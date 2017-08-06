الديمقراطي يعزو سبب إنفجار مخزن السلاح بأربيل إلى إرتفاع درجات الحرارة

العثور على صاروخ أرض جو في منزل بالموصل

بغداد – محمد الصالحي

عثرت القوات الامنية في الموصل على صاروخ يزن نصف طن ضمن مخلفات تنظيم داعش في المدينة. فيما عزا الحزب الديمقراطي الكردستاني اسباب انفجار مخزن الاسلحة في مقر الحزب باربيل الى ارتفاع درجات الحرار واستبعد وجود عمل ارهابي.

قال مصدر امس ان (مدنيين اثنين تقدما بمعلومات للقوات الامنية بوجود اجسام غريبة بمنازلهم لدى عودتهم اليها بعدما كانا نازحين). واضاف ان (فرق معالجة القنابل غير المنفلقة وبعد التحري عثرت على قنبلة كبيرة تزن 500 رطل وتمكنت من تفكيكها ورفعها). مشيرا الى ان (الفرق عثرت على صاروخ ارض جو في منزل اخر لاحد المدنيين يعود لداعش في الجانب الايسر للموصل).وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (الشرطة الاتحادية واصلت تطهير المدينة القديمة من مخلفات داعش وسيطرت على معمل لصناعة المتفجرات الكيمياوية وتطوير صواريخ كراد).واضاف (استولت على كميات كبيرة من مواد الفوسفات المخفف والكلور Acs والصودا الكاوية والسي فور وهي مواد تدخل في تصنيع القنابل الكيماوية).وقال مصدر في الحزب امس ان (انفجار مخزن الاسلحة والاعتدة في مقر بيشمركة زيرفاني باربيل التابع للحزب الديمقراطي وقع نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مع وجود تماس كهربائي).

أسلحة وذخائر

واضاف ان (هنالك اسلحة وذخائر مخزنة تمت مصادرتها والاستيلاء عليها من داعش خلال العمليات العسكرية في الموصل). مؤكدا (عدم وجود خسائر بشرية سوى اصابة عنصرين بجروح طفيفة كانا قريبين من موقع الانفجار ولا تزال اعمال اخماد الحريق مستمرة عقب وصول فرق الدفاع المدني).وحدث انفجار داخل مستودع للاسلحة في مقر الحزب الديمقراطي باربيل، أسفر عن إصابة عنصرين من البيشمركة. وفي الانبار قال مصدر امس ان (قوة أمنية عثرت على مقبرة جماعية تضم رفات أربعين شخصا أعدمهتهم عصابات داعش الارهابية خلال سيطرته العام 2015 على مناطق في محافظة الأنبار). واضاف ان (المقبرة جماعية تضم جثثا لأشخاص أعدمهم داعش رميا بالرصاص، في منطقة الطاش الواقعة على الأطراف الجنوبية من مدينة الرمادي) .وأضاف (وفقا للمعلومات المتوفرة، فإن الضحايا جميعهم من الرجال الذين أعدمهم داعش عام 2015).وكانت القوات الامنية أفادت في أيار الماضي، بانها عثرت على ثلاث مقابر جماعية تقع في ثلاث مناطق متفرقة إحداها وسط الرمادي، تضم رفات مدنيين وعسكريين أعدمهم داعش. وفي ديالى ونقل بيان لاعلام الحشد الشعبي عن العقيد احمد حسين التميمي قوله ان (العملية اشتركت فيها قيادة عمليات دجلة وشرطة ديالى واللواء 24 من الحشد الشعبي وانطلقت من محورين لتعقب خلايا داعش النائمة في قرى شوك الريم ونهر الامام والعبارة في المقدادية).واضاف ان (العملية اسفرت في بداياتها عن تدمير مضافتين لداعش إحداهما تحوي كميات من المواد المتفجرة واسلحة ومعدات مختلفة).

عملية إستباقية

قال بيان لوزارة الدفاع ان (مديرية الاستخبارات العسكرية وبعملية استباقية ونوعية ألقت القبض على اثنين من الإرهابيين المنتمين لعصابات داعش الإرهابية في ديالى احدهما يعمل بمنصب الإداري العام لما يسمى ولاية ديالى).وأضاف ان الارهابيين (هما من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4/1 إرهاب بموجب مذكرة إلقاء قبض صادرة بحقهما). وفي كركوك قال مصدر امس ان (اسرة والي ديالى السابق في التنظيم والذي قُتل نهاية 2016 بضربة جوية قرب منطقة السبيعات على الحدود بين ديالى وصلاح الدين تمت إبادتها بالكامل من قبل مجهولين اقتحموا منزلها في أطراف الحويجة وقتلوا زوجته ووالدتها وثلاثة من أبنائه أحدهم يبلغ من العمر 14 عاماً). وأضاف أن (الحويجة باتت منطقة غير آمنة لعوائل قادة ومسلحي داعش بسبب تكرار الهجمات عليهم والتي بعضها تصفية حسابات بين قيادات بارزة في التنظيم والبعض الآخر ناجم عن أنشطة تيارات معادية لداعش بدأت تنشط مؤخرا في بعض مناطق الحويجة).وقال مصدر امس ان (عنصراً في قوات البيشمركة قتل واصيب ثلاثة اخرون بانفجار عبوة ناسفة، استهدفت دوريتهم قرب قرية البو محمد بقضاء داقوق).مبينا ان (ذلك جاء خلال قيام الدورية بمهامها في محور داقوق).