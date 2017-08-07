نساء على رأس الشركات الكبرى هدف لهجمات المستثمرين

المساواة‭ ‬على‭ ‬المحك‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة

نيويورك‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬سلطت‭ ‬إقالة‭ ‬امرأتين‭ ‬مؤخرا‭ ‬من‭ ‬رئاسة‭ ‬شركتين‭ ‬أميركيتين‭ ‬كبريين‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الضغوط‭ ‬التي‭ ‬يمارسها‭ ‬متمولون‭ ‬على‭ ‬النساء‭ ‬النادرات‭ ‬اللواتي‭ ‬يتولين‭ ‬إدارة‭ ‬شركات‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات،‭ ‬مسددين‭ ‬ضربة‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تساوي‭ ‬الفرص‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركات‭. ‬إيلن‭ ‬كولمان‭ ‬وميغ‭ ‬ويتمان‭ ‬وماري‭ ‬بارا‭ ‬وإيندرا‭ ‬نويي‭ ‬وماريسا‭ ‬ماير‭ ‬وأورسولا‭ ‬بورنز‭ (‬أول‭ ‬امرأة‭ ‬سوداء‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬كبرى‭) ‬وأيرين‭ ‬روزنفلد‭ ‬وشيري‭ ‬ماكوي‭… ‬نساء‭ ‬القاسم‭ ‬المشترك‭ ‬بينهن‭ ‬أنهن‭ ‬يترأسن‭ ‬أو‭ ‬ترأسن‭ ‬شركات‭ ‬كبرى‭ ‬مدرجة‭ ‬في‭ ‬البورصة،‭ ‬هي‭ ‬دوبون‭ ‬وهيوليت‭ ‬باكارد‭ ‬وجنرال‭ ‬موتورزوبيبسي‭ ‬وياهو‭! ‬وزيروكس‭ ‬ومونديليز‭ ‬وإيفون‭ ‬بروداكتس‭. ‬وهؤلاء‭ ‬النساء‭ ‬تعرضن‭ ‬أو‭ ‬يتعرضن‭ ‬لحملة‭ ‬شنها‭ ‬متمولون‭ ‬اميركيون‭ ‬يتمتعون‭ ‬بنفوذ‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬وول‭ ‬ستريت،‭ ‬وقد‭ ‬نجحوا‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬إلى‭ ‬إبعاد‭ ‬كولمان‭ ‬وبورنز‭ ‬وروزنفلد‭ ‬وماكوي‭. ‬أما‭ ‬الاخريات،‭ ‬فاضطررن‭ ‬إلى‭ ‬الرضوخ‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بمناصبهن،‭ ‬فقبلت‭ ‬ميغ‭ ‬ويتمان‭ ‬بتقسيم‭ ‬هيوليت‭ ‬باكارد‭ ‬إلى‭ ‬شركتين،فيما‭ ‬قبلت‭ ‬ماري‭ ‬بارا‭ ‬في‭ ‬جنرال‭ ‬موتورز‭ ‬دفع‭ ‬حصص‭ ‬طائلة‭ ‬إلى‭ ‬المساهمين‭.‬فهل‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الشركات‭ ‬اقل‭ ‬جدارة‭ ‬من‭ ‬الرجال،‭ ‬أو‭ ‬أنهن‭ ‬يعتبرن‭ ‬بكل‭ ‬بساطة‭ ‬أهدافا‭ ‬سهلة‭ ‬للمستثمرين‭ ‬الذين‭ ‬يسعون‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬عائدات‭ ‬ضخمة‭ ‬على‭ ‬استثماراتهم‭ ‬ويريدون‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لهم‭ ‬كلمة‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬الشركات‭ ‬وإدارتها؟‭ ‬تلك‭ ‬أسئلة‭ ‬تطرح‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يواجه‭ ‬سيليكون‭ ‬فاليانتقادات‭ ‬لقلة‭ ‬تمثيل‭ ‬النساء‭ ‬واتهامات‭ ‬بالتمييز‭ ‬ضدهن‭.‬

وتشير‭ ‬الأرقام‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬يتولين‭ ‬رئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬27‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬500‭ ‬شركة‭ ‬يشملها‭ ‬مؤشر‭ ‬ستاندارد‭ ‬أند‭ ‬بورز‭ ‬500‭ ‬لسوق‭ ‬الأسهم‭ ‬الأميركية،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يتعدى‭ ‬نسبة‭ ‬5,4‭ ‬بالمئة‭.‬

‭- ‬تمييز‭ ‬ضد‭ ‬النساء‭ -‬

أوضحت‭ ‬الباحثة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬أريزونا‭ (‬جنوب‭ ‬غرب‭) ‬كريستين‭ ‬شروبشير‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬بين‭ ‬كل‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬درسناها‭ (…) ‬الجنس‭ ‬هو‭ ‬عنصر‭ ‬ذو‭ ‬أهمية‭ ‬ومغزى‭ ‬كبيرين‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬درست‭ ‬الطلبات‭ ‬التي‭ ‬تلقتها‭ ‬إدارات‭ ‬شركات‭ ‬أميركية‭ ‬بين‭ ‬2003‭ ‬و2013‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬المعروفين‭ ‬بـ»الناشطين»أي‭ ‬أنهم‭ ‬يدخلون‭ ‬إلى‭ ‬رأسمال‭ ‬الشركات‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬قرارات‭ ‬إداراتها‭.‬

وتابعت‭ ‬‮«‬اجرينا‭ ‬مقارنة‭ ‬بين‭ ‬شركتين‭ ‬مماثلتين‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الحجم‭ ‬وإلاداء‭ ‬المالي،‭ ‬ولاحظنا‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬عينت‭ ‬امرأة‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارتها‭ ‬تعرضت‭ ‬لهجوم‭ ‬غير‭ ‬متناسب‭ ‬بعد‭ ‬التعيين‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬المتمولين‭ ‬يعتبرون‭ ‬النساء‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الشركات‭ ‬‮«‬ضعيفات‭ ‬وقليلات‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬أنفسهن‮»‬‭.‬

وصرحت‭ ‬غيلن‭ ‬كولمان‭ ‬مؤخرا‭ ‬لصحيفة‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يعلمنا‭ ‬أن‭ ‬نقاتل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أنفسنا‮»‬‭.‬

وكشفت‭ ‬دراسة‭ ‬أجراها‭ ‬مكتب‭ ‬‮«‬برايس‭ ‬ووترهاوس‭ ‬كوبرز‮»‬‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬أن‭ ‬احتمال‭ ‬تسريح‭ ‬النساء‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الشركات‭ ‬بعد‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬تولي‭ ‬مهامهن‭ ‬يبلغ‭ ‬38%‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬27%‭ ‬فقط‭ ‬للرجال‭.‬

وفي‭ ‬معظم‭ ‬الحالات‭ ‬يكون‭ ‬إداء‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تديرها‭ ‬نساء‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬متوسط‭ ‬الإداء‭ ‬الإجمالي‭ ‬للقطاع‭. ‬فقد‭ ‬سجلت‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تديرها‭ ‬نساء‭ ‬عائدات‭ ‬على‭ ‬الاستثمارات‭ ‬السنوية‭ ‬بنسبة‭ ‬25%‭ ‬منذ‭ ‬2009‭ ‬مقابل‭ ‬11%‭ ‬فقط‭ ‬لشركات‭ ‬مؤشر‭ ‬مورغان‭ ‬ستانلي‭ ‬العالمي‭ ‬للبورصة،‭ ‬وفق‭ ‬دراسة‭ ‬أجراها‭ ‬مصرف»نورديا‭ ‬بنك‭ ‬إيه‭ ‬بي‮»‬‭ ‬الاسكندينافي‭ ‬واستعرضت‭ ‬أرقام‭ ‬11‭ ‬ألف‭ ‬شركة‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬دولة‭ ‬متطورة‭.‬

وقال‭ ‬المتمول‭ ‬الأميركي‭ ‬نيلسون‭ ‬بلتز‭ ‬لاحقا‭ ‬عن‭ ‬أيرين‭ ‬روزنفلد‭ ‬التي‭ ‬تولت‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬مونديليز‭ ‬التي‭ ‬تصنع‭ ‬بسكويت‭ ‬‮«‬لو‮»‬‭ ‬وشوكولا‭ ‬‮«‬كوت‭ ‬دور‮»‬‭ ‬إن‭ ‬‮«‬إدارتها‭ ‬كانت‭ ‬مفيدة‭ ‬لجميع‭ ‬المساهمين‭ ‬في‭ ‬الشركة‮»‬‭.‬

‭- ‬‮«‬كلام‭ ‬ممجوح‮»‬‭ -‬

وواجه‭ ‬بلتز‭ ‬انتقادات‭ ‬لشنه‭ ‬حملات‭ ‬ضد‭ ‬إندرا‭ ‬نويي‭ ‬وإيلن‭ ‬كولمان‭ ‬وأيرين‭ ‬روزنفلد،‭ ‬بعدما‭ ‬دخل‭ ‬إلى‭ ‬رأسمال‭ ‬شركاتهن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صندوقه‭ ‬الاستثماري‭ ‬‮«‬تريان‭ ‬بارتنرز‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬متحدثة‭ ‬باسم‭ ‬صندوق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬التلميح‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تريان‭ ‬يستهدف‭ ‬النساء‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬مجالس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركات‭ ‬هو‭ ‬كلام‭ ‬ممجوج‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تريان‭ ‬شركة‭ ‬مستثمرة‭ ‬لا‭ ‬يهمها‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء،‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬شركات‭ ‬مدرجة‭ ‬في‭ ‬البورصة‭ ‬ذات‭ ‬نوعية‭ ‬عالية‭ ‬وسيئة‭ ‬الإداء‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الصندوق‭ ‬الاستثماري‭ ‬‮«‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬التنوع‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭.‬

ومن‭ ‬أصل‭ ‬28‭ ‬عملية‭ ‬استثمار‭ ‬اطلقها‭ ‬صندوق‭ ‬‮«‬تريان‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬إنشائه‭ ‬عام‭ ‬2005،‭ ‬استهدفت‭ ‬ثلاث‭ ‬فقط‭ ‬شركات‭ ‬تديرها‭ ‬نساء،‭ ‬أي‭ ‬10,7%،‭ ‬فيما‭ ‬وجهت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬89%‭ ‬الى‭ ‬شركات‭ ‬يرئسها‭ ‬رجال،‭ ‬بينهم‭ ‬جيف‭ ‬إيملت‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جنرال‭ ‬إلكتريك‭ ‬الذي‭ ‬استقال‭ ‬من‭ ‬مهامه‭ ‬مؤخرا‭.‬

وقال‭ ‬دان‭ ‬زاكي‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬‮«‬سلون‭ ‬أند‭ ‬كومباني‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬استشارات‭ ‬للشركات‭ ‬‮«‬ثمة‭ ‬إحساس‭ ‬فعلي‭ ‬لدى‭ ‬بعض‭ ‬الاشخاص‭ ‬بانه‭ ‬يتم‭ ‬استهداف‭ ‬النساء‭ ‬على‭ ‬راس‭ ‬مجالس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركات‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬متناسب‮»‬،‭ ‬محذرا‭ ‬المستثمرين‭ ‬بأن‭ ‬تصنيفهم‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬المعادين‭ ‬للنساء‮»‬‭ ‬قد‭ ‬يضعهم‭ ‬بمواجهة‭ ‬الإعلام‭ ‬كماالمستثمرين‭ ‬الآخرين‭.‬

وكان‭ ‬الملياردير‭ ‬دانيال‭ ‬لوب‭ ‬فرض‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬عبر‭ ‬صندوقه‭ ‬‮«‬ثيرد‭ ‬بوينت‮»‬‭ ‬ماريسا‭ ‬ماير‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬ياهو‭!‬‮»‬‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬تواجه‭ ‬صعوبات،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬طرد‭ ‬رجلا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭. ‬لكنها‭ ‬بعد‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬تخلت‭ ‬عن‭ ‬مهامها‭ ‬بعدما‭ ‬استهدفتها‭ ‬صناديق‭ ‬استثمارية‭.‬