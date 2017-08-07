الجيش السوري يحصر داعش في مناطق ضيقة قرب دير الزور

بيروت – الزمان
احرز الجيش السوري تقدما في بعض المناطق وسط وشمال البلاد واقترب من محافظة دير الزور المهمة التي يسيطر عليها تنظيم «الدولة الاسلامية» المتطرف ، حسبما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان الاحد.
واشار المرصد الى «تقدم مهم» في جنوب مدينة الرقة للجيش الذي لم يعد يفصله سوى أقل من 4 كم عن مدينة معدان، التي تعد آخر مدينة يسيطر عليها التنظيم في محافظة الرقة.
وتقع مدينة معدان بالقرب من الحدود بين محافظتي دير الزور والرقة. ويسيطر التنظيم على غالبية محافظة دير الزور باستثناء جزء صغير من المدينة التي تحمل الاسم نفسه والمحاصر منذ عام 2015.
ويشن الجيش السوري هجوما في جنوب الرقة باتجاه دير الزور بشكل منفصل عن هجوم بداته «قوات سوريا الديمقراطية»، وهي تحالف من مقاتلين أكراد وعرب تدعمه واشنطن، لطرد التنظيم المتطرف من الرقة.
كما تمكن الجيش وبدعم من حليفه الروسي، ليل السبت الاحد، من السيطرة على السخنة بحمص، هي آخر مدينة يسيطر عليها تنظيم «الدولة الاسلامية» في محافظة حمص.
وتمهد السيطرة على السخنة الطريق لمهاجمة الجهاديين بشرق سوريا، الا انه لم يصدر تاكيد رسمي من الحكومة السورية حول استعادة السيطرة على المدينة.
وتندرج السيطرة على السخنة في اطار الهجوم الذي بدأه الجيش السوري في ايار/مايو من اجل استعادة السيطرة على البادية السورية الصحراوية الشاسعة التي تمتد بين دمشق ودير الزور.
وافاد المرصد عن مقتل 64 جهاديا على الاقل السبت خلال معارك وقصف جوي في البادية بينهم 30 في السخنة.
ويواجه التنظيم الذي تم طرده من مدينة الموصل في العراق المجاور الشهر الماضي عدة هجمات في سوريا.