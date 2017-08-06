محمد هاشم ودانية أوائل الإعدادية في ذي قار والبصرة

ذي قار – باسم الركابي

البصرة – الزمان

حقق الطالب محمد هاشم عبد السادة من ثانوية الكرار للمتميزين في محافظة ذي قار المرتبة الاولى بين عموم طلبة المحافظة والرابع على العراق للفرع العلمي بمعدل 50،99 بالمئة ، فيما اعرب ابوه عن سعادته وفرحته بنجاح نجله وتفوقه بين زملائه ونجاح يستحق الاحتفال به وسط العائلة التي تلقت الخبر بفرح غامر. وقال لـ (الزمان) أمس ان (نجله البكر حيدر كان هو الاخر متميزا بعدما حصل على المرتبة الثالثة بين طلاب المحافظة في العام الدراسي 2011 ويدرس الان الطب على نفقة الدولة في ايرلندا)، واضاف ان (رغبة ولده دراسة الطب وهو ينحدر من عائلة طبية فوالده طبيب ووالدته ايضا طبيبة ويهدي نجاحه للقوات المسلحة الشجاعة التي قهرت الارهاب وحققت النصر عليهم)، وقال الطالب (اشعر بالفخر بين زملائي في المدرسة والمدينة وعائلتي التي قدمت الرعاية المتواصلة وادعو الباري عز وجل ان يوفقني لاكمال مسيرتي العلمية وتحقيق هدف وحلم الطفولة في ان اصبح طبيبا). وحصلت الطالبة دانية نمير علي في الصف السادس علمي فرع الإحيائي من مدارس الفراهيدي الأهلية في محافظة البصرة على المركز الأول مكرر على مستوى العراق مع الطالبة آمنة رضا صاحب من محافظة النجف، بمعدل 99.86 لتحتل بذلك محافظة البصرة المركز الأول للعام الثاني على التوالي.وقالت علي في تصريح امس إن (لعائلتها والمدرسة الدور الأول في تحقيق ذلك المعدل، لما قدموه من مساعدة ودعم ومساندة فضلا عن الجهد الذي بذلته في ايام الامتحانات)، مشيرة الى (انها كانت تخصيص نحو 10 الى 12 ساعة يوميا للدراسة والمراجعة)، واضافت أن (الظروف التي واجهتها مثل انقطاع التيار الكهربائي والوضع العام، كانت بمثابة تحد لها، وأنها كانت تواصل جهدها لتحقيق هدفها وعدم تركها الكتاب لدقائق على اساس إن ايام الامتحانات هي فترة حاسمة ويجب استغلالها)، من جهته، قال ابوها انه (وفر لابنته كافة وسائل الراحة بما فيها التيار الكهربائي الذي يعد الأهم بغية تحقيق ذلك المعدل كون فترة الامتحانات كانت في فصل الصيف ودرجات الحرارة مرتفعة جداً)، موضحاً ان (ابنته سعت لتحقيق ذلك المعدل لدخول كلية الطب وهي رغبتها الشخصية دون ضغوط منهم في هذا الاتجاه).فيما اكدت فاطمة رحيم حسن والدة الطالبة ان (ابنتها تعد البنت الثانية بعد الأولى سارة وإبن آخر، وهي متفوقة في كل المراحل الدراسية وعلى المستوى الوزاري تحديدا حيث حققت معدل أكثر من 99 في الصف السادس الابتدائي وأكثر من 98 في الصف الثالث متوسط). بدوره، قال مدير مدارس الفراهيدي إن (الطالبة آمنة من محافظة النجف ودانية من محافظة البصرة حققتا معدل 99.86 وبما ان الطالبتين حققتا المعدل ذاته فان الوزارة تعود الى آلية الحروف الأبجدية وبالتالي فان الطالبة آمنة صاحبة الحرف (أ) هي في المركز الأول ودانية في المركز الأول مكرر).