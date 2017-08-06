رئيس التحرير يثمّن أهمية القضاء في تثبيت أركان الدولة

(الزمان) تتلقى درع المحكمة الإتحادية والمحمود يشيد بدورها الوطني

بغداد – محمد الصالحي

أشادت المحكمة الاتحادية العليا بالدور الذي تؤديه (الزمان) ونجاحها في اداء رسالتها الإعلامية والوطنية، فيما تسلم وفد من المحكمة درع (الزمان) الممنوح إلى رئيس المحكمة مدحت المحمود. وثمّن رئيس التحرير خلال استقباله وفدًا ترأسه مدير عام الدائرة الادارية في المحكمة اسعد ضياء خماس (دور المحكمة الاتحادية العليا الستراتيجي في بناء مستقبل العراق)، مشيرًا الى (أهمية القضاء في تثبيت أركان الدولة). ولفت الى ان (الجريدة خصصت صفحة أسبوعية تعنى بالشؤون القانونية والقضائية من اجل اشاعة الثقافة القانونية وتسليط الضوء على المواد القانونية وتدعيم سلطة القانون). ورحب بأي تعاون معها، شاكرًا للوفد زيارته الجريدة. بدوره، قام الوفد بتسليم رئيس التحرير رسالة من المحمود اشاد فيها بالدور الريادي للجريدة فضلا عن درع تقديري من المحكمة الى (الزمان) وكتاب شكر وتقدير لرئيس التحرير، على دور الجريدة في متابعة القضايا الوطنية وتغطية انتصارات القوات الامنية ومعارك التحرير.وجرى خلال اللقاء بحث تطوير التعاون بين الجريدة والمحكمة خدمة للصالح العام .ونقل خماس الى رئيس التحرير تحيات المحمود واشادته بالدور الاعلامي الذي يؤديه منتسبو(الزمان) خدمة للصالح العام والقانون. واضاف (نقدر جهدكم العالي المبذول من خلال التغطيات الصحفية لانتصارات القوات الامنية وتحرير المدن من براثن الارهاب)، مؤكدا (حرص المؤسسة القضائية على التواصل مع – الزمان – وتسليط الضوء على المسائل القانونية المختلف بشأنها). ولفت خماس الى ان(اقرار قانون مجلس القضاء الاعلى في العام الجاري أفضى الى فصل رئاسة مجلس القضاء الاعلى عن رئاسة المحكمة الاتحادية العليا)، موضحًا ان (المحكمة الاتحادية اصبحت هي السلطة الاعلى في السلم القضائي على وفق المادتين 78و 89 من الدستور). وتابع ان (المحكمة تتمتع باستقلال اداري ومالي كاملين وهي تختص بالنظر في القوانين الدستورية والاشكالات في انحاء العراق كافة بما في ذلك اقليم كردستان).الى ذلك، اشاد المتحدث باسم المحكمة اياس حسام الساموك بالجهود التي يبذلها ملاكات الجريدة . وقال ان (هذه الجهود تدل على نجاح رئاسة التحرير في الادارة وتخطيطها الاعلامي العالي). واضاف ان (ما يميز عمل الزمان ابتعادها عن الجانب الحزبي والسياسي وعملها المستقل الحر). واكد الساموك ان (الايام المقبلة ستشهد تعاونًا وثيقًا بين الجريدة والمحكمة لتسيط الضوء على بعض الطعون والامور القضائية التي تقع ضمن اختصاصاتها).وفي وقت لاحق، تلقى رئيس التحرير اتصالًا هاتفيًا من المحمود ليبلغه شكره على حسن الإستقبال وتكريمه بدرع (الزمان)، مجددًا الاشادة بدور (الزمان) الوطني والمهني.