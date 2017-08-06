وقفة تضامنية عند نصب الشهيد في الذكرى الثالثة لمأساة سنجار

بغداد – رحيم الشمري

أقامت المنظمة الايزيدية للتوثيق والمديرية العامة لشؤون الأيزيدية التابعة لديوان اوقاف المسيحيين والصابئة والايزيدين، وقفة تضامنية في موقع نصب الشهيد في بغداد ، لمناسبة الذكرى الثالثة لمأساة الابادة الجماعية للايزيديين قبل ثلاث سنوات في سنجار، وشارك في الوقفة جمع من الأكاديميين والمفكريبن والمثقفين والاعلاميين . وقالت عضو المنظمة الايزيدية للتوثيق زيادة فاخر ان (الوقفة التضامنية بدأت بمعرض صور وثق جرائم التشريد والقتل والتهجير والنزوح والسبي والتغييب التي قامت بها عصابات الاٍرهاب والتطرف المجرمة في بداية آب 2014 بقضاء سنجار )،مضيفة ان(الفعالية تضمنت ايضًا المشاركة في مجلس ثقافي اجتماعي للاخوة ال الناجي بحضور النائب احمد الاسدي)، مشيرة الى(اختتام الوقفة بالوقوف دقيقة صمت ووضع إكليل من الزهور على ضريح نصب الشهيد ، ولشهداء العراق كافة من جانب النائب الايزيدي حجّي كندور والمدير العام لشؤون الايزيدية بديوان الأوقاف شيروان اسماعيل ، وقراءة سورة الفاتحة كل على ديانته ، اكرامآ لارواح شهدائنا الابطال وتأكيدآ على تحقيق وحماية التعايش السلمي بين ابناء الشعب العراقي بأطيافه كافة).