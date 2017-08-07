أشد عقوبات دولية في 20 سنة على كوريا الشمالية

ضغوط‭ ‬أميركية‭ ‬وصينية‭ ‬على‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬لتغيير‭ ‬سياستها‭ ‬التسليحية

مانيلا‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‮ ‬‭ – ‬لندن‭ – ‬الزمان‮ ‬

‮ ‬كثفت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والصين‭ ‬الاحد‭ ‬ضغوطهما‭ ‬على‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬للتخلي‭ ‬عن‭ ‬برنامجها‭ ‬للصواريخ‭ ‬البالستية‭ ‬اثر‭ ‬تبني‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬قرارا‭ ‬يشدد‭ ‬العقوبات‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يكلف‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬سنويا‭.‬

وغداة‭ ‬تصويت‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬بالاجماع‭ ‬على‭ ‬حظر‭ ‬جزئي‭ ‬لصادرات‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬بهدف‭ ‬خفض‭ ‬عائداتها‭ ‬بالعملات‭ ‬الاجنبية‭ ‬بنسبة‭ ‬الثلث،‭ ‬التقى‭ ‬كبار‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الرئيسية‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬مانيلا‭. ‬ورحب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركي‭ ‬ريكس‭ ‬تيلرسون‭ ‬بالتصويت‭ ‬غير‭ ‬ان‭ ‬مسؤولين‭ ‬حذروا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬قد‭ ‬تقوم‭ ‬بمراقبة‭ — ‬أكبر‭ ‬شركاء‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬التجاريين‭ — ‬لضمان‭ ‬تطبيق‭ ‬العقوبات‭.‬

والتقى‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬الصين‭ ‬وانغ‭ ‬يي‭ ‬نظيره‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬ري‭ ‬هونغ‭-‬يو‭ ‬قبيل‭ ‬اجتماع‭ ‬امني‭ ‬اقليمي‭ ‬تستضيفه‭ ‬رابطة‭ ‬دول‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ (‬اسيان‭)‬‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬10‭ ‬دول‭ ‬في‭ ‬مانيلا‭. ‬وحض‭ ‬الوزير‭ ‬الصيني‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬تجاربها‭ ‬النووية‭ ‬والبالستية‭. ‬وقال‭ ‬وانغ‭ ‬للصحافيين‭ ‬بعد‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬ري‭ ‬بحسب‭ ‬مترجم‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ذلك‭ ‬سيساعد‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬الشعبية‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬الصائب‭ ‬والذكي‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬إلى‭ ‬العقوبات‭ ‬الجديدة‭. ‬وتجنب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬في‭ ‬مانيلا‭. ‬وفي‭ ‬افتتاحية‭ ‬شديدة‭ ‬اللهجة‭ ‬قبل‭ ‬تبني‭ ‬العقوبات‭ ‬الاخيرة،‭ ‬حذرت‭ ‬صحيفة‭ ‬رودونغ‭ ‬سينمون‭ ‬الناطقة‭ ‬باسم‭ ‬الحزب‭ ‬الحاكم‭ ‬في‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬من‭ ‬عدوان‭ ‬أميركي‭. ‬وكتبت‭ ‬‮«‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬تجرؤ‭ ‬فيه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬إغاظة‭ ‬أمتنا‭ ‬بعصا‭ ‬نووية‭ ‬وعقوبات،‭ ‬يتم‭ ‬قصف‭ ‬الاراضي‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬لا‭ ‬يوصف‭ ‬من‭ ‬النار‮»‬

قالت‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬بأن‭ ‬العقوبات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬اقترحتها‭ ‬واشنطن‭ ‬ستقود‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬بحر‭ ‬من‭ ‬النار‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تخيله‮»‬‭ ‬وسيبتلع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬نفسها‭.‬

وشددت‭ ‬صحيفة‭ ‬الحزب‭ ‬الحاكم‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية،‭ ‬رودونغ‭ ‬سينمون،‭ ‬على‭ ‬القول‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لم‭ ‬تبتعد‭ ‬عن‭ ‬‮«‬سياستها‭ ‬العدوانية‭ ‬ضد‭ ‬بيونغيانغ،‭ ‬والخيار‭ ‬الوحيد‭ ‬أمام‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬هو‭ ‬التدمير‭ ‬الذاتي‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬حزمة‭ ‬عقوبات‭ ‬جديدة،‭ ‬وصفت‭ ‬بأنها‭ ‬الأكثر‭ ‬تشددا،‭ ‬على‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬بسبب‭ ‬برنامجها‭ ‬الصاروخي‭.‬

ويحظر‭ ‬قرار‭ ‬المجلس،‭ ‬الذي‭ ‬أقر‭ ‬بالإجماع،‭ ‬الصادرات‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬ويفرض‭ ‬قيودا‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬داخلها‭.‬

وقالت‭ ‬السفيرة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬نيكي‭ ‬هالي،‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬أشد‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬تفرض‭ ‬على‭ ‬بلد‭ ‬ما‭ ‬خلال‭ ‬العقود‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأخيرة‮»‬‭. ‬واختبرت‭ ‬بيونغيانغ‭ ‬إطلاق‭ ‬صاروخين‭ ‬بالستيين‭ ‬عابرين‭ ‬للقارات‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭/‬تموز‭ ‬الماضي،‭ ‬وزعمت‭ ‬أنها‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬ضربة‭ ‬لأي‭ ‬منطقة‭ ‬داخل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬على‭ ‬أن‭ ‬الخبراء‭ ‬يشككون‭ ‬في‭ ‬قدرة‭ ‬صواريخ‭ ‬بيونغيانغ‭ ‬على‭ ‬ضرب‭ ‬أهدافها‭ ‬بدقة‭.‬

وأثارت‭ ‬التجربتان‭ ‬إدانات‭ ‬دولية‭ ‬واسعة،‭ ‬لاسيما‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬واليابان،‭ ‬ودفعت‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬إلى‭ ‬اصدار‭ ‬عقوباته‭ ‬الجديدة‭.‬

ويحضر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي،‭ ‬ريكس‭ ‬تيلرسون،‭ ‬اجتماعات‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقليمي‭ ‬لرابطة‭ ‬دول‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ (‬آسيان‭) ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفلبينية‭ ‬مانيلا،‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬ري‭ ‬يونغ‭-‬هو‭ .‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬القضية‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬المنتدى،‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬ثمة‭ ‬أية‭ ‬خطط‭ ‬لعقد‭ ‬لقاءات‭ ‬ثنائية‭ ‬مع‭ ‬المسؤول‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي،‭ ‬بحسب‭ ‬مسؤولين‭ ‬أمريكيين‭.‬

وقال‭ ‬تيلرسون،‭ ‬اثناء‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬كانغ‭ ‬كيونغ‭-‬وا،‭ ‬إن‭ ‬العقوبات‭ ‬الجديدة‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬محصلة‭ ‬جيدة‮»‬‭.‬

وكتب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬تغريدة‭ ‬يقول‭ ‬فيها‭ ‬إن‭ ‬العقوبات‭ ‬ستكلف‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

وتعد‭ ‬صادرات‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬من‭ ‬الفحم‭ ‬والمعادن‭ ‬الخام‭ ‬والمواد‭ ‬الخام‭ ‬الأخرى‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭ ‬أحد‭ ‬مصادر‭ ‬العملة‭ ‬الصعبة‭ ‬القليلة‭ ‬فيها،‭ ‬وتشير‭ ‬تقديرات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬صادرات‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬من‭ ‬البضائع‭ ‬تصل‭ ‬قيمتها‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬3‭ ‬مليارات‭ ‬من‭ ‬الدولارات‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬ويمكن‭ ‬أنتؤدي‭ ‬العقوبات‭ ‬الجديدة‭ ‬إلى‭ ‬تقليلها‭ ‬بمقدار‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬أوقفت‭ ‬الصين‭ ‬استيراد‭ ‬الفحم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬زيادة‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬بيونغيانغ‭.‬

لكن‭ ‬العقوبات‭ ‬المتكررة‭ ‬فشلت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬ثني‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬عن‭ ‬تطوير‭ ‬برامجها‭ ‬الصاروخية‭.‬

وقال‭ ‬السفيرة‭ ‬الأمريكية‭ ‬إن‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬شدد‭ ‬عقوباته‭ ‬على‭ ‬نشاطات‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬الصاروخية‭ ‬البالستية‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬جديد‭ ‬شامل‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬هالي‭ ‬متحدثة‭ ‬بعد‭ ‬تصويت‭ ‬المجلس‭ ‬السبت‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬أجمع‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬على‭ ‬تحذير‭ ‬ديكتاتور‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‮»‬‭.‬

وأكملت‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أفعال‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬غير‭ ‬المسؤولة‭ ‬واللامبالية‭ ‬أثبتت‭ ‬أنها‭ ‬ستكون‭ ‬مكلفة‭ ‬جدا‭ ‬للنظام‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬السفير‭ ‬البريطاني،‭ ‬ماثيو‭ ‬ريكروفت،‭ ‬‮«‬تتحمل‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬كامل‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬اتخذناها‭ ‬اليوم‮»‬