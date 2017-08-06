عصابة سطو في الدورة تعذّب إمرأة مسنة وتسرقها

بغداد – محمد الصالحي

تعرضت أمراة مسنة لتعذيب شديد من قبل عصابة مسلحة سطت على منزلها في منطقة الدورة ، فيما توعدت وزارة الداخلية بملاحقة الجناة وفتح تحقيق موسع بالحادثة. وذكر مصدر أمس ان (المرأة التي تدعى شوشن هي أرملة داود زيا البرواري الساكنة في منطقة الدورة بغداد قرب كنيسة مار كوركيس تعرضت الى اعتداء سافر وسرقة من قبل عصابة داهموا البيت وحطموا الباب واعتدوا عليها بالضرب وسرقوا أموالها).وبين ان (المجنى عليها تعيش وحدها في الدار).من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في رده على الحادثة بان الوزارة فتحت تحقيقاً في الاعتداء وانها تواصل ملاحقة الجناة.قال مصدر امس ان (مسلحين مجهولين اختطفوا وتحت تهديد السلاح تاجرا يعمل في تجارة حديد التسليح وذلك بعد خروجه من منزله في قضاء التاجي واقتادوه إلى جهة مجهولة).وأضاف أن (قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونفذت حملة دهم وتفتيش في المنطقة بحثا عن الخاطفين).

وقال مصدر امس ان (قوة من مكافحة المتفجرات تمكنت من تفكيك عبوتين ناسفتين كانتا مزروعتين على جانب إحدى الطرق الزراعية في منطقة الرضوانية ضمن قاطع غرب بغداد من دون وقوع خسائر بشرية أو مادية).

وفي كركوك قال مصدر امس ان (هناك شكاوى من مواطنين افادت بأن المدعو (م، ف، ح) مواليد 2000 من سكنة منطقة الحرية في كركوك، يقوم بتهكير صفحات الفيسبوك للمواطنين من خلال سرقة حساباتهم وصورهم الشخصية ومساومة اصحابها بمبالغ مالية). مبينا ان (قوة من مديرية اسايش كركوك – مركز اسايش قورية، تمكنت من تشكيل فريق امني وتحديد موقع الهكر واعتقاله ).واضاف ان (القوة نقلت المعتقل للتحقيق معه وتسليمه للجهات المختصة).