أشد عقوبات دولية في 20 سنة على كوريا الشمالية

ضغوط أميركية وصينية على بيونغ يانغ لتغيير سياستها التسليحية
مانيلا(أ ف ب) – لندن – الزمان
كثفت الولايات المتحدة والصين الاحد ضغوطهما على كوريا الشمالية للتخلي عن برنامجها للصواريخ البالستية اثر تبني مجلس الامن قرارا يشدد العقوبات ويمكن أن يكلف بيونغ يانغ مليار دولار سنويا.
وغداة تصويت مجلس الامن بالاجماع على حظر جزئي لصادرات بيونغ يانغ بهدف خفض عائداتها بالعملات الاجنبية بنسبة الثلث، التقى كبار الدبلوماسيين من الدول الرئيسية المعنية في مانيلا. ورحب وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون بالتصويت غير ان مسؤولين حذروا من أن واشنطن قد تقوم بمراقبة — أكبر شركاء كوريا الشمالية التجاريين — لضمان تطبيق العقوبات.
والتقى وزير خارجية الصين وانغ يي نظيره الكوري الشمالي ري هونغ-يو قبيل اجتماع امني اقليمي تستضيفه رابطة دول شمال شرق آسيا (اسيان) التي تضم 10 دول في مانيلا. وحض الوزير الصيني كوريا الشمالية على وقف تجاربها النووية والبالستية. وقال وانغ للصحافيين بعد محادثات مع ري بحسب مترجم إن «ذلك سيساعد جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية على اتخاذ القرار الصائب والذكي»، وذلك في اشارة إلى العقوبات الجديدة. وتجنب وزير الخارجية الكوري الشمالي حتى الان وسائل الاعلام في مانيلا. وفي افتتاحية شديدة اللهجة قبل تبني العقوبات الاخيرة، حذرت صحيفة رودونغ سينمون الناطقة باسم الحزب الحاكم في بيونغ يانغ من عدوان أميركي. وكتبت «في اليوم الذي تجرؤ فيه الولايات المتحدة على إغاظة أمتنا بعصا نووية وعقوبات، يتم قصف الاراضي الاميركية في بحر لا يوصف من النار»
قالت كوريا الشمالية بأن العقوبات الجديدة التي اقترحتها واشنطن ستقود إلى «بحر من النار لا يمكن تخيله» وسيبتلع الولايات المتحدة نفسها.
وشددت صحيفة الحزب الحاكم في كوريا الشمالية، رودونغ سينمون، على القول أن الولايات المتحدة لم تبتعد عن «سياستها العدوانية ضد بيونغيانغ، والخيار الوحيد أمام الولايات المتحدة هو التدمير الذاتي». وكان مجلس الأمن الدولي حزمة عقوبات جديدة، وصفت بأنها الأكثر تشددا، على كوريا الشمالية بسبب برنامجها الصاروخي.
ويحظر قرار المجلس، الذي أقر بالإجماع، الصادرات القادمة من كوريا الشمالية ويفرض قيودا على الاستثمار في داخلها.
وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هالي، «إنها أشد مجموعة من العقوبات تفرض على بلد ما خلال العقود الثلاثة الأخيرة». واختبرت بيونغيانغ إطلاق صاروخين بالستيين عابرين للقارات خلال شهر يوليو/تموز الماضي، وزعمت أنها قادرة على توجيه ضربة لأي منطقة داخل الولايات المتحدة. على أن الخبراء يشككون في قدرة صواريخ بيونغيانغ على ضرب أهدافها بدقة.
وأثارت التجربتان إدانات دولية واسعة، لاسيما من جانب الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، ودفعت مجلس الأمن إلى اصدار عقوباته الجديدة.
ويحضر وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، اجتماعات المنتدى الاقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الفلبينية مانيلا، الذي يشارك فيه وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ-هو .
ومن المتوقع أن يكون البرنامج النووي الكوري الشمالي القضية الأساسية في المنتدى، ولكن ليس ثمة أية خطط لعقد لقاءات ثنائية مع المسؤول الكوري الشمالي، بحسب مسؤولين أمريكيين.
وقال تيلرسون، اثناء محادثات مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي كانغ كيونغ-وا، إن العقوبات الجديدة كانت «محصلة جيدة».
وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة يقول فيها إن العقوبات ستكلف كوريا الشمالية أكثر من مليار دولار.
وتعد صادرات كوريا الشمالية من الفحم والمعادن الخام والمواد الخام الأخرى إلى الصين أحد مصادر العملة الصعبة القليلة فيها، وتشير تقديرات إلى أن صادرات كوريا الشمالية من البضائع تصل قيمتها إلى نحو 3 مليارات من الدولارات كل عام، ويمكن أنتؤدي العقوبات الجديدة إلى تقليلها بمقدار مليار دولار.
وفي وقت سابق من العام الحالي، أوقفت الصين استيراد الفحم من أجل زيادة الضغوط على بيونغيانغ.
لكن العقوبات المتكررة فشلت حتى الآن في ثني كوريا الشمالية عن تطوير برامجها الصاروخية.
وقال السفيرة الأمريكية إن مجلس الأمن شدد عقوباته على نشاطات كوريا الشمالية الصاروخية البالستية «إلى مستوى جديد شامل».
وأضافت هالي متحدثة بعد تصويت المجلس السبت «اليوم أجمع مجلس الأمن على تحذير ديكتاتور كوريا الشمالية».
وأكملت إن «أفعال كوريا الشمالية غير المسؤولة واللامبالية أثبتت أنها ستكون مكلفة جدا للنظام».
وقال السفير البريطاني، ماثيو ريكروفت، «تتحمل كوريا الشمالية كامل المسؤولية عن الإجراءات التي اتخذناها اليوم»