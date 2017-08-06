سفير الفاتكيان يرى فتوى المرجعية أنقذت العراق من داعش وساكو: مسيحيو الشرق الأوسط يعانون الإضطهاد ويحتاجون مساعدة دولية

بغداد – قصي منذر

دعا بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس روفائيل ساكو المجتمع الدولي الى مساعدة المسيحيين للبقاء في بلدانها وعدم الهجرة كونهم يعانون من مشكلات واضطهاد ، فيما اشاد ممثل الفاتيكان في العراق السفير البيرتو أورتيغا بفتوى المرجعية الدينية التي انقذت العراق من ارهاب داعش.وشدد ساكو في بيان قبيل مغادرته الى الفاتيكان امس على (دول العالم والمجتمع الدولي النظر الى أوضاع المسيحيين في الشرق الأوسط وأهمية مساعدتهم على البقاء في بلادهم)، مشيرا الى أن (المسيحيين في الشرق الأوسط يعانون مشكلات كبيرة في طليعتها الاضطهاد)، واوضح ساكو أن (المسيحيين في المنطقة يؤدون رسالة بالغة الأهمية لاسيما وأنهم يشهدون لقيمهم الأساسية بالنسبة للمنطقة وللعالم الإسلامي)، داعيا الى (ضرورة مساعدة المسيحيين أخوتهم المسلمين لمواجهة ومحاربة المتطرفين والانفتاح أكثر واحترام الجميع دون تمييز)، وتابع أن (الأوضاع تحسنت بعض الشيء قياسا بالماضي، لكن الخوف من المستقبل ما يزال قائما نظرا لاستمرار الصراعات المسلحة ولأن داعش لم يُهزم بعد والناس يخافون من هذه الأيديولوجية القوية وهذا الفكر الذي يقف بالمرصاد أمام غير المسلمين)، لافتا الى ان (عودة النازحين الى مناطق سهل نينوى تتم بشكل بطيء ونحتاج لإعادة اعمارها)، مبينا ان (الكنيسة الكلدانية باشرت بإعادة إعمار المنازل)، وأكد ساكو أن (المسيحيين يرغبون في العودة إلى ديارهم، لكن الصعوبات ما تزال قائمة)، وكان ساكو قد أعرب عن قلقه لتأخير إعمار سهل نينوى المحرر، لافتا الى أن المسيحيين يشعرون بالخطر في تلك المنطقة المقتطعة بين حكومتي المركز والإقليم، فيما عزا سبب تلك المحنة بأنه انقسام وفشل وتبعية الأحزاب المسيحية ومحاولة احتكار الموقف المسيحي لصالح من يدفع أكثر. من جهته أكد أورتيغا إن فتوى المرجعية الدينية العليا أنقذت العراق وحفظت وحدته وأفشلت مخططات داعش، مشيدا بالانتصارات التي تحققها القوات الأمنية على داعش . وقال أورتيغا خلال لقاء جمعه مع وفد مثل العتبتين الحسينية والعباسية إن (فتوى المرجعية الدينية في الدفاع عن العراق ومقدّساته هي من أنقذت الشعب وحفظت أمنه ووحدته وأفشلت مخطّطات عصابات داعش في النيل من هذا البلد)، وأضاف ان (القرارات التي يتخذها مقبولة من الجميع وأيدتها السلطات العراقية فكانت قوية، حيث ساعدت في طرد الإرهاب والقضاء عليه)، مؤكدا (نحن فرحون بالانتصارات التي تحققها القوات الأمنية على الارهاب ، ويجب أن يكون هناك انتصار أكبر وأهم وهو الانتصار فكريا)، من جانبه قال معاون رئيس قسم العلاقات في العتبة العباسية قاسم العواد إن (هدف الزيارة هو لتقديم درع مهرجان ربيع الشهادة بدورته الأخيرة الى أورتيغا)، موضحا أن (خطب الجمعة الأخيرة أكدت الاستعداد لمعركة أشد وهي محاربة الأفكار المتطرفة). من جهة اخرى طالب النائب عن كتلة الرافدين النيابية عماد يوحنا مقرر البرلمان نيازي معمار اوغلو إلى تقديم اعتذار للمكون المسيحي على خلفية تصريحاته التحريضية والمشجعة على الكراهية . وقال يوحنا في تصريح امس ان (تصريحات اوغلو تحريضية ومشجعة على الكراهية على خلفية الفيديو من خلال تنفيذ القانون من قبل قائممقام الحمدانية من المكون الكلداني) على حد تعبيره. واضاف أنه (من المؤسف وصف المسيحيين بالطائفة وهو تصغير وتسويف لمكون قومي كلداني سرياني آشوري أصيل ومؤسس للدولة العراقية). مطالبا اوغلو بـ(تقديم الاعتذار إلى الديانة المسيحية لتجاوزه عليها ولأنها الديانة التي لم تدخل يوما في الصراعات الطائفية). الى ذلك قالت البطريركية الكلدانية في العراق والعالم امس ان الحديث عن تهديم دور متجاوزة في قضاء الحمدانية بالموصل ووصف هذا الإجراء بالطائفي، و(لا يمت للحقيقة بصلة)، وقالت في بيان إنها تابعت (منذ البداية موضوع التجاوزات في بلدة كرمليس التابعة لقضاء الحمدانية مع الحكومة المركزية وقيادة الحشد الشعبي والإدارة المحلية في الحمدانية، وتجاوبت كل الأطراف مشكورة مع تطبيق القانون ورفع التجاوزات). وأضافت، أن ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن الإجراء بأنه كان طائفيا ضد المسلمين، فهذا لا يمت للحقيقة بصلة، كذلك التهجم على القائممقام وكاهن البلدة واتهامهما بالطائفية فهذا معيب. وبينت أن (المتجاوزين اثنان منهم مسيحيان من أهل البلدة واثنان مسلمان – شبك من أهل البلدة أيضا وتم رفع التجاوزات الأربعة).وأوضحت، أن (الكنيسة لم تؤمن يوما بالطائفية والفئوية، بل تحب الكل كإخوة، وتعاملت مع كل القضايا من منطلق وطني وإنساني وخلال محنة التهجير والنزوح مدت يدها إلى الجميع من دون استثناء، وساعدت العائلات المسلمة النازحة، وما تزال أخوية المحبة تقدم شهريا مساعدة غذائية وطبية لـ 28 ألف عائلة مسلمة، وفي كركوك تحتضن 800 طالب جامعي نازح من كل الديانات وتصرف الكنيسة على سكناهم ونقلهم وإطعامهم بسرور). وتابعت، (لذا ينبغي فهم الموضوع في سياقه القانوني وعدم