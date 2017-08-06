النادي الملكي يسعى غداً لتكرار إنجاز ميلان

هدف عكسي قاتل يقود بايرن ميونيخ إلى لقب السوبر الألماني

{ مدن – وكالات: يواجه نادي ريال مدريد الإسباني، حامل لقب دوري أبطال أوربا، نظيره مانشستر يونايتد الإنكليزي، بطل اليوربا ليج، في كأس السوبر الأوربي، غدا الثلاثاء ، بالعاصمة المقدونية سكوبيه. ويسعى ريال مدريد للحفاظ على لقبه في السوبر الأوربي، الذي حققه العام الماضي على حساب إشبيلية (3-2)، خلال مباراة مثيرة لعب فيها سيرجيو راموس مرة أخرى دور المنقذ، برأسية في الدقيقة الأخيرة، ليمدد المباراة إلى الوقت الإضافي، الذي شهد انتصار الميرينجي. وسيكون ريال مدريد أمام فرصة لصناعة التاريخ في هذه المسابقة، حيث سيصبح، في حال فوزه على اليونايتد، أول فريق يحقق اللقب مرتين متتاليتين، منذ فعلها ميلان عام 1990 . وحقق ميلان اللقب في عامي 1989 و1990، تحت قيادة المدرب أريجو ساكي، وفي حضور نجوم كبار مثل فان باستن، أسطورة الطواحين الهولندية. وقد أتيحت الفرصة للعديد من الأندية من أجل تحقيق هذا الإنجاز، لكنها فشلت في ذلك. وكان بايرن ميونيخ الألماني، قد أخفق في إحراز كأس السوبر الأوربي لعامين متتاليين (1975 و1976). كما لعب بورتو البرتغالي مباراة السوبر الأوربي، عامي 2003 و2004، لكنه فشل في تحقيق اللقب، وهو نفس ما فعله تشيلسي الإنكليزي في 2012 و2013 . وكان المدرب زين الدين زيدان، قد أحرز لقب دوري أبطال أوربا مع الريال مرتين متتاليتين، عامي 2016 و2017، وهو ما لم يحققه أي فريق آخر تحت المسمى الجديد للبطولة، منذ عام 1992 . وفي حال فوز ريال مدريد بلقب السوبر، فإنه سيظفر به للمرة الرابعة، ليكون على بعد خطوة واحدة من معادلة الرقم القياسي، الذي بحوزة ميلان وبرشلونة (5 ألقاب). وقد حقق الريال لقبين للسوبر في آخر 3 سنوات (2014 و2016).

فوز البايرن

على صعيد اخر أحرز بايرن ميونيخ لقب كأس السوبر الألماني، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما فاز على مستضيفه بوروسيا دورتموند، اول امس السبت، بالضربات الترجيحية، بنتيجة 5/4 . وكانت المباراة التي أُقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك، قد انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2). وسجل هدفي دورتموند كل من، كريستيان بوليسيتش (12)، وبيير أوباميانج (71)، فيما أحرز هدفي بايرن ميونيخ كل من، ليفاندوفسكي (18)، ولوكاس بيتشيك بالخطأ في مرماه (88). وقدم بايرن ميونيخ أداءً رتيبًا في المباريات التحضيرية قبل بداية الموسم، ما وضع ضغطًا شديدًا على المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، قبل بداية الدوري، إلا أن الفريق البافاري تمكن من استجماع قواه رغم الغيابات، ليظهر ندًا قويًا لمنافسه.

غيابات مؤثرة

خاض بايرن ميونيخ المباراة في غياب 7 لاعبين، ما أثر بكل تأكيد على أداء الفريق بشكل عام، في ظل عدم توافر البدائل الجاهزة. وتسبب غياب دافيد ألابا في خلل كبير بالناحية اليسرى، التي شغلها رافينيا، كما تواصلت مشاكل الثلاثي الهجومي، في ظل غياب الهولندي أريين روبن، والكولومبي خاميس رودريجيز. الغيابات لا تعفي أنشيلوتي من مسؤوليته عن المستوى الهزيل، الذي ظهر به بايرن مؤخرا، لكن عودة المصابين قد تساهم بشكل كبير في استعادة الفريق توازنه خلال المدة المقبلة.

إيجابيات

ظهرت شخصية بايرن ميونيخ على فترات متقطعة من المباراة، لا سيما في النصف الثاني من الشوط الأول. وقدم جوشوا كيميتش أيضًا أداءً متوازنًا كظهير أيمن، في وقت تحرك فيه الفرنسي المخضرم، فرانك ريبيري، بفاعلية كجناح أيسر. ومن الإيجابيات الأخرى لبايرن خلال المباراة، قيام لاعب الوسط الجديد، سيباستيان رودي، بدوره في منتصف الملعب، وتصدي سفين أولريتش لركلتين ترجيحيتين مهديًا فريقه اللقب، ومعوضًا غياب المصاب المتخصص، مانويل نوير.

سوء تفاهم

أثبتت المباراة الشكوك حول تفاهم الألماني ماتس هوميلز، مع الإسباني خافي مارتينيز، في عمق دفاع بايرن، في ظل غياب مستمر للمصاب جيروم بواتنج، حيث ظهرت بينهما مساحات شاسعة، وثغرات يصعب سدها بسرعة. الهدف الأول لدورتموند جاء نتيجة خطأ في استقبال الكرة من مارتينيز، الذي يبدو وكأنه متأثر سلبًا بالتغيير المستمر في مركزه، بين الدفاع وخط الوسط، الذي سبق أن تألق فيه بشدة مع فريقه السابق، أتلتيك بلباو. اللافت أن البديل القادم من هوفنهايم، نيكلاس سولي، دخل الملعب في الشوط الثاني بعد إصابة مارتينيز، ليلعب دورًا في تسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل، عبر رأسية اصطدمت بالعارضة وأحدثت الدربكة، التي قادت الكرة للمرمى.

ديمبلي

قدم الفرنسي الشاب، عثمان ديمبلي، مرة أخرى أداءً جيدًا، وإن لم يكن الأفضل له منذ انضمامه إلى دورتموند. ومع تزايد التكهنات حول رغبة برشلونة في التعاقد معه، يجد الفريق الأصفر نفسه في مهمة صعب للاحتفاظ بخدماته. وصنع ديمبلي الهدف الثاني لدورتموند، من خلال تمريرة بينية ذكية، وكعادته صال وجال في الجناح الأيمن بفضل سرعته، مستغلا ضعف الجبهة اليسرى لبايرن، بقيادة رافينيا. ورغم التعزيزات التي أقدم عليها هذا الصيف، سيتحتم على دورتموند تقوية صفوفه بلاعبين آخرين في خط المقدمة، إذا استغنى عن خدمات ديمبلي لبرشلونة، لا سيما أن النادي الألماني أعلن قبل ساعات من هذه المباراة، رحيل لاعبه التركي الشاب، إيمري مور.

فشل

من ناحية أخرى، فشل اللاعبان الجديدان في صفوف بوروسيا دورتموند، داني – أكسل زاجادو ومحمود داود، في اختبار إثبات الذات، خلال المباراة الرسمية الأولى مع الفريق.

وانكشف دفاع دورتموند من ناحية الظهير زاجادو، القادم من باريس سان جيرمان، علمًا بأنه قائد المنتخب الفرنسي تحت 18 عامًا. أما داود، فلم ينجح في تعويض الغياب المؤثر لنجمي خط الوسط، شينجي كاجاوا ويوليان فيجل، بعد موسم مميز قدمه مع فريقه السابق، بوروسيا مونشنكلادباخ.