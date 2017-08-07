 تحريك القوات المدرعة نحو تلعفر وتوزيع محاور المعركة الوشيكة

الموصل – الزمان
تحركت كتائب في القوات المدرعة العراقية باتجاه غرب الموصل ثم اتجهت الى محيط قضاء تلعفر استعدادا لاقتحامها حيث تشكل هذه البلدة الكبيرة اخر معقل مهم لداعش في المنطقة الفاصلة بين العراق وسوريا . وقال مصدر أمني عراقي مسؤول، الأحد، إن القيادة العسكرية العليا أصدرت أوامرها للفرقة المدرعة التاسعة، بالاستعداد الفوري للتوجه نحو قضاء تلعفر (65 كلم غرب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى).
تجدر الإشارة إلى أن قضاء تلعفر، تتبعه ثلاث نواحي وهي: ربيعة وتسكنها عشيرة شمر، وناحية زمار تتكون من 78 قرية، (49 قرية عربية و29 قرية كردية)، والعياضية، يسكنها خليط من التركمان والعرب والأكراد في القرى التابعة لها، حيث تتواجد عشيرة الجرجرية (الكركرية) الكردية والعربية المختلطة في قرى الناحية.
وقال الرائد صفوان كاظم العسافي، مسؤول وحدة توزيع الأوامر العسكرية في مقر قيادة القوات العراقية (تابعة لوزارة الدفاع) للأناضول، إن “الفرقة المدرعة التاسعة، قوة قتالية مهمة، أثبتت فاعليتها خلال تحرير الموصل من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، واكتسبت الكثير من الخبرات القتالية لاسيما في مجال حرب الشوارع. وأضاف، “هذا الأمر دفع بالقيادة العسكرية العليا إلى إصدار توجيهات إلى قيادة الفرقة بضرورة البدء وبشكل فوري بتسليم مهام مسك الأرض في المناطق التي تتواجد بها في الموصل إلى قوات الشرطة المحلية والاتحادية والاستعداد للتوجه نحو تلعفر، للمشاركة مع باقي الوحدات المسلحة كل حسب مهمتها ومحورها في تحريره”.
هذا واستطاعت الوحدات العسكرية العراقية المشتركة، من قطع الطرق جميعها التي تربط بين الموصل وتلعفر، وفرض طوق مشدد على التنظيم داخل قضاء تلعفر، إذ أن “البيشمركة” (قوات الإقليم الكردي شمالي العراق)، باتت تسيطر على الحدود الإدارية الشمالية للقضاء، بينما تسيطر قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي على حدوده الإدارية الجنوبية. من جهته، قال العقيد أحمد الجبوري، من قيادة عمليات نينوى (إحدى تشكيلات الجيش) للأناضول، إن “هناك اجتماعات عسكرية مكثفة لتوزيع محاور قتال تلعفر، على القوات التي سوف تشارك بهذه المعركة”.
وتوقع أن “يجري الإعلان عن انطلاق ساعة الصفر لبدء العمليات من قبل القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، خلال الأيام القليلة القادمة بعد تأكيد القيادات جميعا بجهوزية مقاتليها لهذه المهمة”.
يذكر أن الفرقة المدرعة التاسعة، شاركت في تطهير الأحياء والمناطق التي سيطر عليها تنظيم (داعش)، من خلال إجراء التفتيش الدقيق ومتابعة الخلايا النائمة ورفع العبوات الناسفة من الطرق والبيوت المفخخة.
وتعد مشاركة الحشد الشعبي المشكلة الأكبر أمام الحكومة المركزية ببغداد قبل انطلاق معركة تلعفر، لأن إيران تضغط على بغداد لإشراك الحشد في المعركة، في حين يعتبر العرب والتركمان السنة، إلى جانب تركيا، إشراك هذه القوات بمثابة «خط أحمر».
وسبق أن أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في أكثر من مناسبة، بأن الجيش والشرطة العراقية ستتولى مهمة السيطرة على تلعفر، وجاء ذلك بهدف إرضاء الأطراف السنية، وبعد نقاشات طويلة، أعلن العبادي في يوم 29 تموز الماضي، بأن الحشد العشائري والحشد الشعبي سيشاركان في معركة تلعفر.
ولكن على ما يبدو فإن مشاركة الحشد الشعبي في هذه المعركة لن تكون بدون مقابل، فتركيا أعلنت أكثر من مرة أنه في حال دخول الحشد الشعبي إلى تلعفر، فإنها «ستستخدم كافة الوسائل لحماية التركمان هناك».
وتمتد الحدود الفاصلة بين تنظيم داعش والقوات العراقية في تلك المنطقة على مسافة 60 كيلومتر بالطول و40 كيلومتر بالعرض، إضافةً إلى مركز مدينة تلعفر، كما أن ناحيتي العياضية والمحلبية و47 قرية لا تزال تحت سيطرة داعش، بعض تلك القرى والمناطق تقع في أرياف جنوب غربي الموصل، وبعضها الآخرتقع في المرتفعات القريبة من جبل سنجار.
وأفاد الضابط في الاستخبارات العسكرية العراقية، حيدر ولي، في تصريح نقلته شبكة رووداو الكردية، بأن «تنظيم داعش حفر خنادق في الكثير من القرى، واتخذ احتياطاته اللازمة في تلعفر أكثر مما كان عليه في الموصل، لأنه لم يعد أمام التنظيم سوى القتال».
من جهته قال القيادي في الشرطة الفيدرالية، شاكر جودت، إننا «نتدرب حالياً على قتال الشوارع، ولدينا خطة لمنع تفجير المدارس والمباني الحكومية».
القوات التي ستشارك في معركة تلعفر هي: الشرطة الاتحادية، شرطة المغاوير، فوج القتال الليلي، لواء القناصة، الجيش العراقي، جهاز مكافحة الإرهاب، فرق الجهد الهندسي، الحشد العشائري، والحشد الشعبي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي، أحمد الأسدي، لشبكة رووداو الإعلامية، إن «قيادة العمليات المشتركة هي التي تتولى صياغة خطة عملية تحرير تلعفر، وستشارك كافة قوات وألوية ووحدات الحشد الشعبي في المعركة».
وأضاف الأسدي أن «هناك 2000 مسلح من تنظيم داعش في تلعفر متمركزون في مواقع مواجهة للقوات العراقية، ومن المستحيل أن يُقدم أي مسلح منهم على تسليم نفسه».