ‬في‭ ‬العقود‭ ‬المقبلة‭.‬

وادت‭ ‬موجة‭ ‬الحر‭ ‬الى‭ ‬وفاة‭ ‬خمسة‭ ‬اشخاص‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬في‭ ‬ايطاليا‭ ‬ورومانيا‭ ‬منذ‭ ‬ان‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬القارة‭ ‬الاوروبية‭ ‬مطلع‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭.‬‭ ‬وسجل‭ ‬ارتفاع‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة،‭ ‬كان‭ ‬استثنائيا‭ ‬وغير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬بحض‭ ‬الاحيان‭ ‬في‭ ‬البرتغال‭ ‬وجنوب‭ ‬فرنسا‭ ‬وايطاليا‭ ‬والمجر‭ ‬والبلقان‭. ‬وتجاوزت‭ ‬الحرارة‭ ‬الاربعين‭ ‬درجة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق،‭ ‬ما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬تفاقم‭ ‬الجفاف‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬تلك‭ ‬المناطق‭ ‬اصلا‭ ‬وشكل‭ ‬تتمة‭ ‬لموجة‭ ‬الحر‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬وتسببت‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬حرائق‭ ‬الغابات‭ ‬اسفر‭ ‬احدها‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬ستين‭ ‬قتيلا‭ ‬في‭ ‬البرتغال‭.‬

واندلع‭ ‬حريق‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البرتغال‭ ‬ايضا‭ ‬السبت‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬اخلاء‭ ‬مركز‭ ‬للالعاب‭ ‬المائية‭ ‬واغلاق‭ ‬طريق‭ ‬سريع‭. ‬ويعمل‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬سبعين‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الاطفاء‭ ‬و21‭ ‬آلية‭ ‬على‭ ‬اخماد‭ ‬هذا‭ ‬الحريق‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬55‭ ‬كيلومترا‭ ‬عن‭ ‬مدينة‭ ‬بورتو‭. ‬في‭ ‬ايطاليا‭ ‬حيث‭ ‬توفي‭ ‬ثلاثة‭ ‬اشخاص‭ ‬بسبب‭ ‬الحر،‭ ‬ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬الذين‭ ‬نقلوا‭ ‬إلى‭ ‬أقسام‭ ‬الطوارئ‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬بنسبة‭ ‬15‭ ‬الى‭ ‬20‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬الايام‭ ‬الاخيرة‭. ‬واطلق‭ ‬الايطاليون‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الموجة‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬الشيطان‮»‬‭.‬

وآخر‭ ‬هؤلاء‭ ‬الضحايا‭ ‬سيدة‭ ‬لقيت‭ ‬حتفها‭ ‬بعدما‭ ‬جرف‭ ‬سيل‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬والوحل‭ ‬سيارتها‭ ‬نتيجة‭ ‬عواصف‭ ‬نجمت‭ ‬عن‭ ‬الحر‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬التزلج‭ ‬كورتينا‭ ‬دامبيتسو‭ ‬في‭ ‬جبال‭ ‬دولوميتي‭ ‬بشمال‭ ‬شرق‭ ‬ايطاليا‭.‬

وجاء‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬على‭ ‬مصرع‭ ‬مسنين‭ ‬هما‭ ‬سيدة‭ ‬في‭ ‬التاسعة‭ ‬والسبعين‭ ‬ورجل‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬والثمانين،‭ ‬حاصرتهما‭ ‬حرائق‭ ‬غابات‭ ‬في‭ ‬منطقتي‭ ‬ابروتزو‭ (‬وسط‭) ‬وبالقرب‭ ‬من‭ ‬ماتيرا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬ايطاليا‭. ‬في‭ ‬اسبانيا،‭ ‬اعلنت‭ ‬شبكة‭ ‬التلفزيون‭ ‬الحكومية‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬وفاة‭ ‬رجل‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬51‭ ‬عاما‭ ‬بسبب‭ ‬الحر‭ ‬في‭ ‬احد‭ ‬شوارع‭ ‬بالما‭ ‬بجزيرة‭ ‬مايوركا‭. ‬ورفعت‭ ‬درجة‭ ‬التأهب‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬اقليما‭ ‬اسبانيا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تصل‭ ‬فيها‭ ‬الحرارة‭ ‬الى‭ ‬42‭ ‬درجة‭.‬

وفي‭ ‬رومانيا،‭ ‬سجلت‭ ‬وفاة‭ ‬شخصين‭ ‬لاسباب‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالاحوال‭ ‬الجوية‭ ‬احدهما‭ ‬مزارع‭ ‬انهار‭ ‬بعدما‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬حقله‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭.‬

‭- ‬انتاج‭ ‬الزيتون‭ ‬والنبيذ‭ ‬تضرر‭ -‬

في‭ ‬ايطاليا،‭ ‬ادى‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدل‭ ‬الرطوبة‭ ‬وعوامل‭ ‬اخرى‭ ‬الى‭ ‬الاحساس‭ ‬بدرجات‭ ‬الحرارة‭ ‬اعلى‭ ‬مما‭ ‬هي‭ ‬عليه‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬نابولي‭ ‬حيث‭ ‬قدرت‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬التي‭ ‬يشعر‭ ‬بها‭ ‬جسم‭ ‬الانسان‭ ‬بـ55‭ ‬درجة‭.‬

ويفترض‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬انتاج‭ ‬النبيذ‭ ‬والزيتون‭ ‬اقل‭ ‬بنسبة‭ ‬15‭ ‬و30‭ ‬بالمئة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬هذا‭ ‬الخريف‭.‬

في‭ ‬روما،‭ ‬تفرض‭ ‬على‭ ‬السياح‭ ‬غرامات‭ ‬اذا‭ ‬حاولوا‭ ‬السباحة‭ ‬في‭ ‬البرك‭ ‬العديدة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭.‬

لكن‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬ان‭ ‬موجة‭ ‬الحر‭ ‬تمنع‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬برحلاتهم‭.‬

واصطف‭ ‬هؤلاء‭ ‬السبت‭ ‬امام‭ ‬متحف‭ ‬في‭ ‬فلورنسا‭ ‬اضطر‭ ‬لاغلاق‭ ‬ابوابه‭ ‬الجمعة‭ ‬بسبب‭ ‬عطل‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬التكييف‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬الإمداد‭ ‬من‭ ‬نهر‭ ‬ارنو‭ ‬الذي‭ ‬جف‭. ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬سجلت‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬قياسية‭ ‬جديدة‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬مونبيلييه‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬فيغاري‭ ‬وكورسيكا‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬الحرارة‭ ‬42,7‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬حسب‭ ‬الارصاد‭ ‬الجوية‭ ‬الفرنسية‭.‬

ودعت‭ ‬السلطات‭ ‬الصحية‭ ‬الفرنسية‭ ‬السكان‭ ‬الى‭ ‬الحذر‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬الوضع‭ ‬اخطر‭ ‬على‭ ‬المرضى‭ ‬والمسنين‭.‬

وما‭ ‬زالت‭ ‬البلاد‭ ‬تتذكر‭ ‬المأساة‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬في‭ ‬موجة‭ ‬الحر‭ ‬في‭ ‬2003‭ ‬حيث‭ ‬توفي‭ ‬15‭ ‬الف‭ ‬مسن،‭ ‬حسب‭ ‬التقديرات،‭ ‬بعضهم‭ ‬تركوا‭ ‬وحدهم‭ ‬فيما‭ ‬ذهبت‭ ‬عائلاتهم‭ ‬لقضاء‭ ‬عطلة‭.‬

‭- ‬152‭ ‬الف‭ ‬وفاة‭ ‬بسبب‭ ‬الحر؟‭ -‬

حذر‭ ‬العلماء‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬موجات‭ ‬الحر‭ ‬والفيضانات‭ ‬والعواصف‭ ‬والظواهر‭ ‬المناخية‭ ‬القصوى‭ ‬الاخرى‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تودي‭ ‬بحياة‭ ‬152‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬سنويا‭ ‬في‭ ‬اوروبا‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬القرن‭ ‬الحالي‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاثة‭ ‬الاف‭ ‬حاليا‭ ‬اذا‭ ‬لم‭ ‬يتراجع‭ ‬الاحترار‭ ‬المناخي‭.‬

وقالت‭ ‬دراسة‭ ‬اعدها‭ ‬باحثون‭ ‬اوروبيون‭ ‬ونشرت‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬لانسيت‭ ‬بلانيتيري‭ ‬هيلث‮»‬‭ ‬ان‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ثلاثة‭ ‬اوروبيين‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يتعرضوا‭ ‬سنويا‭ ‬لكوارث‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2100‭ ‬مقابل‭ ‬5‭ ‬بالمئة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬بين‭ ‬1981‭ ‬و2010‭.‬

واكد‭ ‬الباحثون‭ ‬‮«‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬احتواء‭ ‬الاحترار‭ ‬المناخي‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬تتخذ‭ ‬اجراءات‭ ‬التكيف‭ ‬المناسبة،‭ ‬قد‭ ‬يتعرض‭ ‬نحو‭ ‬350‭ ‬مليون‭ ‬اوروبي‭ ‬سنويا‭ ‬لظواهر‭ ‬مناخية‭ ‬قصوى‭ ‬وخطرة‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬القرن‮»‬‭ ‬الراهن‭. ‬واشاروا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬99‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬محصلةالوفيات‭ ‬ستسجل‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬اوروبا‭ ‬الاكثرتأثرا‭ ‬بموجات‭ ‬الحر‭.‬

ويؤكد‭ ‬فريديريك‭ ‬ناتان‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الارصاد‭ ‬الجوية‭ ‬الفرنسي‭ ‬ان‭ ‬موجات‭ ‬الحر‭ ‬هذه‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬حرارة‭ ‬المناخ‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬اذا‭ ‬نظرنا‭ ‬الى‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬القياسية‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬سنجد‭ ‬ان‭ ‬معظمها‭ ‬سجل‭ ‬لحرارة‭ ‬مرتفعة‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الدرجات‭ ‬القياسية‭ ‬للبرد‭ ‬تصبح‭ ‬نادرة‮»‬‭.‬