مشاهد تترى على ناظري

قبل أكثر من عامين – نغم التميمي

اجتمع متخاصمو نادي الشرطة الرياضي وانقسموا الى فريقين فريق ينادي بالتغيير بزعامة حكيم شاكر ورياض عبد العباس وفريق اخر يطالب بألاستمرار بالإصلاح وديمومة النادي بزعامة اياد بنيان حصلت الانتخابات التي كانت الهتافات فيها حاضرة وفاز فريق رياض عبد العباس واستبعد اياد بنيان وطوال هذه الأعوام التي غاب فيها بنيان عن إدارة نادي الشرطة سجل النادي سلسلة من التراجعات ابرزها الفريق الكروي للنادي فبعد ان كان صاحب لقب الدوري العراقي الممتاز طوال فترة رئاسة بنيان بات ضمن الفرق البعيدة كل البعد عن المنافسة ناهيك عن التلكؤ في إعمار النادي.

الْيَوْمَ المشهد يعود من جديد بجلوس الهيئة الإدارية الجديدة لنادي الشرطة بغياب الخصوم وبوجوه جديدة لكنها أكدت وجددت العهد لإياد بنيان كرئيس للهيئة الإدارية هذا التجديد للبيعة يؤكد ان الرجل المناسب في المكان المناسب وإلا ماذا فعل سواه للنادي وماذا قدم خدمات لفريقه الكروي؟

أين حكيم شاكر من نادي الشرطة وهو صاحب فكرة استبعاد بنيان عنه؟

صراحة أنا افرح عندما اجد ان من ينهض بالبلاد هو صاحب فكر وإياد بنيان لديه تجربة سابقة مع النادي اذا ما أكدنا انه يملك المقبولية لدى الوسط الرياضي حتى اني اتذكر ان الانتخابات السابقة التي تحدثت عنها بداية واستبعد فيها بنيان قسرا عن إدارة النادي شاهدت دموعا حارة من اغلب لاعبي الفريق الكروي ربما سيتضايق أو يستغرب البعض من هذا الدفاع عن هذا الشخص لكنه واقع حال يفرض علينا ان نصفق للايادي النظيفة، نصفق لمن يبني نصفق لمن يبتسم في وجوهنا وبنيان هو كذلك، مرحبا بك في بيتك القديم الجديد الشرطة وننتظر منك الأفضل.

القاهرة