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لا تذهب إلى المدير أو تستعين به.. إنجز معاملتك التقاعدية بالاعتماد على نفسك خلال 24 ساعة فقط – (الجزء الثاني – الأخير)

أحمد عبد المجيد

أحلت الى التقاعد مرتين. الأولى عام 1988 حيث حطت الحرب العراقية الإيرانية اوزارها وكسبت منها سبع سنوات خدمة ضاعفتها واضيفت الى سنوات وظيفتي التي باشرت بها يوم 1973/11/23 ، والثانية عام 2017حيث ابلغتني إدارة الذاتية في كلية الاعلام- جامعة بغداد انني وصلت عتبة التقاعد، حيث لا مفر من مغادرة الوظيفة الحكومية والانصراف الى اهتمامات ما قبل وداع الحياة.

ولأنني صحفي من النوع، الذي لا يموت الا وهو ممسك بالقلم، فقد عددت الإحالة الثانية الى التقاعد مزحة ثقيلة على اساس ان الصحفي الممارس لا يترك مهنته الإ في لحظة إنقطاع نفسه الأخير.

وهكذا تسلمت أمر احالتي الى التقاعد بين مصدق ولا مصدق. وحين حدثت الأستاذ سعد البزاز عن احالتي على التقاعد، وجدته رافضا كلياً مبدأ ان الواحد مثله ومثلي لا يتقاعد طالما نذر نفسه لمهنة هي في النهاية ترتبط بسعادة الناس وجعل العالم أفضل.

وهكذا ايضا تصرفت وابقيت امر تقاعدي من الوظيفة محطة انطلاق ثالثة لحريتي في العمل وارتباطي بمهنة غالباً ما وصفتها بالزوجة الثانية، التي لا مفر من التصرف معها كشريك حياة برغم ثقل مسؤولياتها وخشونة أوضاعها وصعوبة البيئة التي تحيط بها. نعم كل شيء في بيئة الصحافة، هذه الأيام، غير سار ومعقد ومواجهي ومحتشد بالتحديات.

تسلقت درجات قاعة قسم التخصيص، المعنى بآليات التدقيق واحتساب سنوات الخدمة والتحقق من وجود جميع الاوراق بدءاً من أمر التعيين في الوظيفة للمرة الاولى، وانتهاءً بأمر الاحالة على التقاعد. باب عريضة بيضاء اللون ثقيلة اجتزتها الى فناء طويل يتضمن جزؤه الشمالي مناضد الموظفين مفصولاً بحاجز عازل عال الى منتصف قامة الشخص وجزؤه الآخر تمتد عليه مصاطب طويلة من الحديد المغلون خصصت لجلوس المراجعين . وأول مشكلة واجهتها انقطاع التيار الكهربائي عن اجهزة التبريد لوجود خلل فني في لوحة التقسيم. حاول الموظفون وجلهم من الشباب اصلاح الخلل لكن دون جدوى، واستعانوا بموظف كهرباء وانشغل الجميع باصلاح الخلل، فيما انشغلت الموظفات بالثرثرة على امل تسريع الاصلاح بمعالجة الخلل . ومرت ساعة ونصف تماماً دون جدوى وازداد جو المكان سخونة وتصبب العرق من اجسادنا. واضطر الموظفون امام هذا الواقع الى الشروع بالعمل .ضاع الوقت بلا جدوى وبمرور الساعات تزداد المعاناة عادة. ولا انكر ان الموظفين الذين كانت اسماؤهم معلنة على الجدار اعلى المناضد التي يجلسون وراءها تحملوا معاناة وضغوطا مضاعفة. ورأيت ان تعيس الحظ منا، نحن المراجعين، يمكن ان يواجه احتمالات الخطأ في قيمة احتساب الراتب التقاعدي او مكافأة نهاية الخدمة بسبب نحس الكهرباء الذي رافقنا الى دائرة التقاعد، وتحديداً في بؤرة هذا المصير الحـــــسابي .

نادى ميثم عليّ وغمرتني سعادة قلت جاء الفرج ، لكنه بادرني فوراً : هل انت متقاعد سابق؟ قلت: نعم. ودفع ورقة مكتوبة بخط اليد الى اصابعي وطلب مني الذهاب الى الشباك رقم 34 لجلب اضبارة التقاعد الأول. وداهمني الاحباط بعد نحو ثلاث ساعات من الانتظار الممل، لكنه مفيد بالنسبة لصحفي لرسم تصور عن المكان. وتعقبت اشارات الدلالة داخل درابين المبنى، من جديد، وقادتني الصدفة الى الشباك رقم 34 .كان المكان بارداً نسبياً قياساً بالجو اللاهب داخل قاعة قسم التخصيص، كما ان الشباك لم يكن مزدحماً بالمراجعين. وعلى الفور نادت الموظفة عليّ وسألتني دفعة واحدة ودون توقف عن لقبي ومسقط رأسي ومكان عملي وهل لدي خدمة مضافة. وقلت نعم لدي خدمة احتياط في الجيش ثم اردفت: وهل لديك دفتر خدمة عسكرية ؟ وكان جوابي نعم ما زلت احتفظ به مع وثائق خدمتي الوظيفية في المكتبة بالبيت. وسريعاً ردت: تعال اذن. وعدنا الى ميثم. وضعت الموظفة الاضبارة على منضدته. كانت تحتوي على جميع الاوراق وبضمنها هويتي التقاعدية القديمة، التي سلمتها بعد اعادتي الى الوظيفة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .. وبدأت انتظر مكتفياً بالجلوس على دكة المراجعين، واستعنت بمناديل احملها لتجفيف العرق الذي يتصبب من جبهتي ويهبط على عيني ووجنتي ورقبتي بغزارة . وكنت ارثي لحال الموظفين وغالباً ما امنحهم الحق في ثوران اعصابهم، عندما تبدأ موجات الصراخ تأتي من هذه الجهة او تلك او محاولات اللهو التي يلجأون اليها، اما بالاحاديث الجانبية او مغادرة مناضدهم بحثاً عن نسمة هواء . كانت اعصابهم شبه منفلتة ليس مع المراجعين حسب بل مع زملائهم ايضاً. حدثت مشادة كلامية هنا وتبادل مفردات قاسية هناك، في وقت ينشغل ميثم وسواه (احمد كنعان وحامد احمد) بمراجعة الاحتسابات. انه تدقيق وراء تدقيق من اجل عدم حصول خطأ او سهو.

ومن بين موظفي المجموعة كان لولب الفريق مدقق يبدو بكامل الود مع اقرانه وبكامل التسامح عند اكتشاف سهو في احتساب الراتب (نسيت اسمه). وصلت اليه معاملتي فرفع رأسه من بين أوراق الاضبارة وناداني وصار يراجع الارقام مستخدما حاسبة يدوية كان يضرب ويقسم ارقاما عليها ويذكرها محاولاً اسماعي لأشاعة الارتياح في نفسي، لكني لم اسمع شيئاً مما يقول نتيجة صخب المكان وكثرة المثرثرين، ورأيت ان من المعيب او المحرج ان اطلب اليه رفع صوته لأن ما يقوله يدخل ضمن الاسرار الشخصية للمراجع، عادة، وفي هذه الاثناء اقترحت احدى المراجعات امامي وضع مكبرات صوت لمناداة المراجعين عند حلول ادوارهم، فأيدت مقترحها.

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انماط عديدة من البشر تصادفهم في امكنة استثنائية من قبيل دائرة التقاعد ، لكن الصفة الغالبة عليهم اشتراكهم في الهموم والمآلات . اما الهموم فلا تتجاوز اوضاع العائلة والاسف على بلوغ سن التقاعد دون تحقيق حلم او فائدة سوى الراتب التقاعدي ، واما المآلات فهي الخوف من المجهول وسط تقلب الاحوال وتراجع الاوضاع العامة. كان الى جواري مراجع كان يعمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حدثني عن سنوات فصله السياسي ونجله الذي يدرس في روسيا ومشكلة عدم الاعتراف بشهادته الجامعية . وعندما غادر المكان جلس في مقعده مراجع متذمر جاحظ العينين حانق على بطء عمل الموظفين. وقال غاضبا (شوفه شوفه مو كأنه يريد ادخالك الجنة؟) .

القضية الاخرى ان بعض المراجعين المخولين من اقاربهم المقيمين خارج العراق يصطدمون بمشكلة طلب (صحة الصدور) ويشكون من ان قسم التخصيص يكرر منهم الذهاب الى وزارة الخارجية وقد تطول المدة عن شهر او شهرين للاجابة عن طلباتهم. وصادف ان سيدة شرعت بالصراخ بوجه مجموعة موظفات سبق ان ارجأن معاملتها بداعي صحة الصدور ، كما جادلت موظفة خمسينية بدينة ترتدي حجاباً وجبة حتى بدأت كأحد ابطال قصة (ليلى والذئب) . والى جواري ايضاً جلس مراجع يرتدي عقالاً وانشغل بمتابعة شاشة جهاز تلفزيوني معلق بالجدار كما يعلقه الحلاقون في صالوناتهم، يعرض نشرة اخبار لنشاط حكومي، ووجه السؤال اليّ وكأنه أدرك اني اعلامي (بربك هل هذه فضائية عراقية ..انها فضائية رئيس الوزراء. قال العبادي، حكى العبادي واستقبل، وودع العبادي).

سيدة قلقة

سيدة اخرى صادف جلوسها الى جواري بدت قلقة جداً وكثيرة الشكوى فاضطررت الى سؤالها (سيدتي ماذا كنت تعملين؟) قالت (اني مدرسة). وأجبت (ياسيدتي يفترض بك ان تكوني اكثر صبراً.فالمعلمون والمدرسون صبورون). ردت (الا ترى الجو الخانق .. الدنيا حارة). رثيت لحالها لانها محجبة ، فالواحد منا لايطيق المكان وهو حاسر الرأس فما بالك اذا كان يلف رأسه بكتلة قماش؟.

وخلال رحلة الانتظار كان شخص ممتلئ القوام يغزو شعر رأسه الشيب يتجول موزعاً (مناشير خضراء) بعنوان كبير (جمعية الخرسان)، تدعو اصحاب الخير الى المساعدة المادية قدر المستطاع، لمن قيل انهم صم وبكم . وقلت في نفسي انه مظهر سلبي يجب الا يسمح بإتساعه بين مراجعي التقاعد، فيما قالت سيدة مكتنزة تبدو امارات الضجر على محياها (هذا يريد من الحافي نعال).

وبذل زميلي عبد اللطيف الموسوي محاولة لمساعدتي، فحضر المكان رفقة صديق له آملا تسريع تحريك معاملتي، لكن ميثماً تجاهل الامر حتى حان موعد تقليب اضبارتي من جديد تمهيدا لانجازها. أوشكت الساعة على الواحدة ظهراً وجمع ميثم وزميله المدقق النشيط اضابيرنا وطلبا من زميلة لهما تنوي مغادرة الدائرة ايصالها الى قسم الاصدار، واتجهت صوبها لكنها سبقتني الى الوصول، وسادني شعور بالشك بأن اضبارتي ليست مع هذه المجموعة، فعدت الى قاعة التخصيص متسائلاً، لكن المدقق قال ارسلناها اذهب الى هناك ، وبدأت من جديد امارس (سلوك) الانتظار الجليل ، وبعد نحو ربع ساعة نودي علي وابلغني الموظف علي ابو حيدر (تعال باجر الساعة التاسعة) واذهب لاصدار بطاقة كي كارد. وذهبت مسرعا ففوجئت باستيفاء عشرة الاف دينار مني ووجدته باهظا قياسا لمتقاعدين غيري من الفئات الوظيفية الدنيا وارى ان مجلس النواب مطالبا ببحث هذه الرسوم وتقليلها الى النصف.

. وساءني ان اغادر مستسلماً منكسراً مع ان موظفة شعبة الاعلام ليلى، كانت قد اكدت في يوم سابق امكانية انجاز المعاملة في يوم واحد. ولأني لم اعتد التوسل الى موظف، فقد رايت ان ابذل محاولة اخيرة بالذهاب الى مدير المكتب عبد الرزاق، مستعيناً باستجابته المشكورة في اليوم الاول. ودخلت مكتبه وانا منهك. الساعة الواحدة والنصف والدائرة بدت تخلي مراجعيها غير ان معضلة الدرابين والزواغير واجهتني. صعدت الدرج الى المكتب مرتين ونزلت وتجولت ثم سألت وغالباً ما كان السؤال يصطدم بجهل المراجعين، جهة مكتب المدير.

تسلل الموظفين

وصادف ان مدير المكتب لم يكن موجوداً وان الموظف الشاب النبيل مصطفى كان غير حاضر ايضاً وان ليلى، التي كنا نعوّل عليها فخذلتنا غير موجودة، ويبدو ان من عادة الموظفين التسلل الى مشاغلهم، سواء داخل المبنى او خارجه، عند غياب راس المؤسسة. وأني لم استغرب هذه النتيجة وشكوت امري الى الله. وفي اللحظة الاخيرة ناشدت موظفاً شاباً يتولى ادارة المكان فبادر الى سحب قصاصة من ورق المراسلات وكتب مطالعة من سطرين الى قسم الاصدار مشيراً الى (أبو زيدون) . وهذا الاخير كان مهيمناً ممسكاً بخيوط القسم الذي يديره. وبرغم قرب نهاية الدوام فأنه طلب من احد تابعيه انجاز معاملتين الاولى لسيدة تصطحب ثلاث صبيات صغيرات السن كن في غفوة على مصطبة الانتظار في ممر تهب عليه رياح ساخنة، تهب من مبردة هواء تفتقر الى (واتربمب) ويعوزها الماء.

وقرأ ابو زيدون اسمي على الاضبارة فعرف هويتي واسمعني ثناء دالاً على اطلاع وتواصل مع الصحافة، وبدا قريباً الى نفسي، وقدرت حجم الثقل الذي يتحمله مع مرؤوسيه . زخم كبير في ظروف عمل تفتقر الى المتطلبات ، وللتاريخ اقدم شهادة استقيتها من رحلتي في بعض اقسام دائرة التقاعد مؤداها، اذا كان هناك من يعتقد بأن مجموع اداء الموظف الحكومي لايتجاوز 17 دقيقة في اليوم، فأني ارى ان هذا التقويم لايشمل العاملين في هذه الدائرة . لقد رأيت فيهم من يعمل طوال ساعات الدوام وفيهم من يقدم العون ويتطوع للمساعدة. لقد قيل في الامثال (ان اصابع اليد الواحدة غير متساوية)، ولاشك في ان موظفي الحكومة لايتساوون جميعاً في الاداء والقدرات، ففيهم الجيد والسيئ وفيهم المرتشي والنزيه وفيهم النبيل والوضيع. ان آفة الاحكام هي التعميم. وكنت دائماً ما أوصي طلبتي في الدراسة الجامعية الاولية وانا ادرسهم فن كتابة المقال الصحفي، بأهمية تجنب التعميم واعتماد مبدأ الحصر والتقييد والاستثناء، فاللغة العربية غنية بمفرداتها ولذلك زخر قاموسها بمفردات مثل (بعض ومعظم واغلب وعدد من) وغيرها. ان الموضوعية بوصفها معيارا مهما للمهنة تتطلب عدم التعميم مثلما تحتاج الى الانصاف. ولعل هذه التجربة الاستقصائية في متابعة معاملتي التقاعدية كشفت عن امكانية انجاز المعاملة التي قد يستغرق اتمامها فيما مضى اشهرا او اسابيع، باتت تنجز اليوم بـ 24 ساعة فقط، شرط ان يتجنب المراجع التوسط لدى مسؤول رفيع، والاكتفاء بالاعتماد على الجهد والصبر الذاتي وعلى غيرة الموظفين ونزاهتهم. واعود للقول ان الموظفين كأصابع اليد ليسوا متساوين جميعاً. والدليل على ذلك اني جربت اختبار الموظف مصطفى فدسست اليه كارت موبايل ابو العشرة فانتفض رافضا قبوله، وعندما الححت عليه عادا اياه هدية متواضعة اصر على الرفض، مؤكدا انه يعمل في اطار مؤسسة حكومية يتقاضى اتعابه منها، لقد شعرت بالندم على هذا التصرف وتذكرت الحديث الشريف (لعن الله الراشي والمرتشي) و(كلاهما في النار).