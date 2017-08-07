 تحريك القوات المدرعة نحو تلعفر وتوزيع محاور المعركة الوشيكة

الموصل‭ – ‬الزمان‮ ‬

تحركت‭ ‬كتائب‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬المدرعة‭ ‬العراقية‭ ‬باتجاه‭ ‬غرب‭ ‬الموصل‭ ‬ثم‭ ‬اتجهت‭ ‬الى‭ ‬محيط‭ ‬قضاء‭ ‬تلعفر‭ ‬استعدادا‭ ‬لاقتحامها‭ ‬حيث‭ ‬تشكل‭ ‬هذه‭ ‬البلدة‭ ‬الكبيرة‭ ‬اخر‭ ‬معقل‭ ‬مهم‭ ‬لداعش‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الفاصلة‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ . ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬عراقي‭ ‬مسؤول،‭ ‬الأحد،‭ ‬إن‭ ‬القيادة‭ ‬العسكرية‭ ‬العليا‭ ‬أصدرت‭ ‬أوامرها‭ ‬للفرقة‭ ‬المدرعة‭ ‬التاسعة،‭ ‬بالاستعداد‭ ‬الفوري‭ ‬للتوجه‭ ‬نحو‭ ‬قضاء‭ ‬تلعفر‭ (‬65‭ ‬كلم‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬مركز‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭).‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قضاء‭ ‬تلعفر،‭ ‬تتبعه‭ ‬ثلاث‭ ‬نواحي‭ ‬وهي‭: ‬ربيعة‭ ‬وتسكنها‭ ‬عشيرة‭ ‬شمر،‭ ‬وناحية‭ ‬زمار‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬78‭ ‬قرية،‭ (‬49‭ ‬قرية‭ ‬عربية‭ ‬و29‭ ‬قرية‭ ‬كردية‭)‬،‭ ‬والعياضية،‭ ‬يسكنها‭ ‬خليط‭ ‬من‭ ‬التركمان‭ ‬والعرب‭ ‬والأكراد‭ ‬في‭ ‬القرى‭ ‬التابعة‭ ‬لها،‭ ‬حيث‭ ‬تتواجد‭ ‬عشيرة‭ ‬الجرجرية‭ (‬الكركرية‭) ‬الكردية‭ ‬والعربية‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬قرى‭ ‬الناحية‭.‬

وقال‭ ‬الرائد‭ ‬صفوان‭ ‬كاظم‭ ‬العسافي،‭ ‬مسؤول‭ ‬وحدة‭ ‬توزيع‭ ‬الأوامر‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬قيادة‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ (‬تابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الدفاع‭) ‬للأناضول،‭ ‬إن‭ ‬“الفرقة‭ ‬المدرعة‭ ‬التاسعة،‭ ‬قوة‭ ‬قتالية‭ ‬مهمة،‭ ‬أثبتت‭ ‬فاعليتها‭ ‬خلال‭ ‬تحرير‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬سيطرة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الإرهابي،‭ ‬واكتسبت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬القتالية‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حرب‭ ‬الشوارع‭. ‬وأضاف،‭ ‬“هذا‭ ‬الأمر‭ ‬دفع‭ ‬بالقيادة‭ ‬العسكرية‭ ‬العليا‭ ‬إلى‭ ‬إصدار‭ ‬توجيهات‭ ‬إلى‭ ‬قيادة‭ ‬الفرقة‭ ‬بضرورة‭ ‬البدء‭ ‬وبشكل‭ ‬فوري‭ ‬بتسليم‭ ‬مهام‭ ‬مسك‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تتواجد‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬إلى‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬المحلية‭ ‬والاتحادية‭ ‬والاستعداد‭ ‬للتوجه‭ ‬نحو‭ ‬تلعفر،‭ ‬للمشاركة‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬الوحدات‭ ‬المسلحة‭ ‬كل‭ ‬حسب‭ ‬مهمتها‭ ‬ومحورها‭ ‬في‭ ‬تحريره”‭.‬

هذا‭ ‬واستطاعت‭ ‬الوحدات‭ ‬العسكرية‭ ‬العراقية‭ ‬المشتركة،‭ ‬من‭ ‬قطع‭ ‬الطرق‭ ‬جميعها‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬الموصل‭ ‬وتلعفر،‭ ‬وفرض‭ ‬طوق‭ ‬مشدد‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬داخل‭ ‬قضاء‭ ‬تلعفر،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬“البيشمركة”‭ (‬قوات‭ ‬الإقليم‭ ‬الكردي‭ ‬شمالي‭ ‬العراق‭)‬،‭ ‬باتت‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الإدارية‭ ‬الشمالية‭ ‬للقضاء،‭ ‬بينما‭ ‬تسيطر‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬والحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬على‭ ‬حدوده‭ ‬الإدارية‭ ‬الجنوبية‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬العقيد‭ ‬أحمد‭ ‬الجبوري،‭ ‬من‭ ‬قيادة‭ ‬عمليات‭ ‬نينوى‭ (‬إحدى‭ ‬تشكيلات‭ ‬الجيش‭) ‬للأناضول،‭ ‬إن‭ ‬“هناك‭ ‬اجتماعات‭ ‬عسكرية‭ ‬مكثفة‭ ‬لتوزيع‭ ‬محاور‭ ‬قتال‭ ‬تلعفر،‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تشارك‭ ‬بهذه‭ ‬المعركة”‭.‬

وتوقع‭ ‬أن‭ ‬“يجري‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬انطلاق‭ ‬ساعة‭ ‬الصفر‭ ‬لبدء‭ ‬العمليات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي،‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬القادمة‭ ‬بعد‭ ‬تأكيد‭ ‬القيادات‭ ‬جميعا‭ ‬بجهوزية‭ ‬مقاتليها‭ ‬لهذه‭ ‬المهمة”‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الفرقة‭ ‬المدرعة‭ ‬التاسعة،‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬تطهير‭ ‬الأحياء‭ ‬والمناطق‭ ‬التي‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬تنظيم‮ ‬‭ (‬داعش‭)‬،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إجراء‭ ‬التفتيش‭ ‬الدقيق‭ ‬ومتابعة‭ ‬الخلايا‭ ‬النائمة‭ ‬ورفع‭ ‬العبوات‭ ‬الناسفة‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬والبيوت‭ ‬المفخخة‭.‬

وتعد‭ ‬مشاركة‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬المشكلة‭ ‬الأكبر‭ ‬أمام‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية‭ ‬ببغداد‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬معركة‭ ‬تلعفر،‭ ‬لأن‭ ‬إيران‭ ‬تضغط‭ ‬على‭ ‬بغداد‭ ‬لإشراك‭ ‬الحشد‭ ‬في‭ ‬المعركة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يعتبر‭ ‬العرب‭ ‬والتركمان‭ ‬السنة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تركيا،‭ ‬إشراك‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬بمثابة‭ ‬‮«‬خط‭ ‬أحمر‮»‬‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي،‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي،‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مناسبة،‭ ‬بأن‭ ‬الجيش‭ ‬والشرطة‭ ‬العراقية‭ ‬ستتولى‭ ‬مهمة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬تلعفر،‭ ‬وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬بهدف‭ ‬إرضاء‭ ‬الأطراف‭ ‬السنية،‭ ‬وبعد‭ ‬نقاشات‭ ‬طويلة،‭ ‬أعلن‭ ‬العبادي‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬29‭ ‬تموز‭ ‬الماضي،‭ ‬بأن‭ ‬الحشد‭ ‬العشائري‭ ‬والحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬سيشاركان‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬تلعفر‭.‬

ولكن‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬فإن‭ ‬مشاركة‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المعركة‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬بدون‭ ‬مقابل،‭ ‬فتركيا‭ ‬أعلنت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬دخول‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬إلى‭ ‬تلعفر،‭ ‬فإنها‭ ‬‮«‬ستستخدم‭ ‬كافة‭ ‬الوسائل‭ ‬لحماية‭ ‬التركمان‭ ‬هناك‮»‬‭.‬

وتمتد‭ ‬الحدود‭ ‬الفاصلة‭ ‬بين‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬والقوات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬60‭ ‬كيلومتر‭ ‬بالطول‭ ‬و40‭ ‬كيلومتر‭ ‬بالعرض،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬مدينة‭ ‬تلعفر،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬ناحيتي‭ ‬العياضية‭ ‬والمحلبية‭ ‬و47‭ ‬قرية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬داعش،‭ ‬بعض‭ ‬تلك‭ ‬القرى‭ ‬والمناطق‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬أرياف‭ ‬جنوب‭ ‬غربي‭ ‬الموصل،‭ ‬وبعضها‭ ‬الآخرتقع‭ ‬في‭ ‬المرتفعات‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬جبل‭ ‬سنجار‭.‬

وأفاد‭ ‬الضابط‭ ‬في‭ ‬الاستخبارات‭ ‬العسكرية‭ ‬العراقية،‭ ‬حيدر‭ ‬ولي،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬نقلته‭ ‬شبكة‭ ‬رووداو‭ ‬الكردية،‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬حفر‭ ‬خنادق‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬القرى،‭ ‬واتخذ‭ ‬احتياطاته‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬تلعفر‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الموصل،‭ ‬لأنه‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬أمام‭ ‬التنظيم‭ ‬سوى‭ ‬القتال‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬الفيدرالية،‭ ‬شاكر‭ ‬جودت،‭ ‬إننا‭ ‬‮«‬نتدرب‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬قتال‭ ‬الشوارع،‭ ‬ولدينا‭ ‬خطة‭ ‬لمنع‭ ‬تفجير‭ ‬المدارس‭ ‬والمباني‭ ‬الحكومية‮»‬‭.‬

القوات‭ ‬التي‭ ‬ستشارك‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬تلعفر‭ ‬هي‭: ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية،‭ ‬شرطة‭ ‬المغاوير،‭ ‬فوج‭ ‬القتال‭ ‬الليلي،‭ ‬لواء‭ ‬القناصة،‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي،‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬فرق‭ ‬الجهد‭ ‬الهندسي،‭ ‬الحشد‭ ‬العشائري،‭ ‬والحشد‭ ‬الشعبي‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬أحمد‭ ‬الأسدي،‭ ‬لشبكة‭ ‬رووداو‭ ‬الإعلامية،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قيادة‭ ‬العمليات‭ ‬المشتركة‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تتولى‭ ‬صياغة‭ ‬خطة‭ ‬عملية‭ ‬تحرير‭ ‬تلعفر،‭ ‬وستشارك‭ ‬كافة‭ ‬قوات‭ ‬وألوية‭ ‬ووحدات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬المعركة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الأسدي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬2000‭ ‬مسلح‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬تلعفر‭ ‬متمركزون‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬مواجهة‭ ‬للقوات‭ ‬العراقية،‭ ‬ومن‭ ‬المستحيل‭ ‬أن‭ ‬يُقدم‭ ‬أي‭ ‬مسلح‭ ‬منهم‭ ‬على‭ ‬تسليم‭ ‬نفسه‮»‬‭.‬