بريطانيا مستعدة لدفع 40 مليار يورو فاتورة بريكست 

لندن‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ذكر‭ ‬تقرير‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬صنداي‭ ‬تلغراف‭ ‬الاحد‭ ‬أن‭ ‬بريطانيا‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لدفع‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ (‬47,1‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭) ‬للاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬لتسديد‭ ‬فاتورة‭ ‬انفصالها‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬التكتل‭. ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬يقدم‭ ‬فيها‭ ‬الجانب‭ ‬البريطاني‭ ‬رقما،‭ ‬ولو‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬رسمي،‭ ‬لما‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬فاتورة‭ ‬بريكست‮»‬‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬المبلغ‭ ‬يقل‭ ‬كثيرا‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬تداوله‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬وقيمته‭ ‬نحو‭ ‬100‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭. ‬وقالت‭ ‬الصحيفة‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬حكومية‭ ‬لم‭ ‬تحددها‭ ‬إن‭ ‬بريطانيا‭ ‬لن‭ ‬تدفع‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬وافق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬على‭ ‬التفاوض‭ ‬حوله‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اتفاق‭ ‬يتعلق‭ ‬بمستقبل‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬وخصوصا‭ ‬التجارة‭. ‬وتقول‭ ‬بروكسل‭ ‬أنه‭ ‬يتعين‭ ‬إحراز‭ ‬تقدم‭ ‬بشأن‭ ‬فاتورة‭ ‬الانفصال‭ ‬وحقوق‭ ‬المواطنين‭ ‬الاوروبيين‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬ومسألة‭ ‬الحدود‭ ‬الايرلندية،‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬المحادثات‭ ‬حول‭ ‬اتفاق‭ ‬للتجارة‭ ‬الحرة‭. ‬وحذر‭ ‬كبير‭ ‬مفاوضي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬بريكست‭ ‬ميشال‭ ‬بارنييه‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المفاوضات‭ ‬التجارية،‭ ‬التي‭ ‬تأمل‭ ‬بريطانيا‭ ‬انطلاقها‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر،‭ ‬ربما‭ ‬يتم‭ ‬ارجاؤها‭ ‬إلى‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬بسبب‭ ‬مماطلة‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬مسالة‭ ‬الفاتورة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكره‭ ‬دبلوماسيون‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭. ‬ويدرس‭ ‬المسؤولون‭ ‬البريطانيون‭ ‬اقتراحا‭ ‬حول‭ ‬اتفاق‭ ‬انتقالي‭ ‬تواصل‭ ‬بموجبه‭ ‬بريطانيا‭ ‬دفع‭ ‬10‭ ‬مليارات‭ ‬يورو‭ ‬سنويا‭ ‬للاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬لفترة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬بعد‭ ‬انفصالها‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2019،‭ ‬بحسب‭ ‬الصحيفة‭.‬

‭- ‬التزامات‭ ‬دولية‭ -‬

الأموال‭ ‬التي‭ ‬تدفع‭ ‬مقابل‭ ‬استمرار‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬السوق‭ ‬الاوروبية‭ ‬الموحدة‭ ‬ستكون‭ ‬‮«‬دفعة‭ ‬جزئية‭ ‬مسبقة‮»‬‭ ‬من‭ ‬الفاتورة‭ ‬النهائية‭.‬

ورفضت‭ ‬حكومة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الاحد‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬‮«‬تكهنات‮»‬‭ ‬رغم‭ ‬تأكيد‭ ‬مصدر‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬بريطانيا‭ ‬‮«‬ستنفذ‭ ‬التزاماتها‭ ‬الدولية،‭ ‬لكن‭ ‬لن‭ ‬ندفع‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬يتوجب‭ ‬علينا‮»‬‭. ‬ورفض‭ ‬بارنييه‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬علنا‭ ‬مبلغا‭ ‬لفاتورة‭ ‬الانفصال‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬حصة‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬إنفاق‭ ‬أوروبية‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليها،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعويضات‭ ‬موظفين‭ ‬بين‭ ‬مصاريف‭ ‬أخرى‭. ‬لكنه‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬منهجية‮»‬‭ ‬تحديد‭ ‬المبلغ‭ ‬الذي‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬بريطانيا‭ ‬دفعه‭ ‬يجب‭ ‬مناقشتها‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬مفاوضات‭ ‬بريكست‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر،‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬المحادثات‭ ‬التجارية‭. ‬وأكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬مسؤولي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬المبلغ‭ ‬يقدر‭ ‬ب‭ ‬100‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭. ‬ورفض‭ ‬وزراء‭ ‬مسؤولون‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬ووصفوه‭ ‬ب»السخيف‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬بريطانيون‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬إن‭ ‬المبلغ‭ ‬الاجمالي‭ ‬قد‭ ‬ينخفض‭ ‬بسبب‭ ‬أصول‭ ‬مشتركة‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬سدادها‭ ‬الى‭ ‬بريطانيا‭. ‬وقدر‭ ‬أحد‭ ‬هؤلاء‭ ‬المسؤولين‭ ‬المبلغ‭ ‬ب60‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭. ‬وبعد‭ ‬الاستفتاء‭ ‬على‭ ‬بريكست‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬بدأت‭ ‬لندن‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬عملية‭ ‬تستمر‭ ‬سنتين‭ ‬لانهاء‭ ‬عضويتها‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭. ‬بدأت‭ ‬المحادثات‭ ‬الرسمية‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬استئناف‭ ‬المحادثات‭ ‬بين‭ ‬بارنييه‭ ‬والوزير‭ ‬البريطاني‭ ‬المكلف‭ ‬بريكست‭ ‬ديفيد‭ ‬ديفيس‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭. ‬ويتعين‭ ‬على‭ ‬القادة‭ ‬الاوروبيين‭ ‬خلال‭ ‬قمة‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬تم‭ ‬إحراز‭ ‬‮«‬تقدم‭ ‬كاف‮»‬‭ ‬في‭ ‬المحادثات‭ ‬المبكرة،‭ ‬قبل‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬مفاوضات‭ ‬التجارة‭.‬

وتسعى‭ ‬بريطانيا‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاقية‭ ‬للتجارة‭ ‬الحرة‭ ‬تستبدل‭ ‬عضويتها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الاوروبية‭ ‬الموحدة‭ ‬التي‭ ‬تريد‭ ‬ماي‭ ‬مغادرتها‭ ‬لانهاء‭ ‬حرية‭ ‬تنقل‭ ‬العمال‭ ‬إلى‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭.‬