الجيش السوري يحصر داعش في مناطق ضيقة قرب دير الزور

بيروت‭ – ‬الزمان‮ ‬

احرز‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬تقدما‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬وسط‭ ‬وشمال‭ ‬البلاد‭ ‬واقترب‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬تنظيم‭ ‬‮«‬الدولة‭ ‬الاسلامية‮»‬‭ ‬المتطرف‭ ‬،‭ ‬حسبما‭ ‬افاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬الاحد‭.‬

واشار‭ ‬المرصد‭ ‬الى‭ ‬‮«‬تقدم‭ ‬مهم‮»‬‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬مدينة‭ ‬الرقة‭ ‬للجيش‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يفصله‭ ‬سوى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬كم‭ ‬عن‭ ‬مدينة‭ ‬معدان،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬آخر‭ ‬مدينة‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الرقة‭.‬

وتقع‭ ‬مدينة‭ ‬معدان‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬محافظتي‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬والرقة‭. ‬ويسيطر‭ ‬التنظيم‭ ‬على‭ ‬غالبية‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬باستثناء‭ ‬جزء‭ ‬صغير‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬الاسم‭ ‬نفسه‭ ‬والمحاصر‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2015‭.‬

ويشن‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬هجوما‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الرقة‭ ‬باتجاه‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬بشكل‭ ‬منفصل‭ ‬عن‭ ‬هجوم‭ ‬بداته‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬تحالف‭ ‬من‭ ‬مقاتلين‭ ‬أكراد‭ ‬وعرب‭ ‬تدعمه‭ ‬واشنطن،‭ ‬لطرد‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬من‭ ‬الرقة‭.‬

كما‭ ‬تمكن‭ ‬الجيش‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬حليفه‭ ‬الروسي،‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬الاحد،‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬السخنة‭ ‬بحمص،‭ ‬هي‭ ‬آخر‭ ‬مدينة‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬تنظيم‭ ‬‮«‬الدولة‭ ‬الاسلامية‮»‬‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬حمص‭.‬

وتمهد‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬السخنة‭ ‬الطريق‭ ‬لمهاجمة‭ ‬الجهاديين‭ ‬بشرق‭ ‬سوريا،‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يصدر‭ ‬تاكيد‭ ‬رسمي‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬حول‭ ‬استعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المدينة‭.‬

وتندرج‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬السخنة‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬بدأه‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬استعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬البادية‭ ‬السورية‭ ‬الصحراوية‭ ‬الشاسعة‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬بين‭ ‬دمشق‭ ‬ودير‭ ‬الزور‭.‬

وافاد‭ ‬المرصد‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬64‭ ‬جهاديا‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬السبت‭ ‬خلال‭ ‬معارك‭ ‬وقصف‭ ‬جوي‭ ‬في‭ ‬البادية‭ ‬بينهم‭ ‬30‭ ‬في‭ ‬السخنة‭.‬

ويواجه‭ ‬التنظيم‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬طرده‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬المجاور‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬عدة‭ ‬هجمات‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬