الأنواء تتوقع طقساً صحواً وإرتفاعاً في الحرارة

علماء يحذّرون من تدهور الأوضاع المناخية عام 2100

بغداد – تمارا عبد الرزاق

ترتفع درجات الحرارة العظمى في العراق خلال اليومين المقبلين الى نحو 49 مئوية وسيكون الطقس اليوم الاثنين، في المناطق كافة صحوا. واكدت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل في بيان تلقته (الزمان) أمس (استمرار تأثير بأمتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي على اجواء العراق ليكون الطقس اليوم الاثنين في المناطق كافة صحوا حارا مع بعض القطع من الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق).

درجات مقاربة

واضاف ان (درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والعظمى المتوقعة في مدينة بغداد 49 درجة وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كيلو مترا تنشط خلال النهارفي المنطقتين الوسطى والجنوبية الى 30-40 كيلو مترا وتشتد الى اكثر من 50 كيلو مترا في الاقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية وان مدى الرؤية 8-10كيلومترات). واوضح البيان ان (تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي يستمر على اجواء العراق ليكون الطقس ليوم غد الثلاثاء في المناطق كافة صحوا حارا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق وستكون حركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20كيلو مترا في الساعة)، وتابع ان (تأثر اجواء العراق بأمتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي يستمر الاربعاء المقبل ليكون الطقس في المناطق كافة لايتوقع حدوث تغيير في الحالة الجوية عن اليوم السابق عدا ارتفاع قليل في درجات الحرارة). واعلنت الجمعية الفلكية الأردنيةعن ان الكرة الأرضية على موعد مع حدوث ظاهرة خسوف جزئي للقمر.وقالت عضو الهيئة الإدارية في الجمعية دلال اللالا في تصريح امس إن (الكرة الأرضية ستشهد خسوفاً للقمر باستثناء الأميركيتين الشمالية والجنوبية)، وأوضحت ان (ظاهرة الخسوف الجزئي ستبدأ بخروج القمر تماماً من منطقة ظل الأرض)، وأكدت اللالا أن (ما يميز ظاهرة الخسوف عن الظواهر الفلكية الأخرى، هو إمكانية رصدها ومتابعتها بالعين المجردة، دون استخدام أي أداة فلكية كنظارات الكسوف أو حتى التلسكوبات). وعلى صعيد متصل حذر علماء من أن التغيرات المناخية قد تتسبب في مقتل ما قد يصل إلى 152 ألف شخص، في أوروبا سنويا بحلول عام 2100، إذا لم تبذل الجهود اللازمة لمواجهتها.

مقارنة أرقام

وقالت دراسة، نشرت في دورية لانست بلانيتري هيلث، الصادرة من مركز الأبحاث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية أن (هذا الرقم يمثل أكثر من خمسين ضعفا مقارنة بالأرقام الحالية وان موجات الحر سوف تتسبب في 99 في المئة من حالات الوفاة المرتبطة بالطقس، وستكون منطقة جنوب أوروبا الأكثر تأثرا)، واضاقت ان (خبراء يرون أن نتائج الدراسة مقلقة ولابد من بذل الجهود اللازمة لكبح انبعاثات الغازات، وتطوير السياسات بهدف خفض الآثار الناتجة عن الأحداث المناخية القاسية)، واوضحت الدراسة ان (أعداد الوفيات الناتجة عن الطقس القاسي سترتفع، من 3 آلاف شخص سنويا بين عامي 1981 وعام 2010، إلى 152 ألف شخص سنويا، خلال الفترة بين عامي 2071 و2100 بحيث سيتأثر شخصان من بين كل 3 أشخاص في أوروبا بالكوارث عام 2100، وذلك مقارنة بمعدل شخص بين كل عشرين شخصا في مطلع القرن الحالي)،وتابعت انه (ستكون هناك زيادة ملموسة في معدل الوفيات الناتجة عن الفيضانات الساحلية، من 6 أشخاص سنويا في بداية القرن الحالي إلى 233 سنويا بنهايته)، واضاف ان (الدراسة حللت آثار أخطر سبع فئات من الأحداث المرتبطة بالطقس وهي موجات الحر، وموجات البرد، وحرائق الغابات، والجفاف، وفيضانات الأنهار، والفيضانات الساحلية، والعواصف، في دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 وكذلك في سويسرا والنرويغ وأيسلندا)، واوضصح ان (فريق العلماء بحثوا في سجلات الكوارث بين عامي 1981 و2010، بهدف تقدير المخاطر التي يتعرض لها السكان، واستخلصوا من هذه البيانات توقعات بشأن مدى تطور التغير المناخي، وكيف يمكن أن يزداد عدد السكان أو يهاجروا)، مؤكدين ان (التغير المناخي احد أكبر التهديدات العالمية على صحة الإنسان خلال القرن الحادي والعشرين، وسيزداد ارتباط انعكاساته السلبية على المجتمع بالمخاطر الناجمة عن الطقس)، مشددين انه (ما لم يتم كبح الاحتباس الحراري واتخاذ الإجراءات المناسبة، فإن نحو 350 مليون أوربي قد يتعرضون لتقلبات مناخية ضارة سنويا، بنهاية القرن الحالي).