إدراج ربات البيوت ومختلف الفئات وفتح نافذة لإحتساب السنوات السابقة ووزارة العمل لـ (الزمان): تشكيل هيئة التأمينات الإجتماعية لشمول القطاع الخاص بالرواتب التقاعدية

بغداد ــ داليـا أحمـد

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تشكيل هيئة تحمل اسم التأمينات الاجتماعية، تتولى شمول العاملين في القطاع الخاص بالخدمة التقاعدية، مؤكدة ادراج ربات البيوت ضمن الضمان الاجتماعي، فيما اعلنت اللجنة المالية النيابية عن شمول 900 الف عامل متقاعد في القطاع الخاص بالضمان الاجتماعي. وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم لـ (الزمان) أمس ان (موافقة مجلس الوزراء على تشكيل هيئة التأمينات الاجتماعية كانت ضمن آليات تعديل قانون الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص واشراكهم في صندوق الضمان الاجتماعي). واضاف ان (مجلس النواب في صدد مناقشة قانون يضمن مساواة رواتب وحقوق العاملين في القطاعين الخاص والعام من المسجلين في الصندون)، لافتًا الى انه (سيتم العمل بالقانون مباشرة في حال اقراره) .واوضح منعم ان (الموظف في القطاع الخاص سيتقاضى راتبًا تقاعديًا بعد تسديده الضمان الاجتماعي بشكل شهري وسيتم احتساب الخدمة منذ الشهر الاول للتسديد فضلا عن فتح نافذة احتساب السنوات السابقة للخدمة بعد دفعها بأثر رجعي) واشار الى ان (القانون يشمل جميع العاملين بمختلف المجالات ، فضلا عن شريحة النساء من ربات البيوت العاملات اللواتي يمتهن الخياطة والاعمال الاخرى بعد تقديمهن طلبا الى الهيئة بشراء خدمة التقاعد والحصول على جميع الحقوق التي يتمتع بها الموظف في دوائر الدولة). وكانت الوزارة قد اوضحت في وقت سابق ان (القانون الجديد سيشمل تنظيم عمل القطاع الخاص غير المنظم والذي يشكل نسبة كبيرة من سوق العمل العراقي وشموله بالامتيازات التي نص عليها القانون الجديد، ويتضمن وجود الضمان الصحي والتأمين بمختلف اشكاله مما يشكل نقلة نوعية لتصويب ودعم القطاع الخاص في العراق)، مؤكدة ان (القانون ساوى بين امتيازات المتقاعد في القطاع العام والعامل في القطاع الخاص، أي انه وحد احكام التقاعد في البلاد مما سيولد منافسة حقيقية في اشغال الوظائف خاصة فضلا عن انه سينصف المرأة العاملة في القطاع الخاص أسوة بما تتمتع به موظفة الدولة من التمتع بإجازة للأمومة وغيرها من الامتيازات كما يشمل القانون الجديد أنواعًا عدة للتأمين سيستفيد منها العامل في القطاع الخاص منها ما معمول به في القطاع العام فضلا عن التأمين الصحي للعامل والتأمين ضد الامراض المهنية واصابات العمل). في شأن متصل، أعلنت اللجنة المالية النيابية عن شمول 900 الف عامل متقاعد في القطاع الخاص بالضمان الاجتماعي. وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في بيان امس ان (توحيد رواتب العمال بالقطاع الخاص المضمونين اسوة برواتب العمال في القطاع الحكومي سيتم ضمن صندوق التقاعد العامة). وأضافت (كما سيتم إنتقال الراتب التقاعدي الى الخلف في حالة وفاة العامل المتقاعد فضلا عن إجازة الأمومة للمرأة العاملة في القطاع الخاص أسوة بالموظفات العاملات في القطاع الحكومي). وكانت اللجنة المالية النيابية قد قدرت شمول 900 الف عامل متقاعد في القطاع الخاص بالضمان الاجتماعي.الى ذلك، اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان البرلمان بصدد تشريع قانون يضمن الحقوق التقاعدية للقطاع العام والخاص. واوضح بيان صادر عن المجلس امس ان الجبوري استعرض مع وفد الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق العمل النقابي في البلاد وابرز القوانين الداعمة لشريحة العمال والكادحين واستمع الى طلبات الوفد والمعوقات التي تعترض عملهم من خلال دراسة المقترحات التي تقدم بها الوفد النقابي. وأكد الجبوري (أهمية دور الطبقة العاملة خلال المرحلة الراهنة التي تتطلب تكاتف الجميع في بناء مؤسسات الدولة على اساس المهنية والنزاهة، والنهوض بالواقع الخدمي خاصة في المناطق التي تحررت من رجس داعش الارهابي) واضاف ان (الجميع مطالب بوقفة جادة والتركيز على اعادة اعمار ما خلفه الارهاب، من خلال العمل الجاد والمسؤول من اجل المضي نحو عراق آمن ومستقر)، ولفت الى ان (البرلمان حريص خلال الفصل التشريعي الحالي على اقرار تشريعات تخدم العراقيين بمستوياتهم كافة) ، مشيرا الى ان (المجلس بصدد تشريع قانون يضمن الحقوق التقاعدية للقطاع العام والخاص)، مؤكداً (حرصه على ضمان حقوق العمال وحمايتهم من اجل حياة حرة كريمة) .من جهته، ثمن وفد نقابة العمال دور الجبوري في دعم العمل النقابي، وحرصه على انجاز كل التشريعات التي تدعم هذا القطاع في البلاد. وصوّت مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي بالموافقة على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، الذي يضمن لكل العاملين في القطاع الخاص راتبا تقاعديا مناظرا للرواتب التقاعدية لموظفي الدولة فضلا عن ضمان حقوق عوائل الشهداء بما يؤمن مصدرا مناسبا لمعيشتهم. وكان مجلس الوزراء صوت في الثلاثاء الماضي بالموافقة على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، حيث يضمن هذا القانون لكل العاملين في القطاع الخاص راتبا تقاعديا مناظرا للرواتب التقاعدية لموظفي الدولة، اضافة الى ضمان حقوق عوائل الشهداء بما يؤمن مصدرا مناسبا لمعيشتهم.